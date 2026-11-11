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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 11 November 2026 | 23.52 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 12 November 2026: Peluang Finansial, Perasaan Butuh Waktu

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis, 12 November 2026, membawa perhatian pada kesempatan meningkatkan kondisi keuangan, penyelesaian persoalan pekerjaan, serta proses memahami perasaan dalam kehidupan asmara.

Pertemuan atau percakapan dengan seseorang berpotensi memberikan informasi yang bermanfaat, terutama jika kamu sedang mencari cara untuk menambah pemasukan atau mengembangkan kemampuan.

Meski demikian, jangan langsung menerima tawaran yang terdengar menjanjikan sebelum memeriksa latar belakang dan ketentuan yang menyertainya.

Dalam hubungan pribadi, Capricorn mungkin masih membutuhkan waktu untuk melepaskan pengalaman lama yang sesekali kembali memenuhi pikiran.

Tidak perlu terburu-buru menentukan langkah karena keputusan yang berkaitan dengan perasaan sebaiknya diambil setelah kamu benar-benar memahami kebutuhan diri sendiri.

Di lingkungan pekerjaan, tekanan atau persoalan yang belum selesai perlu ditangani dengan kepala dingin agar tidak menghambat tanggung jawab lainnya.

Sementara itu, kondisi kesehatan mengingatkan pentingnya memperhatikan keluhan lama dan tidak terus menunda pemeriksaan yang memang dibutuhkan.

Dilansir dari AstroTalk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Kamis, 12 November 2026.

Asmara

Editor: Novia Tri Astuti
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