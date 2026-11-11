Nasib Berubah Lebih Baik, 8 Weton Ini Disebut Punya Peluang Naik Derajat

weton yang hidup jadi lebih sejahtera dan naik derajat di sisa usia mereka./Freepik/ Lifestylememory JawaPos.com – Setiap orang tentu mengharapkan kehidupan yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, beberapa weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang dapat mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan lebih mapan dan sejahtera. Perubahan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan peningkatan kondisi ekonomi, tetapi juga menyangkut kedudukan, penghargaan, serta keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Menurut kepercayaan tersebut, bertambahnya usia bukan berarti kesempatan untuk sukses semakin kecil. Justru, pengalaman dan ketekunan yang dimiliki seseorang diyakini dapat menjadi bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih berkecukupan. Baca Juga:Rezeki Mulai Terbuka! 5 Weton Ini Diramalkan Ketiban Hoki dan Keberuntungan di Bulan November Ada pula anggapan bahwa pemilik weton tertentu mempunyai karakter dan energi positif yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan. Dilansir dari akun YouTube Energi Weton, terdapat delapan weton yang dipercaya berpeluang menikmati kehidupan lebih sejahtera sekaligus mengalami peningkatan derajat di sisa usia mereka. Berikut daftar delapan weton tersebut beserta karakteristik yang dipercaya melekat pada masing-masing pemiliknya. 1. Senin Pon Senin Pon mempunyai jumlah neptu 11. Dalam penafsiran primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tekun, dan mempunyai kemampuan berpikir yang tajam. Mereka kerap digambarkan seperti air yang terlihat tenang, tetapi menyimpan kedalaman pemikiran serta kebijaksanaan. Salah satu kelebihan yang dipercaya dimiliki Senin Pon adalah kepekaan dalam melihat kesempatan. Bahkan ketika menghadapi situasi sulit, mereka dianggap mampu menemukan jalan untuk memperbaiki keadaan. Ketekunan dan konsistensi juga menjadi karakter yang diyakini dapat membantu mereka mencapai keberhasilan. Tidak sedikit kisah yang menggambarkan pemilik weton ini mampu mengubah kehidupan sederhana menjadi lebih berkecukupan. Salah satu contoh yang diceritakan adalah Mbah Sastro. Ia mengawali perjalanan usahanya dengan berjualan pisang goreng keliling hingga akhirnya berhasil mengembangkan bisnis makanan dan memiliki 14 kios di empat kabupaten. 2. Rabu Kliwon Pemilik weton Rabu Kliwon dipercaya mempunyai karakter kepemimpinan yang cukup menonjol. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang lain dan membuka peluang baru. Dalam filosofi Jawa, karakter Rabu Kliwon digambarkan seperti api kecil yang mampu menyebarkan energi dan memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Mereka juga dikenal menyukai tantangan, mempunyai idealisme kuat, serta tidak mudah mundur ketika menghadapi kegagalan. Meski demikian, perjalanan hidup Rabu Kliwon dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keputusan penting terkadang harus dihadapi sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kesuksesan. Kisah Bu Rina menjadi salah satu gambaran pemilik weton ini. Berawal dari kehidupan ekonomi yang terbatas dan pekerjaan di pabrik, ia kemudian berani membangun usaha hingga berhasil mempunyai kedai waralaba di tiga kota besar. 3. Jumat Wage Jumat Wage mempunyai neptu 10 dan sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, sabar, serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, weton ini dikaitkan dengan energi penyembuhan dan kemampuan memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Karakter penuh empati membuat pemilik Jumat Wage dianggap cocok menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan, seperti bidang kesehatan, kuliner, maupun pengasuhan. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kecenderungan meragukan kemampuan diri sendiri. Padahal, mereka dipercaya mempunyai potensi besar apabila berani mengembangkan keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah Pak Darto yang sebelumnya bekerja sebagai tukang pijat keliling. Berkat ketekunan dan pengalamannya, ia kemudian berhasil mengembangkan usaha hingga mempunyai klinik terapi herbal yang dikunjungi pelanggan dari berbagai daerah. 4. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki neptu 12. Weton ini dikenal dengan karakter penuh semangat, cekatan, dan mempunyai kemampuan menangkap peluang dengan cepat. Sosoknya sering diibaratkan seperti anak panah yang melesat begitu dilepaskan dari busurnya. Gambaran tersebut mencerminkan keberanian serta kecepatan mereka dalam mengambil tindakan. Dalam hal pekerjaan, pemilik Selasa Pahing dipercaya mempunyai potensi berkembang di berbagai bidang, mulai dari teknologi, pertanian modern, industri kreatif, hingga kegiatan sosial yang membutuhkan inovasi. Meski memiliki semangat tinggi, mereka tetap perlu mengatur tenaga dan waktu agar tidak mudah kelelahan ketika mengejar tujuan. Salah satu kisah yang menggambarkan karakter tersebut adalah Mas Tono. Ia berhasil mengembangkan aplikasi pengatur irigasi sawah berdasarkan kondisi cuaca setempat. Inovasi tersebut kemudian membantu ratusan petani dan membuat namanya dikenal sebagai seorang inovator muda. 5. Kamis Legi Kamis Legi mempunyai neptu 13 dan dipercaya sebagai weton yang memiliki banyak kemampuan atau multitalenta. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mampu menjalankan berbagai aktivitas sekaligus. Mereka bisa mengembangkan profesi utama sambil membangun usaha sampingan sesuai minat dan kemampuan. Kemampuan beradaptasi yang baik juga membuat pemilik Kamis Legi dianggap berpeluang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber. Akan tetapi, banyaknya pilihan terkadang justru menjadi tantangan tersendiri. Mereka perlu menentukan prioritas dan menjaga konsistensi agar tidak terlalu sering berpindah fokus. Kisah Bu Rini menjadi salah satu contohnya. Selain bekerja sebagai guru sekolah dasar, ia mulai beternak lele untuk menambah penghasilan keluarga. Usaha tersebut kemudian berkembang hingga membuatnya dikenal sebagai pelopor budidaya ikan organik di desanya. 6. Sabtu Pon Sabtu Pon mempunyai neptu 16 dan dikenal sebagai weton yang dikaitkan dengan keteguhan hati serta kekuatan tekad. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai mental kuat, tidak gampang menyerah, dan mampu mempertahankan tujuan meskipun harus melewati berbagai kesulitan. Mereka juga cenderung mempunyai perencanaan jangka panjang sehingga tidak mudah tergoda untuk mendapatkan hasil secara instan. Beberapa bidang pekerjaan yang dianggap sesuai dengan karakter Sabtu Pon antara lain konstruksi, perdagangan, logistik, serta sektor pertanian modern. Sifat tegas yang dimiliki terkadang membuat mereka terlihat keras kepala. Namun, dalam penafsiran positif, ketegasan tersebut justru dianggap sebagai bentuk kesungguhan dalam bekerja. Pak Slamet menjadi contoh sosok dengan karakter tersebut. Berawal dari pekerjaan sebagai tukang bangunan, ia rajin menyisihkan penghasilan hingga akhirnya mampu mendirikan toko material sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan orang. 7. Rabu Wage Rabu Wage memiliki neptu 11 dan dipercaya mempunyai intuisi serta kemampuan memahami kehidupan dengan baik. Dalam pandangan primbon Jawa, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang mampu memberikan arahan dan inspirasi bagi orang lain. Karena karakter tersebut, mereka dianggap cocok menekuni profesi sebagai pendidik, konselor, pembicara, maupun motivator. Rabu Wage juga digambarkan seperti cahaya yang dapat memberikan petunjuk bagi lingkungan sekitarnya. Kehadirannya dipercaya mampu membawa pengaruh positif melalui pemikiran dan nasihat yang diberikan. Meski demikian, pemilik weton ini perlu menjaga kerendahan hati. Jangan sampai kemampuan intelektual dan pengetahuan yang dimiliki justru menumbuhkan sikap merasa paling benar. Salah satu kisah yang menggambarkan hal tersebut adalah Ibu Sinta. Berawal dari aktivitas menulis blog mengenai pengalaman hidupnya sebagai ibu rumah tangga, ia kemudian berkembang menjadi pembicara yang menginspirasi banyak perempuan. 8. Minggu Kliwon Minggu Kliwon dipercaya memiliki semangat besar untuk membawa perubahan positif bagi lingkungan sosialnya. Pemilik weton ini sering digambarkan tidak mudah menerima ketidakadilan dan mempunyai kepedulian terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Karakter tersebut membuat mereka dianggap cocok menjadi pemimpin komunitas, aktivis sosial, maupun tokoh masyarakat yang memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, Minggu Kliwon dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dan kemampuan mengajak orang lain untuk terlibat dalam kegiatan positif. Tantangan yang perlu dihadapi adalah mempertahankan idealisme ketika memperoleh jabatan, kekuasaan, atau kesempatan besar. Mas Bagus menjadi salah satu contoh yang diceritakan. Ia mengawali perjuangannya sebagai aktivis desa yang memperjuangkan akses pendidikan gratis. Berkat kiprahnya, ia kemudian dipercaya menjadi anggota DPRD dan berhasil memperjuangkan pembangunan empat sekolah baru di wilayah tertinggal.