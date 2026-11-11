Hidup Penuh Kemudahan, 5 Weton Ini Disebut Punya Energi Spiritual Istimewa

Ilustrasi weton sakti (pikisuperstar/freepik) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dikenal sebagai salah satu bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya sebagian masyarakat hingga sekarang. Setiap weton diyakini mempunyai nilai neptu dan karakteristik tersendiri. Bahkan, ada yang menghubungkannya dengan kekuatan batin, kelancaran rezeki, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Di antara beragam kombinasi weton, terdapat beberapa yang dianggap mempunyai energi spiritual istimewa. Pemiliknya dipercaya memiliki keteguhan hati, aura positif, dan sering menemukan pertolongan ketika menghadapi situasi sulit. Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa dikenal mempunyai keberuntungan besar, kemudahan dalam mencari rezeki, serta perjalanan hidup yang relatif lancar. Berikut lima weton yang dipercaya memiliki karakter dan keistimewaan tersebut. 1. Senin Pahing – Dipercaya Memiliki Perlindungan Spiritual yang Kuat Senin Pahing merupakan weton dengan jumlah neptu 13. Dalam penafsiran Primbon Jawa, angka tersebut sering dikaitkan dengan kekuatan batin dan karakter yang kuat. Orang yang lahir pada Senin Pahing umumnya digambarkan sebagai pribadi yang berani, mempunyai kewibawaan, serta tidak mudah mengubah pendirian ketika sudah menentukan tujuan. Mereka juga dikenal mempunyai semangat juang tinggi. Ketika menghadapi hambatan, pemilik weton ini cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada menyerah begitu saja. Dari sisi keberuntungan, Senin Pahing dipercaya sering memperoleh pertolongan ketika berada dalam keadaan sulit. Bahkan, bantuan tersebut terkadang datang dari orang atau kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan perlindungan leluhur. Sementara dalam urusan pekerjaan dan keuangan, mereka diyakini berpeluang memperoleh keberhasilan melalui kerja keras, konsistensi, serta kepercayaan yang diberikan orang lain. 2. Rabu Pon – Punya Intuisi Tajam dan Pandai Menghadapi Masalah Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14. Weton ini dipercaya melambangkan keseimbangan antara pemikiran, perasaan, dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan. Pemilik Rabu Pon sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, bijaksana, serta mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan menyelesaikan persoalan tanpa harus terbawa emosi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, Rabu Pon cenderung berusaha memahami berbagai sudut pandang agar dapat menemukan penyelesaian yang tepat. Keistimewaan lainnya adalah intuisi yang dianggap cukup kuat. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kemampuan membaca keadaan tersebut dipercaya membantu mereka melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Karena itulah, Rabu Pon sering dikaitkan dengan kemudahan menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Dalam kepercayaan tertentu, kondisi ini bahkan digambarkan sebagai bentuk pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. 3. Jumat Legi – Berhati Tulus dan Dipercaya Memiliki Rezeki Lancar Jumat Legi mempunyai jumlah neptu 11. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan karakter lembut, kepedulian tinggi, dan sifat dermawan. Orang yang lahir pada Jumat Legi dipercaya senang membantu orang lain tanpa selalu mengharapkan balasan. Sikap tulus tersebut membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Dalam hal rezeki, Jumat Legi sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai kehidupan cukup stabil. Meskipun tidak selalu terlihat bergelimang harta, mereka dipercaya mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan pertolongan ketika menghadapi kesulitan. Kebaikan hati juga dianggap menjadi salah satu kekuatan utama pemilik weton ini. Hubungan sosial yang terjalin dengan baik dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan dan usaha. Selain itu, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan kekuatan batin yang membuat pemiliknya mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih tenang. 4. Selasa Kliwon – Berjiwa Pemimpin dan Memiliki Mental Tangguh Selasa Kliwon mempunyai jumlah neptu 11, yang berasal dari nilai Selasa 3 dan Kliwon 8. Weton ini dipercaya memiliki karakter tegas, berwibawa, serta keberanian yang cukup besar ketika menghadapi persoalan. Pemilik Selasa Kliwon sering digambarkan mempunyai jiwa kepemimpinan dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Mereka juga cenderung mempertahankan prinsip yang dianggap benar. Dalam perjalanan hidup, keberuntungan Selasa Kliwon dipercaya tidak selalu datang sejak awal. Ada kalanya mereka harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, pengalaman menghadapi kegagalan justru dianggap membentuk mental yang semakin kuat. Ketika berhasil melewati masa sulit, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk mengembangkan karier maupun usaha. Kekuatan utama weton ini terletak pada keteguhan hati dan kemampuannya untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. 5. Kamis Wage – Membawa Ketenangan dan Dipercaya Memiliki Keberuntungan Panjang Kamis Wage mempunyai jumlah neptu 12. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dihubungkan dengan keseimbangan, keharmonisan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Orang yang lahir pada Kamis Wage biasanya digambarkan mempunyai pembawaan menyenangkan, mudah bergaul, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran hubungan sosial maupun perjalanan pekerjaan mereka. Dalam urusan rezeki, Kamis Wage konon mempunyai peluang mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Kesempatan terkadang muncul melalui hubungan pertemanan, pekerjaan, maupun peluang usaha yang tidak disangka sebelumnya. Tidak hanya soal materi, weton ini juga dikaitkan dengan kehidupan percintaan dan rumah tangga yang harmonis. Pemiliknya dipercaya mampu menjadi pasangan yang setia serta membawa ketenangan dalam keluarga. Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga semangat dan tidak terlalu terlena dengan kenyamanan. Sikap disiplin serta kemauan untuk terus berkembang tetap diperlukan agar kehidupan berjalan lebih baik.