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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Leo 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Energi zodiak Leo mungkin sedang tinggi. Leo mungkin ingin pergi keluar kota untuk sementara waktu. Berolahraga atau berpartisipasi dalam olahraga individu juga bisa menarik. 

Cobalah mengarahkan sebagian energi ini untuk menyelesaikan proyek-proyek kreatif. Berhati-hatilah agar tidak berlebihan dan merasa lelah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 12 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Bersiaplah karena zodiak Leo akan dikenalkan dengan seseorang oleh kerabat. Terkait karir, tetaplah fokus pada pekerjaan agar Leo mampu melewati hari ini dengan lancar.

Sementara itu, teruslah berolahraga agar suasana hati yang positif tetap terjaga. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana Leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Cinta Leo

Kemungkinan besar, seorang kerabat akan datang menyelamatkan Leo untuk mencari pasangan. Leo akan dikenalkan dengan seseorang. Jelajahi kemungkinan hubungan ini, karena dapat membuka serangkaian pilihan baru bagi Leo.

Karir Leo

Sesas-desus dan gosip di kantor akan beredar dengan sangat ramai. Cobalah untuk mengabaikan semuanya, meskipun sebagian diantaranya tentang Leo. Jangan biarkan hal itu memengaruhimu agar semuanya tetap baik-baik saja. 

Hal itu akan mengalihkan perhatian Leo dari pekerjaan dan mencerminkan buruknya profesionalisme Leo. Tetaplah fokus pada pekerjaan dan Leo akan melewatinya dengan lancar.

Kesehatan Leo

Hari ini, Leo akan berada dalam suasana hati yang positif. Berolahragalah dan kembalikan pikiran serta tubuhmu ke jalur yang benar. Jangan terus-menerus memberi diri sendiri bersantai. Leo pasti akan merasa lebih baik setelah berolahraga.

Keuangan Leo

Leo baru saja mengalami beberapa perubahan finansial secara positif, jadi renungkan hal tersebut dan nikmati peningkatan kemampuan untuk berbelanja dan menikmati hidup. Manfaatkan kebebasan finansial ini sebaik-baiknya. 

Jangan lupa untuk berbagi manfaatnya dengan orang-orang di sekitar, karena kemurahan hati Leo akan diperhatikan dan akan kembali kepada diri sendiri. 

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

12 november 2026ramalan zodiakzodiakLeo

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