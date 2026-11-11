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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 21.24 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Kamis 12 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing besok Kamis 12 November 2026./Magnific/ macrovector - Image

Ramalan Shio Anjing besok Kamis 12 November 2026./Magnific/ macrovector

JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing untuk besok, Kamis, 12 November 2026, menyoroti suasana hari yang cenderung tenang dan stabil.

Energi keharmonisan bergerak di sekitar angka 54 persen dan mendukung hubungan yang lebih seimbang.

Pemilik Shio Anjing dianjurkan menjaga sikap jujur, konsisten, dan tepat janji dalam berbagai urusan.

Ramalan ini mencakup empat sisi kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Kamis 12 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan keuangan hari itu akan lebih tepat jika diambil dengan sikap hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Angka keberuntungan 2 mengisyaratkan manfaat besar dari menggabungkan sumber daya bersama orang yang benar-benar kamu percaya.

Tabungan bersama atau investasi patungan berpeluang melipatgandakan keuntungan dari skor keberuntungan 71 persen yang kamu miliki.

Sentuhan warna merah pada alat pencatat anggaran menandakan optimisme dalam mengelola uang sehari-hari yang kamu punya.

Editor: Hanny Suwindari
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