Rezeki Mulai Menemukan Jalannya, 7 Weton Ini Diramalkan Alami Titik Balik Kehidupan

weton titik balik yang mulai mendapat jalan keluar dari kesulitan hidup./Freepik/ 8photo JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesulitan ekonomi, tanggung jawab keluarga, hingga kegagalan yang datang silih berganti. Dalam kebudayaan Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran keberuntungan seseorang. Kepercayaan turun-temurun ini juga sering digunakan untuk memaknai berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa setiap weton memiliki perjalanan dan tantangannya masing-masing. Ada yang dipercaya harus melewati banyak cobaan sebelum akhirnya menemukan ketenangan, kemudahan rezeki, dan kehidupan yang lebih mapan. Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang dipercaya mulai memasuki fase perubahan setelah melewati berbagai kesulitan hidup. Mereka digambarkan memiliki keteguhan hati dan semangat untuk bangkit dari keadaan yang tidak mudah. Berikut ulasannya. 1. Sabtu Pon Pemilik weton Sabtu Pon dipercaya mempunyai karakter kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan. Berbagai pengalaman pahit dalam perjalanan hidup justru dianggap mampu membentuk pribadi mereka menjadi lebih tangguh. Dalam urusan keuangan, perjalanan Sabtu Pon sering digambarkan penuh dinamika. Mereka bisa merasakan kehidupan berkecukupan, tetapi tidak jarang harus kembali berjuang ketika kondisi ekonomi mengalami penurunan. Meski begitu, kemampuan untuk bangkit menjadi salah satu karakter yang melekat pada weton ini. Mereka cenderung memilih mencari jalan keluar daripada terus meratapi keadaan. Menurut kepercayaan tersebut, Sabtu Pon disebut mulai mendekati fase kehidupan yang lebih ringan. Beban keuangan perlahan diharapkan berkurang, kewajiban yang tertunda dapat diselesaikan, dan peluang mendapatkan penghasilan baru semakin terbuka. 2. Senin Wage Senin Wage dikenal dalam gambaran karakter weton Jawa sebagai sosok yang sabar, tekun, dan mampu mengendalikan diri ketika menghadapi tekanan. Mereka biasanya tidak mudah terbawa emosi meskipun keadaan sedang tidak berpihak. Perjalanan ekonomi pemilik weton ini sering digambarkan penuh keterbatasan. Penghasilan yang diperoleh terkadang harus langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun pengeluaran mendadak. Tidak sedikit pula usaha yang dirintis mengalami hambatan sebelum berhasil berkembang. Namun, pengalaman tersebut dipercaya membentuk mental Senin Wage menjadi lebih kuat dan terbiasa menghadapi keadaan sulit. Kini, weton Senin Wage diyakini mulai memasuki masa perubahan. Setelah melewati berbagai perjuangan, mereka diharapkan memiliki kesempatan lebih baik untuk memperbaiki kondisi finansial dan menemukan sumber penghasilan yang lebih menjanjikan. 3. Minggu Kliwon Orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon sering dikaitkan dengan sifat penyayang, memiliki kepedulian tinggi, serta senang membantu orang lain. Mereka digambarkan tidak segan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan, bahkan ketika kondisi pribadi sedang belum sepenuhnya berkecukupan. Dalam pandangan spiritual masyarakat Jawa, ketulusan dan kebaikan hati dipercaya sebagai nilai positif yang akan membawa kebaikan pula dalam kehidupan. Minggu Kliwon juga kerap digambarkan lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan keinginan pribadi. Sikap tersebut membuat mereka terkadang harus mengesampingkan kebutuhan sendiri. Namun, berdasarkan kepercayaan yang berkembang, pemilik weton ini disebut mulai memasuki periode yang membawa harapan baru. Perubahan tersebut diyakini hadir melalui kesempatan yang tidak terduga, pertolongan dari orang sekitar, maupun peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. 4. Selasa Wage Selasa Wage dipercaya memiliki perjalanan kehidupan yang penuh tantangan, terutama ketika masih berada pada usia muda. Mereka digambarkan harus belajar mandiri lebih awal dan menghadapi berbagai keadaan tanpa banyak bantuan dari lingkungan sekitar. Dalam hal pekerjaan maupun keuangan, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan perjuangan yang tidak ringan. Kerja keras yang dilakukan terkadang belum memberikan hasil sesuai harapan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Ada pula gambaran bahwa sebagian pemilik Selasa Wage harus memikul tanggung jawab keluarga sejak usia relatif muda. Kondisi tersebut membuat mereka terbiasa menghadapi tekanan dan mengambil keputusan penting dalam situasi sulit. Meskipun demikian, ketekunan menjadi kekuatan utama yang dipercaya dimiliki weton ini. Setiap kegagalan dianggap sebagai pengalaman untuk memperbaiki langkah berikutnya. Seiring berjalannya waktu, Selasa Wage diyakini mulai membangun fondasi kehidupan yang lebih stabil. Perubahan memang tidak selalu datang secara cepat, tetapi usaha yang dilakukan secara konsisten dipercaya dapat membuka kesempatan menuju masa depan yang lebih baik. 5. Sabtu Kliwon Pemilik weton Sabtu Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan. Mereka seolah harus menghadapi berbagai kewajiban, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan keluarga. Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu mudah. Terkadang mereka harus memikirkan banyak hal sekaligus, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu orang terdekat, hingga menyelesaikan persoalan finansial yang belum tuntas. Berbagai tekanan tersebut membuat Sabtu Kliwon digambarkan harus belajar menjadi pribadi yang kuat meskipun keadaan sering kali terasa berat. Namun, pengalaman panjang menghadapi kesulitan dipercaya membentuk kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Dalam kepercayaan kejawen, Sabtu Kliwon disebut memiliki peluang memasuki fase kehidupan yang lebih baik. Masa penuh tekanan perlahan diharapkan berganti dengan ketenangan, sementara urusan yang sebelumnya terasa rumit mulai menemukan penyelesaian. 6. Senin Pahing Senin Pahing sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, sabar, dan memiliki ketekunan tinggi. Mereka dipercaya bukan tipe orang yang mengharapkan hasil besar dalam waktu singkat, melainkan lebih memilih membangun kehidupan melalui proses bertahap. Sejak awal perjalanan hidup, pemilik weton ini digambarkan terbiasa menghadapi keterbatasan. Kesempatan yang tersedia terkadang tidak sebanyak orang lain sehingga mereka harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam dunia usaha, Senin Pahing dipercaya lebih mengandalkan pengalaman dan perhitungan matang. Mereka tidak mudah mengambil keputusan besar tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Kegagalan yang pernah dialami juga menjadi bahan pembelajaran untuk menentukan langkah selanjutnya. Ketekunan inilah yang dianggap sebagai salah satu keunggulan mereka. Menurut kepercayaan tersebut, Senin Pahing berpeluang menikmati hasil dari perjuangan panjangnya. Kehidupan yang sebelumnya berjalan lambat diyakini mulai menunjukkan perkembangan, terutama dalam hal kestabilan ekonomi dan kesempatan memperoleh rezeki. 7. Minggu Pahing Minggu Pahing dalam tradisi kejawen kerap dikaitkan dengan kekuatan doa, perlindungan keluarga, dan hubungan spiritual dengan leluhur. Pemilik weton ini dipercaya memiliki perjalanan hidup yang penuh dinamika, khususnya dalam urusan keuangan. Kondisi ekonomi terkadang mengalami peningkatan, tetapi pada waktu lain bisa kembali menghadapi keterbatasan. Meski demikian, Minggu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepekaan dalam melihat peluang. Mereka mampu membaca keadaan dan mencoba memanfaatkan kesempatan yang muncul untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Salah satu hal yang dianggap menjadi keistimewaannya adalah kemampuan untuk kembali bangkit setelah mengalami kemunduran. Ketika menghadapi persoalan, mereka dipercaya tidak mudah kehilangan harapan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, Minggu Pahing disebut berpeluang memasuki babak kehidupan yang lebih menjanjikan. Pertolongan dari orang sekitar, kesempatan baru, serta kemampuan memanfaatkan peluang diyakini dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.