Sempat Jatuh Bangun, 7 Weton Ini Konon Bakal Bangkit dan Mengumpulkan Kekayaan

JawaPos.com – Pergantian tahun sering menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus menyusun harapan baru. Tidak sedikit yang berharap kondisi ekonomi semakin membaik, pekerjaan lebih lancar, dan kehidupan keluarga dipenuhi keberkahan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya mempunyai kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran peruntungan seseorang. Beberapa weton bahkan diyakini memiliki potensi besar untuk mencapai kemakmuran setelah melewati berbagai cobaan.

Menariknya, keberhasilan tersebut tidak selalu digambarkan datang dengan mudah. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kesulitan panjang sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peluang besar untuk mengalami perubahan nasib dan memperoleh kelimpahan rezeki. Dalam ramalan tersebut, berbagai ujian kehidupan justru digambarkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kemakmuran.

Berikut tujuh weton yang dimaksud.

1. Minggu Legi – Pandai Mengelola Keuangan dan Membangun Kemakmuran

Pemilik weton Minggu Legi dipercaya mempunyai kecerdasan serta kemampuan mengatur keuangan dengan cukup baik. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu berpikir panjang ketika menghadapi persoalan ekonomi.

Dalam perjalanan hidupnya, Minggu Legi konon tidak selalu melewati keadaan yang mudah. Berbagai persoalan finansial bisa menjadi pengalaman berharga yang membentuk ketangguhan dan kedewasaan mereka.

Namun, kemampuan untuk bangkit dan memperbaiki keadaan menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, akhir tahun dapat menjadi momentum bagi pemilik weton ini untuk menemukan peluang baru dalam meningkatkan penghasilan.

Mereka juga digambarkan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha, memperluas sumber pemasukan, serta membangun kestabilan ekonomi keluarga.

Kuncinya adalah tetap disiplin dalam mengelola uang dan tidak mudah tergoda menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.

2. Selasa Kliwon – Berani Merintis Jalan Menuju Kesuksesan

Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter pemberani dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai semangat merintis sesuatu dari awal. Mereka tidak terlalu bergantung pada keadaan karena lebih suka menciptakan kesempatan melalui usaha sendiri.

Dalam kehidupan, perjalanan Selasa Kliwon dipercaya kerap diwarnai berbagai pengalaman yang menguji kesabaran. Kegagalan maupun kesulitan justru dianggap sebagai pengalaman yang membentuk mental mereka menjadi lebih kuat.

Menurut ramalan Primbon Jawa, berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Peluang mengembangkan bisnis, meningkatkan pendapatan, hingga memperbaiki kondisi ekonomi keluarga menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini.

Dengan keberanian, ketekunan, dan perencanaan yang matang, Selasa Kliwon dipercaya berpotensi membangun kesejahteraan untuk jangka panjang.

3. Rabu Wage – Jeli Membaca Peluang yang Tidak Terlihat Orang Lain

Rabu Wage dipercaya mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan kecermatan dalam melihat kesempatan.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi situasi sulit. Bahkan, peluang yang terlihat sederhana bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang memberikan manfaat besar.

Dalam urusan ekonomi, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk bangkit meskipun pernah mengalami kegagalan.

Akhir tahun dalam ramalan tersebut disebut sebagai periode yang berpotensi menghadirkan kesempatan baru bagi Rabu Wage.

Peluang tersebut bisa berkaitan dengan perkembangan usaha, kerja sama bisnis, maupun sumber penghasilan tambahan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan.

Meski begitu, mereka perlu mempertimbangkan setiap keputusan dengan cermat, terutama ketika berhubungan dengan investasi dan pengelolaan keuangan.

Kemampuan membaca situasi yang disertai perhitungan matang diyakini dapat menjadi modal penting untuk mencapai kehidupan lebih mapan.

4. Kamis Pahing – Memiliki Jiwa Pemimpin dan Pandangan Jauh ke Depan

Kamis Pahing digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter tegas, kuat, serta berorientasi pada tujuan jangka panjang.

Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

Dalam perjalanan hidup, berbagai tantangan bisa muncul dari urusan pekerjaan, keluarga, maupun hubungan dengan orang lain.

Namun, pengalaman tersebut diyakini dapat membentuk kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Menurut Primbon Jawa, Kamis Pahing mempunyai potensi untuk mencapai kedudukan yang baik melalui kepemimpinan dan ketekunan.

Peluang mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaan, mengembangkan usaha, hingga membangun kehidupan ekonomi yang lebih stabil menjadi gambaran peruntungan weton ini.

Dengan kemampuan mengatur strategi dan menjaga konsistensi, Kamis Pahing dipercaya dapat meraih pencapaian yang membanggakan.

5. Sabtu Kliwon – Dipercaya Memiliki Peruntungan dan Rezeki Berlimpah

Sabtu Kliwon termasuk weton yang dalam tradisi Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kekuatan batin dan keberuntungan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter kuat serta kemampuan menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan.

Mereka dipercaya tidak mudah menyerah ketika keadaan sedang tidak berpihak. Sebaliknya, pengalaman sulit justru dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki keadaan.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan Sabtu Kliwon disebut semakin terasa ketika memasuki usia matang, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Sumber rezeki mereka dipercaya bisa berasal dari berbagai bidang, seperti perdagangan, usaha kreatif, maupun pengembangan bisnis.

Bahkan, kemakmuran yang berhasil dibangun diyakini dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan generasi berikutnya.

Karena itu, pemilik weton ini disarankan tetap bijaksana dalam menggunakan kekayaan dan tidak melupakan orang-orang yang telah mendukung perjalanan hidupnya.

6. Jumat Pon – Tangguh Menghadapi Cobaan dan Pandai Menjaga Stabilitas

Jumat Pon dipercaya mempunyai karakter yang kuat dalam menghadapi tekanan kehidupan.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu belajar dari pengalaman dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah.

Berbagai kesulitan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi maupun persoalan pribadi, dipercaya dapat membentuk kedewasaan pemilik weton ini.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Jumat Pon mempunyai potensi untuk mencapai kestabilan finansial setelah melewati berbagai proses panjang.

Sifat disiplin dan kemampuan menyesuaikan diri menjadi keunggulan yang membantu mereka dalam menghadapi perubahan keadaan.

Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai sosok yang senang mempelajari hal baru sehingga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.

Jika mampu mempertahankan kebiasaan positif tersebut, Jumat Pon dipercaya berpeluang membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan terencana.

7. Senin Legi – Cerdas Mengatur Rezeki dan Pandai Mempertahankan Kekayaan

Senin Legi dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai kecerdasan, pemikiran praktis, serta kemampuan memahami berbagai persoalan kehidupan.

Pemilik weton ini digambarkan tidak hanya pandai mencari peluang, tetapi juga mampu mempertimbangkan cara terbaik untuk memanfaatkan hasil yang diperoleh.

Meski perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus, Senin Legi dipercaya mempunyai kemampuan untuk menemukan solusi ketika berada dalam situasi sulit.

Dalam urusan keuangan, mereka sering dikaitkan dengan sifat berhati-hati dan kemampuan mengatur pengeluaran.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, akhir tahun berpotensi menjadi kesempatan bagi Senin Legi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Rezeki yang diperoleh bukan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu orang-orang terdekat.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemilik weton ini dipercaya mempunyai peluang membangun kemakmuran yang bertahan lama.