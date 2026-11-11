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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 11 November 2026 | 23.19 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Rabu, 11 November 2026: Saatnya Memahami Perasaan dan Menjaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Rabu, 11 November 2026, berpotensi menghadirkan berbagai perasaan yang perlu disikapi dengan lebih tenang.

Perubahan sikap seseorang yang memiliki tempat istimewa di hati mungkin membuatmu bertanya-tanya mengenai keadaan hubungan yang sedang dijalani.

Kamu bisa menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil, mulai dari cara pasangan membalas pesan hingga berkurangnya waktu yang biasanya dihabiskan bersama.

Meski begitu, jangan terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan perubahan suasana hati atau perilaku seseorang.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Rabu, 11 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan memahami keadaan emosional satu sama lain.

Kamu mungkin merasa pasangan tidak memberikan perhatian sebanyak biasanya karena terlihat lebih pendiam, sibuk, atau kurang antusias ketika diajak berbicara.

Kondisi tersebut bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama jika kamu terbiasa mendapatkan respons yang hangat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, jangan langsung menganggap perubahan sikap tersebut sebagai tanda bahwa pasangan mulai kehilangan ketertarikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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