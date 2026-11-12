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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Peristiwa-peristiwa yang tampaknya di luar kendali zodiak Cancer, sedang terjadi untuk mewujudkan sesuatu. Cancer mungkin merasa sedikit takut, tetapi jangan biarkan hal itu memengaruhi. 

Ikuti arus, karena Cancer telah bekerja keras dan pantas menikmati hasilnya. Kegembiraan yang Cancer rasakan dapat terwujud dan banyak hal baik akan datang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 12 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak Cancer akan bertemu seseorang yang tidak akan diragukan untuk dikenalkan kepada orang tua. Terkait karir, upaya yang Cancer lakukan akan membawa lebih dekat dalam meraih tujuan.

Sementara itu, tetaplah berpegang pada diet dan rutinitas olahraga yang akan memberikan manfaat. Terkait keuangan, bersiaplah karena Cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Cancer akan bertemu seseorang yang tidak akan diragukan untuk dikenalkan kepada orang tua. Orang tua akan sangat senang dengan pilihan Cancer.

Pasangan Cancer adalah seseorang yang menghormati dan memberikan rasa hormat sepenuhnya kepada anggota keluarga. Cancer dapat melanjutkan hubungan ini dan mempersiapkan untuk pernikahan di masa depan.

Karir Cancer

Jika berharap untuk memulai beberapa proyek baru, rekan kerja mungkin akan sedikit menentang. Cobalah untuk berdiskusi dengan mereka.

Jelaskan alasanmu ingin memulai proyek tersebut agar mereka mengubah pikirannya. Upaya yang Cancer lakukan hari ini akan membawa lebih dekat menuju tujuan.

Kesehatan Cancer

Secara umum, kesehatan Cancer akan baik hari ini. Tetapi, Cancer perlu berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Tetaplah berpegang pada diet dan rutinitas olahraga, karena akan memberikan manfaat. 

Jika berat badan terus meningkat, maka tasi masalah tersebut dan ubah situasinya. Meskipun perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi memulainya hari ini akan memberikan hasil.

Keuangan Cancer

Cancer mungkin mempertimbangkan untuk berdonasi. Lakukan saja, karena hal itu akan membawa kebahagiaan. Tindakan ini akan memberi kepuasan dan ketenangan pikiran. Keuangan Cancer baik-baik saja. Cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat yang paling tidak terduga.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

12 november 2026ramalan zodiakzodiakcancer

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