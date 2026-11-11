Bukan Cuma Ramah, 5 Shio Ini Punya Energi Positif yang Membuat Banyak Orang Betah di Dekatnya

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Ada sebagian orang yang kehadirannya mampu mengubah suasana menjadi lebih menyenangkan. Mereka tidak harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk mendapatkan perhatian karena keramahan dan sikap positifnya sudah cukup membuat orang lain merasa nyaman. Dalam kehidupan sosial, pribadi seperti ini biasanya mudah menjalin pertemanan dan mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan berbagai kalangan. Ketulusan, kepedulian, serta kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi daya tarik tersendiri yang membuat mereka disukai. Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa shio yang dikenal mempunyai pembawaan hangat dan menyenangkan. Mereka dipercaya memiliki energi positif yang mampu menghadirkan kebahagiaan, membangun suasana harmonis, sekaligus membuat orang-orang di sekitarnya merasa dihargai. Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dikenal mudah mendapatkan simpati dan disayangi banyak orang berkat karakter serta kepribadiannya. Berikut lima shio yang dimaksud. 1. Shio Babi – Berhati Lembut dan Tidak Segan Membantu Orang Lain Shio Babi dikenal sebagai sosok yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung tulus dalam menjalin hubungan dan tidak menjadikan keuntungan pribadi sebagai alasan untuk membantu seseorang. Ketika ada teman atau keluarga yang mengalami kesulitan, pemilik shio ini biasanya berusaha memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Sifat penyayang tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Orang lain juga merasa nyaman untuk berbagi cerita karena shio Babi dikenal tidak mudah menghakimi. Meski terkadang kebaikan mereka berisiko dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mereka tetap berusaha mempertahankan ketulusan dalam berhubungan. Kepribadian yang jujur, hangat, dan penuh perhatian inilah yang membuat shio Babi sering dianggap sebagai pribadi yang kehadirannya selalu dirindukan. 2. Shio Monyet – Humoris dan Selalu Punya Cara Menghidupkan Suasana Jika berbicara tentang orang yang mampu mencairkan suasana, shio Monyet menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan kepribadian tersebut. Mereka dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, dan selera humor yang membuat interaksi bersama orang lain terasa lebih menyenangkan. Pemilik shio ini biasanya tidak kesulitan menemukan bahan pembicaraan. Bahkan, dalam situasi yang awalnya terasa canggung, mereka mampu menghadirkan suasana lebih santai melalui candaan atau ide-ide spontan. Kemampuan beradaptasi juga menjadi keunggulan tersendiri. Mereka mudah berbaur dengan lingkungan baru dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk membangun hubungan pertemanan. Tidak mengherankan apabila shio Monyet kerap menjadi sosok yang mencuri perhatian dalam sebuah perkumpulan. Energi ceria yang mereka tunjukkan membuat banyak orang merasa terhibur dan senang ketika menghabiskan waktu bersama. 3. Shio Kelinci – Ramah, Penuh Empati, dan Membuat Orang Merasa Dihargai Berbeda dengan shio Monyet yang identik dengan keceriaan, shio Kelinci lebih dikenal melalui pembawaan lembut dan sikapnya yang menenangkan. Mereka mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan perasaan orang lain serta berusaha menjaga hubungan agar tetap harmonis. Ketika berada dalam lingkungan baru, pemilik shio Kelinci biasanya mampu menyesuaikan diri tanpa harus mengubah kepribadian aslinya. Sikap ramah dan kepedulian yang mereka tunjukkan membuat orang lain merasa diterima. Mereka juga cenderung menghindari pertengkaran yang tidak perlu dan lebih memilih menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang baik. Dalam hubungan pertemanan maupun keluarga, shio Kelinci dikenal setia dan tidak keberatan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Kehangatan tersebut membuat kehadiran mereka memberikan kesan mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya. 4. Shio Kuda – Mandiri, Tangguh, tetapi Tetap Memiliki Sisi Penyayang Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, kepribadian mandiri, serta keberanian menghadapi berbagai tantangan. Namun, di balik pembawaannya yang energik, mereka juga dipercaya mempunyai sisi emosional yang hangat dan penuh perhatian. Pemilik shio ini umumnya tidak hanya hadir ketika suasana sedang menyenangkan, tetapi juga berusaha memberikan dukungan saat orang terdekat menghadapi kesulitan. Mereka memahami bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan nasihat panjang. Terkadang, mendengarkan cerita dan menemani seseorang melewati masa sulit justru menjadi bentuk perhatian yang paling berarti. Sikap tersebut membuat shio Kuda sering dianggap sebagai teman yang bisa diandalkan. Mereka tidak selalu menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata manis, tetapi lebih banyak membuktikannya lewat tindakan nyata. 5. Shio Naga – Berwibawa, Percaya Diri, dan Mampu Memberikan Rasa Aman Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kharisma kuat dan pembawaan penuh percaya diri. Dalam astrologi Tiongkok, mereka kerap dikaitkan dengan sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan serta mampu menghadapi tekanan. Meski terlihat tegas dan dominan, pemilik shio ini dipercaya mempunyai sisi lembut yang tidak selalu diperlihatkan kepada semua orang. Mereka cenderung memberikan perhatian kepada orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupannya. Ketika seseorang sedang menghadapi masalah, shio Naga berusaha menunjukkan dukungan melalui sikap yang tenang dan meyakinkan. Kepribadian tersebut membuat orang lain merasa mempunyai sosok yang bisa diandalkan. Dalam lingkungan pertemanan maupun komunitas, shio Naga juga sering menjadi figur yang dihormati karena mampu menjaga suasana tetap kondusif. Kombinasi antara kewibawaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab menjadikan mereka sosok yang bukan hanya disegani, tetapi juga disayangi. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai karakter dan daya tarik masing-masing. Lima shio tersebut merupakan gambaran kepribadian berdasarkan kepercayaan astrologi Tiongkok, bukan ukuran mutlak untuk menentukan sifat seseorang. Sikap tulus, kepedulian, kemampuan menghargai orang lain, dan kesediaan memberikan dukungan tetap menjadi hal penting yang membuat seseorang dicintai dalam kehidupan sosial.