Rezeki Datang Setelah Ujian, 8 Weton Ini Diramal Bakal Meraih Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu bagian budaya yang sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan weton sendiri berasal dari perpaduan hari dalam kalender Masehi dan lima pasaran Jawa yang dikenal sebagai pancawara.

Bagi sebagian masyarakat, weton dipercaya menyimpan gambaran mengenai perjalanan nasib seseorang. Bahkan, ada keyakinan bahwa beberapa weton memiliki peluang mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik setelah melewati berbagai cobaan dan kesulitan.

Dilansir dari kanal YouTube Sanis One, terdapat delapan weton yang diramalkan bakal mengalami perubahan nasib menuju kehidupan yang disebut urip sugih lan mulyo, atau hidup berkecukupan, makmur, dan bahagia setelah melewati masa keterpurukan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, masing-masing weton memiliki perhitungan neptu serta naungan lintang yang dipercaya menggambarkan karakter dan peruntungannya. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage memiliki jumlah neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Lintang Puuh Atarung yang disimbolkan dengan dua ekor burung yang sedang bertarung.

Pemilik weton Sabtu Wage digambarkan sebagai sosok tangguh, memiliki semangat juang tinggi, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Mereka dipercaya mampu melewati berbagai kesulitan berkat ketekunan dan kemauan untuk terus berusaha. Setelah mengalami masa sulit, Sabtu Wage diramalkan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Namun, mereka juga diingatkan untuk senantiasa bersyukur, tidak bersikap kikir, serta tetap rendah hati ketika mendapatkan keberuntungan.

2. Jumat Kliwon Memiliki jumlah neptu 14, Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup dikenal dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa.

Weton ini berada di bawah pengaruh Lintang Udang yang dipercaya memiliki kaitan dengan gambaran karakter serta perjalanan kehidupan pemiliknya.

Orang yang lahir pada Jumat Kliwon sering digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri dan kemampuan menghadapi berbagai perubahan dalam hidup.

Menurut ramalan Primbon Jawa, weton ini berpeluang mengalami kebangkitan setelah melewati masa penuh kesulitan. Tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan, kehidupan yang lebih sejahtera dan kesehatan yang terjaga juga menjadi gambaran keberuntungan mereka.

3. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16 dan berada di bawah naungan Lintang Gajah Mina dalam perhitungan tradisi Jawa.

Pemilik weton ini dikenal memiliki karakter murah hati, cukup waspada, serta mempunyai pendirian yang kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Meski perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus, Rabu Pahing dipercaya mempunyai kesempatan untuk bangkit setelah melewati masa-masa sulit.

Dalam ramalan Primbon Jawa, beban kehidupan yang sebelumnya terasa berat perlahan akan berkurang. Mereka juga digambarkan berpeluang memperoleh kebahagiaan baru, kelancaran rezeki, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

4. Rabu Pon Berikutnya adalah Rabu Pon yang mempunyai jumlah neptu 14 dan dinaungi Lintang Lumbung.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Lintang Lumbung menjadi simbol yang erat kaitannya dengan kemakmuran, kecukupan, dan kelimpahan rezeki.

Orang yang lahir pada Rabu Pon umumnya digambarkan sebagai pribadi ramah, mudah bergaul, dan mampu menciptakan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membantu mereka mendapatkan berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Setelah melewati masa penuh tantangan, Rabu Pon diramalkan berpeluang memperoleh peningkatan kesejahteraan. Keberuntungan yang datang bukan hanya berupa materi, tetapi juga hubungan sosial dan ketenteraman hidup.

5. Selasa Legi Selasa Legi mempunyai jumlah neptu 8 dan berada di bawah naungan Lintang Kuda menurut perhitungan Primbon Jawa.

Weton ini sering dikaitkan dengan karakter cekatan, berani, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam situasi tertentu.

Pemilik Selasa Legi dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi perubahan keadaan. Mereka juga digambarkan mempunyai semangat untuk memperbaiki kehidupan meskipun pernah mengalami keterpurukan.

Dalam ramalan tersebut, Selasa Legi disebut berpeluang mengalami peningkatan kondisi finansial setelah melewati berbagai ujian.

Dengan ketekunan dan kemampuan memanfaatkan kesempatan, mereka dipercaya dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan berkecukupan.

6. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki neptu 12 dan berada di bawah pengaruh Lintang Yuyu.

Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka juga cenderung tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang yang baru dikenal.

Karakter tersebut dipercaya membuat Selasa Pahing lebih teliti ketika menghadapi persoalan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Setelah mengalami masa sulit, weton ini diramalkan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Meski begitu, mereka diingatkan agar tidak mudah tergoda oleh keserakahan. Sikap bijaksana dalam mengelola rezeki dipercaya menjadi kunci untuk mempertahankan kemakmuran.

7. Senin Pahing Senin Pahing mempunyai jumlah neptu 13 dan berada di bawah naungan Lintang Kemukus.

Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Jawa, lintang ini kerap dikaitkan dengan gambaran ujian dan perubahan besar dalam kehidupan.

Namun, pemilik weton Senin Pahing juga dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perkembangan nasib setelah melewati berbagai kesulitan.

Masa keterpurukan yang pernah dialami digambarkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

Menurut ramalan Primbon Jawa, Senin Pahing berpotensi mengalami peningkatan ekonomi dan mendapatkan kesempatan baru yang membawa kemakmuran.

Agar keberuntungan tersebut dapat dipertahankan, mereka disarankan untuk selalu berhati-hati dalam mengatur keuangan dan tidak mudah terlena ketika memperoleh kesuksesan.

8. Minggu Wage Minggu Wage menjadi weton terakhir dalam daftar ini dengan jumlah neptu 9. Weton tersebut berada di bawah naungan Lintang Waluku yang melambangkan kerja keras dan kesabaran.

Orang yang lahir pada Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi tekun, rajin, serta mampu menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain.

Mereka mungkin tidak selalu mendapatkan hasil secara cepat, tetapi ketekunan dalam menjalani pekerjaan dipercaya dapat membawa perubahan positif dalam kehidupannya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Minggu Wage berpeluang menemukan jalan menuju kemapanan setelah melewati masa-masa penuh perjuangan.

Rezeki dan kebahagiaan yang datang digambarkan sebagai hasil dari kesungguhan, kesabaran, serta kemampuan bertahan menghadapi berbagai tantangan.