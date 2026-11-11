Rezeki Seolah Tak Pernah Seret, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perpaduan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya menyimpan makna tersendiri dalam perhitungan Primbon Jawa.

Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan weton sebagai salah satu pedoman untuk memahami watak dan potensi kehidupan. Bahkan, beberapa kombinasi weton dipercaya mempunyai keistimewaan dalam urusan rezeki, keberuntungan, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan.

Konon, ada weton yang memiliki kekuatan batin dan aura positif sehingga pemiliknya digambarkan lebih mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Keberuntungan juga dipercaya datang melalui berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan pribadi.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikenal mempunyai peruntungan istimewa. Pemiliknya diyakini memiliki karakter kuat, rezeki yang relatif lancar, serta kehidupan yang kerap diwarnai kemudahan.

Berikut lima weton yang dimaksud.

1. Weton Senin Pahing – Berjiwa Tangguh dan Dipercaya Mendapat Perlindungan Leluhur

Senin Pahing menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai kekuatan batin cukup besar. Kombinasi hari dan pasarannya menghasilkan jumlah neptu 13, yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan karakter kuat serta kewibawaan.

Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan mempunyai pendirian kokoh dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka juga dikenal tidak gampang menyerah ketika harus memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting.

Keberuntungan Senin Pahing konon sering hadir ketika situasi sedang sulit. Saat menghadapi persoalan yang terasa berat, mereka dipercaya bisa menemukan pertolongan melalui orang-orang yang sebelumnya tidak pernah diduga.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, pemilik weton ini digambarkan mampu memperoleh keberhasilan berkat kegigihan serta kemampuan membangun kepercayaan. Karakter tersebut membuat Senin Pahing kerap dikaitkan dengan kemudahan dalam mengembangkan usaha maupun karier.

2. Weton Rabu Pon – Intuisi Tajam dan Pandai Menemukan Solusi

Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14 yang dipercaya melambangkan keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin.

Pemilik weton ini dikenal mempunyai pembawaan tenang, bijaksana, serta tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi persoalan. Mereka juga cenderung mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan.

Keistimewaan Rabu Pon dalam urusan keberuntungan dikaitkan dengan kemampuannya menemukan jalan keluar ketika keadaan sedang tidak menguntungkan. Ketika orang lain mungkin merasa kebingungan, mereka dipercaya dapat melihat peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, intuisi serta kecermatan menjadi modal yang dianggap menguntungkan. Mereka tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah sehingga lebih mampu mempertimbangkan risiko.

Karena karakter tersebut, Rabu Pon sering digambarkan sebagai weton yang selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan ketika menghadapi masa sulit.

3. Weton Jumat Legi – Berhati Mulia dan Dipercaya Memiliki Rezeki Lancar

Jumat Legi merupakan weton dengan jumlah neptu 11. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kombinasi ini sering dikaitkan dengan karakter lembut, kepedulian tinggi, serta kekuatan spiritual.

Mereka yang lahir pada Jumat Legi digambarkan sebagai pribadi yang suka membantu dan tidak segan berbagi dengan orang lain. Ketulusan tersebut membuat kehadirannya mudah diterima di lingkungan sosial.

Dari sisi kehidupan finansial, Jumat Legi dipercaya mempunyai jalan rezeki yang cukup baik. Walaupun tidak selalu menunjukkan kemewahan, kehidupannya digambarkan cenderung berkecukupan.

Kebaikan hati juga dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendatangkan banyak dukungan dari orang sekitar. Ketika mengalami kesulitan, tidak jarang ada pihak yang bersedia memberikan bantuan.

Selain itu, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan yang datang secara tidak terduga. Hal tersebut membuat Jumat Legi dianggap sebagai salah satu weton dengan peruntungan istimewa.

4. Weton Selasa Kliwon – Bermental Kuat dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan

Selasa Kliwon mempunyai total neptu 11, berasal dari nilai Selasa sebesar 3 dan Kliwon sebesar 8.

Weton ini dipercaya membawa karakter tegas, berani, serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang cukup menonjol. Pemiliknya biasanya digambarkan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan maupun pendapat orang lain.

Dalam menjalani kehidupan, mereka cenderung mempunyai mental kuat ketika berhadapan dengan berbagai ujian. Kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir perjalanan, melainkan pengalaman yang bisa dijadikan bekal untuk melangkah lebih baik.

Peruntungan Selasa Kliwon konon semakin terlihat setelah melewati berbagai tantangan. Pengalaman tersebut dipercaya membentuk pribadi yang lebih matang sehingga mampu memanfaatkan kesempatan dengan lebih bijaksana.

Dalam urusan karier maupun bisnis, keberanian mengambil keputusan dan keteguhan pendirian menjadi keunggulan yang menonjol.

Tidak heran jika weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang mampu bangkit setelah mengalami masa sulit dan kembali membangun kesuksesan.

5. Weton Kamis Wage – Berkarisma dan Dipercaya Membawa Keberuntungan Panjang

Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dihubungkan dengan keseimbangan, keharmonisan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan.

Orang yang lahir pada Kamis Wage digambarkan mempunyai kepribadian menyenangkan, mudah bergaul, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Sikap tersebut menjadi salah satu keunggulan dalam membangun hubungan sosial. Mereka dipercaya lebih mudah mendapatkan dukungan maupun kesempatan melalui lingkungan pertemanan dan pekerjaan.

Dalam urusan rezeki, Kamis Wage sering dikaitkan dengan kelancaran yang datang melalui berbagai sumber. Bahkan, peluang yang tidak pernah direncanakan sebelumnya dipercaya bisa membawa manfaat bagi kehidupannya.

Tidak hanya mengenai materi, weton ini juga dianggap mempunyai peruntungan baik dalam hubungan asmara dan rumah tangga. Kesetiaan serta kemampuan menjaga keharmonisan membuat mereka digambarkan mampu menciptakan kehidupan yang tenteram bersama pasangan.

Meski demikian, pemilik Kamis Wage tetap perlu menjaga semangat dan tidak terlalu terlena dengan kenyamanan agar kesempatan yang datang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.