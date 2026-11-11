Punya Aura Keberuntungan, 6 Weton Ini Disebut Bakal Menikmati Kehidupan Makmur

weton yang dikenal tanpa hambatan menuju kehidupan gemilang dan kejayaan./ Freepik/ katemangostar JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang dipenuhi keberhasilan, kemudahan rezeki, dan masa depan yang lebih baik. Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan hidup seseorang terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahirannya. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton mempunyai karakter serta perhitungan neptu yang dipercaya menggambarkan potensi dan kecenderungan pemiliknya. Beberapa weton bahkan dianggap mempunyai energi positif yang mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari kemampuan mengambil keputusan, membangun hubungan sosial, hingga melihat peluang yang dapat menghasilkan keuntungan. Tidak sedikit pula yang menghubungkan karakter tersebut dengan kemudahan memperoleh rezeki dan kesempatan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik. Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk meraih kehidupan gemilang dan kejayaan. Berikut daftar enam weton beserta karakteristik yang diyakini melekat pada masing-masing pemiliknya. 1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal mempunyai semangat kerja yang tinggi dan tekad kuat dalam mengejar berbagai tujuan hidup. Dalam penafsiran Primbon Jawa, mereka juga dipercaya mempunyai intuisi tajam sehingga mampu membaca keadaan sebelum menentukan langkah. Kemampuan mempertimbangkan situasi tersebut dianggap membantu mereka mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Weton Selasa Kliwon mempunyai jumlah neptu 11 berdasarkan perhitungan hari Selasa 3 dan pasaran Kliwon 8. Selain dikenal gigih, pemilik weton ini juga digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian serta kepercayaan orang lain. Sifat pantang menyerah menjadi salah satu karakter yang dipercaya mendukung perjalanan mereka menuju keberhasilan. Perpaduan antara kerja keras, keteguhan hati, dan kemampuan membaca peluang dianggap menjadi modal penting untuk meraih pencapaian besar. 2. Jumat Pahing Jumat Pahing dipercaya memiliki pancaran energi positif yang membuat kehadirannya disenangi oleh lingkungan sekitar. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan optimistis dan mampu melihat kesempatan di tengah situasi yang sulit. Dalam perjalanan hidup, mereka konon kerap mendapatkan peluang yang datang secara tidak terduga. Kemampuan memanfaatkan kesempatan tersebut dipercaya dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi maupun mengembangkan karier. Jumat Pahing mempunyai jumlah neptu 15, yaitu Jumat 6 dan Pahing 9. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka dianggap mudah menjalin hubungan dengan banyak orang sehingga mempunyai jaringan pertemanan yang dapat mendukung berbagai aktivitas. Sikap positif dan kemampuan membangun relasi tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan untuk membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 3. Sabtu Legi Sabtu Legi dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton yang mempunyai karisma dan daya tarik kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi dengannya. Kepribadian tersebut dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam lingkungan sosial maupun profesional. Jumlah neptu Sabtu Legi adalah 14, berasal dari nilai Sabtu 9 dan Legi 5. Selain mempunyai pembawaan menarik, mereka juga dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup menonjol. Kemampuan mengarahkan orang lain dan membangun kepercayaan menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan maupun dunia usaha. Dalam urusan bisnis, Sabtu Legi sering dikaitkan dengan kemampuan membaca kesempatan dan mempertimbangkan keputusan yang berpotensi memberikan keuntungan. Kombinasi karisma, kecakapan sosial, dan kemampuan praktis membuat weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang. 4. Rabu Pon Pemilik weton Rabu Pon dipercaya mempunyai bakat kepemimpinan yang kuat. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, mempunyai pendirian, dan mampu mengambil tanggung jawab dalam berbagai situasi. Jumlah neptu Rabu Pon adalah 14, yaitu Rabu 7 dan Pon 7. Salah satu karakter yang menonjol adalah kecenderungan untuk tidak hanya menunggu kesempatan, tetapi berusaha menciptakan peluang melalui tindakan nyata. Mereka juga dipercaya mempunyai pandangan jangka panjang sehingga tidak mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kemampuan mengatur pekerjaan, membagi tanggung jawab, serta mengoordinasikan orang lain dianggap menjadi kelebihan yang mendukung pencapaian tujuan. Selain itu, kemampuan mencari solusi ketika menghadapi persoalan membuat Rabu Pon sering dikaitkan dengan sosok yang mampu menghadapi tantangan secara terarah. 5. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya mempunyai kreativitas dan kemampuan menghasilkan gagasan yang menarik. Orang dengan weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang berani mencoba sesuatu yang baru dan tidak mudah merasa puas dengan keadaan yang sedang dijalani. Jumlah neptu Minggu Wage adalah 9, berasal dari Minggu 5 dan Wage 4. Keberanian mengambil risiko yang telah dipertimbangkan menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perkembangan kehidupan mereka. Dalam bidang pekerjaan maupun usaha, pemilik Minggu Wage dipercaya mampu menemukan ide-ide berbeda yang berpotensi dikembangkan menjadi peluang baru. Mereka juga digambarkan memiliki semangat mandiri dan tidak takut menghadapi tantangan ketika ingin membangun sesuatu dari awal. Kemampuan berkreasi serta menjalin hubungan dengan orang lain dipercaya dapat membantu mereka memperluas kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 6. Kamis Kliwon Kamis Kliwon merupakan weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan, kemurahan rezeki, dan kekuatan spiritual. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan melihat kesempatan di balik berbagai kesulitan. Mereka tidak mudah terpaku pada masalah, tetapi berusaha menemukan cara untuk memperbaiki keadaan. Kamis Kliwon memiliki jumlah neptu 16, yaitu Kamis 8 dan Kliwon 8. Selain itu, mereka dikenal dalam penafsiran primbon sebagai pribadi yang suka berbagi dan mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Sifat dermawan tersebut dipercaya dapat membawa hubungan sosial yang baik sekaligus membuka kesempatan baru dalam kehidupan. Kombinasi antara keyakinan spiritual, kemurahan hati, dan kemauan untuk terus berusaha dianggap menjadi bekal bagi pemilik Kamis Kliwon untuk mencapai kemakmuran yang lebih stabil. Itulah enam weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kehidupan gemilang, kelancaran rezeki, dan peluang meraih kejayaan.