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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 11 November 2026 | 23.48 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 12 November 2026: Pertemanan Menghangat, Keuangan Lebih Tertata

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius berpeluang menjalani hari yang cukup aktif, terutama dalam urusan pertemanan, hubungan sosial, dan berbagai kegiatan yang melibatkan orang lain.

Kamis besok bisa menjadi waktu yang tepat untuk kembali menjalin komunikasi dengan teman lama, menerima ajakan berkumpul, atau memperluas jaringan melalui komunitas dan lingkungan pekerjaan.

Meski begitu, Aquarius tetap perlu memahami batas kemampuan diri agar kesibukan sosial tidak menguras energi dan mengganggu waktu istirahat.

Dalam urusan keuangan, perhatian terhadap pengeluaran sehari-hari menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali dapat memengaruhi kondisi tabungan apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Sementara itu, kehidupan asmara mungkin menghadirkan hal yang sebelumnya belum sepenuhnya disadari, sehingga Aquarius sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum memahami situasi secara menyeluruh.

Dilansir dari AstroTalk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Kamis, 12 November 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Aquarius berpotensi menghadirkan pemahaman baru mengenai hubungan yang sedang dijalani.

Editor: Novia Tri Astuti
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