Bukan Cuma Ramah, 5 Shio Ini Punya Energi Positif yang Membuat Banyak Orang Betah di Dekatnya

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Ada sebagian orang yang kehadirannya mampu mengubah suasana menjadi lebih menyenangkan. Mereka tidak harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk mendapatkan perhatian karena keramahan dan sikap positifnya sudah cukup membuat orang lain merasa nyaman. Dalam kehidupan sosial, pribadi seperti ini biasanya mudah menjalin pertemanan dan mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan berbagai kalangan. Ketulusan, kepedulian, serta kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi daya tarik tersendiri yang membuat mereka disukai. Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa shio yang dikenal mempunyai pembawaan hangat dan menyenangkan. Mereka dipercaya memiliki energi positif yang mampu menghadirkan kebahagiaan, membangun suasana harmonis, sekaligus membuat orang-orang di sekitarnya merasa dihargai. Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dikenal mudah mendapatkan simpati dan disayangi banyak orang berkat karakter serta kepribadiannya. Berikut lima shio yang dimaksud. 1. Shio Babi – Berhati Lembut dan Tidak Segan Membantu Orang Lain Shio Babi dikenal sebagai sosok yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung tulus dalam menjalin hubungan dan tidak menjadikan keuntungan pribadi sebagai alasan untuk membantu seseorang. Ketika ada teman atau keluarga yang mengalami kesulitan, pemilik shio ini biasanya berusaha memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Sifat penyayang tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Orang lain juga merasa nyaman untuk berbagi cerita karena shio Babi dikenal tidak mudah menghakimi. Meski terkadang kebaikan mereka berisiko dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mereka tetap berusaha mempertahankan ketulusan dalam berhubungan. Kepribadian yang jujur, hangat, dan penuh perhatian inilah yang membuat shio Babi sering dianggap sebagai pribadi yang kehadirannya selalu dirindukan. 2. Shio Monyet – Humoris dan Selalu Punya Cara Menghidupkan Suasana Jika berbicara tentang orang yang mampu mencairkan suasana, shio Monyet menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan kepribadian tersebut.