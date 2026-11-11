Tak Takut Jatuh Miskin! 7 Shio Ini Dipercaya Punya Peruntungan Finansial hingga Hari Tua

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda-beda. Ada yang dikenal memiliki kecerdasan dalam membaca peluang, sementara lainnya dianggap mempunyai kemampuan menjaga kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

Kepercayaan tersebut juga mengenal sosok Cai Shen atau Dewa Uang yang menjadi simbol kemakmuran, kekayaan, dan kelancaran rezeki. Dalam tradisi masyarakat Tiongkok, figur ini sering dikaitkan dengan harapan memperoleh kehidupan yang berkecukupan serta keberhasilan dalam urusan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki hubungan erat dengan energi keberlimpahan dari Dewa Uang. Mereka digambarkan mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran, mulai dari kecerdikan melihat kesempatan hingga ketekunan membangun aset.

Menariknya, keberuntungan ketujuh shio ini tidak hanya dikaitkan dengan masa muda. Mereka juga dipercaya mampu mempertahankan kemapanan finansial hingga memasuki usia senja. Berikut tujuh shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang dan Pandai Mencari Penghasilan

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan berpikir cepat ketika menghadapi berbagai situasi. Sejak usia muda, mereka digambarkan sebagai pribadi yang penuh inisiatif dan tidak mudah melewatkan kesempatan yang berpotensi mendatangkan keuntungan.

Salah satu kelebihan mereka adalah kemampuan menemukan peluang dari hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Mereka juga cenderung berani mencoba berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan, termasuk membangun usaha sampingan atau mengembangkan investasi.

Dalam perjalanan hidup, keberuntungan Shio Tikus dipercaya sering datang melalui relasi dan pertemuan dengan orang-orang yang tepat. Kemampuan membangun jaringan pertemanan juga menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan usaha.

Ketika memasuki usia matang, mereka dinilai semakin bijak dalam mengelola kekayaan. Pengalaman yang terkumpul membuat Shio Tikus lebih memahami cara mempertahankan aset sekaligus memperluas sumber pemasukan.

2. Shio Kerbau – Pekerja Keras yang Menikmati Kemakmuran di Hari Tua

Berbeda dengan Shio Tikus yang dikenal gesit, Shio Kerbau justru identik dengan kesabaran, konsistensi, dan ketekunan. Mereka dipercaya tidak terlalu mengandalkan keberuntungan instan karena lebih memilih membangun kehidupan melalui usaha yang dilakukan secara bertahap.

Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini biasanya digambarkan berhati-hati ketika menggunakan uang. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang sebelum mengeluarkan dana untuk sesuatu yang tidak terlalu penting.

Kebiasaan menabung dan mengembangkan aset menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Kerbau. Mereka juga dipercaya lebih menyukai investasi yang stabil, seperti properti atau bisnis dengan prospek jangka panjang.

Hasil dari kedisiplinan tersebut diyakini mulai terlihat ketika usia semakin bertambah. Tidak hanya memiliki peluang menikmati kehidupan yang mapan, mereka juga dipercaya mampu mempertahankan kekayaan berkat kebiasaan mengelola keuangan dengan penuh pertimbangan.

3. Shio Naga – Berkarisma dan Memiliki Aura Pemimpin

Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta karisma yang mudah menarik perhatian.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuka banyak kesempatan dalam kehidupan profesional. Mereka cenderung berani mengambil keputusan besar dan mempunyai visi yang jelas ketika ingin mencapai suatu tujuan.

Dalam dunia bisnis, Shio Naga sering dikaitkan dengan kemampuan memimpin serta membangun kepercayaan. Orang lain diyakini lebih mudah tertarik untuk bekerja sama karena mereka mampu menyampaikan gagasan dengan penuh keyakinan.

Keberuntungan finansialnya juga dipercaya tidak mudah memudar seiring bertambahnya usia. Ketika memasuki masa dewasa hingga usia senja, pengalaman dan kemampuan mengambil keputusan strategis dianggap menjadi modal untuk menjaga kemapanan hidup.

4. Shio Ular – Cermat Mengatur Strategi dan Mengembangkan Kekayaan

Shio Ular mempunyai karakter yang identik dengan kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan menganalisis keadaan. Mereka bukan tipe orang yang terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika berkaitan dengan urusan penting.

Dalam hal keuangan, pemilik shio ini dipercaya mempunyai kemampuan mempertimbangkan risiko sebelum menentukan pilihan. Mereka lebih suka mempelajari peluang secara mendalam daripada mengikuti tren yang sedang ramai tanpa mengetahui konsekuensinya.

Sifat tersebut membuat Shio Ular sering dikaitkan dengan kemampuan mengembangkan aset secara terencana. Mereka juga digambarkan selektif dalam memilih mitra bisnis maupun menjalin kerja sama yang berhubungan dengan keuntungan finansial.

Ketika memasuki usia tua, kekayaan Shio Ular dipercaya cenderung lebih terjaga karena keputusan yang diambil sejak muda telah melalui berbagai pertimbangan. Kesabaran dan strategi menjadi dua hal yang dianggap mendukung kemakmuran mereka.

5. Shio Kambing – Pembawa Rezeki Melalui Relasi dan Kreativitas

Shio Kambing dikenal mempunyai kepribadian lembut, ramah, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pesona tersebut dipercaya membuat mereka sering dikelilingi lingkungan sosial yang mendukung perkembangan kehidupannya.

Peluang finansial Shio Kambing kerap dikaitkan dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mentor, sahabat, maupun rekan kerja dianggap dapat membuka jalan menuju kesempatan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Selain mempunyai kemampuan bersosialisasi, pemilik shio ini juga sering digambarkan memiliki kreativitas tinggi. Mereka dinilai cocok mengembangkan potensi dalam bidang seni, desain, kuliner, maupun berbagai usaha yang membutuhkan sentuhan inovasi.

Dalam perjalanan hidup, keberuntungan mereka dipercaya bisa datang dari berbagai sumber, termasuk proyek kerja sama dan kesempatan baru. Ketika memasuki usia senja, Shio Kambing digambarkan tetap mampu menjalani kehidupan produktif sekaligus menikmati hasil kerja kerasnya.

6. Shio Ayam – Disiplin Mengelola Uang dan Berorientasi pada Kesuksesan

Pemilik Shio Ayam identik dengan karakter teliti, teratur, dan mempunyai kedisiplinan tinggi. Mereka cenderung menyukai segala sesuatu yang tersusun rapi, termasuk dalam mengatur pekerjaan maupun keuangan pribadi.

Kebiasaan memperhatikan detail membuat mereka dipercaya mampu mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan lebih terencana. Mereka juga tidak mudah tergoda mengambil keputusan finansial hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat.

Dalam membangun kekayaan, Shio Ayam lebih sering dikaitkan dengan strategi yang mengutamakan kestabilan. Mereka menyukai perencanaan matang dan berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dengan persiapan masa depan.

Seiring bertambahnya usia, kebiasaan tersebut dipercaya dapat memberikan hasil positif. Kemapanan finansial yang dinikmati pada masa tua dianggap sebagai buah dari kedisiplinan dan konsistensi dalam mengelola uang sejak usia muda.

7. Shio Babi – Berhati Dermawan dan Dipercaya Dikelilingi Keberuntungan

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, Shio Babi sering dikaitkan dengan simbol kelimpahan, kebahagiaan, dan kehidupan yang berkecukupan.

Pemilik shio ini digambarkan mempunyai sifat ramah, tulus, serta senang berbagi dengan orang lain. Mereka tidak selalu menempatkan keuntungan pribadi sebagai prioritas utama ketika menjalin hubungan sosial.

Sikap terbuka tersebut dipercaya membuat Shio Babi mempunyai banyak relasi yang memberikan pengaruh positif terhadap perjalanan hidupnya. Tidak jarang, peluang baru datang melalui bantuan teman, rekan bisnis, maupun orang-orang yang pernah merasakan kebaikan mereka.

Meski terlihat santai, Shio Babi juga digambarkan cukup selektif ketika menentukan orang yang akan diajak bekerja sama. Mereka memahami pentingnya menjaga kepercayaan dan reputasi dalam membangun hubungan jangka panjang.

Hingga memasuki usia senja, pemilik shio ini dipercaya tetap mempunyai kesempatan menikmati kehidupan yang berkecukupan. Selain faktor finansial, hubungan sosial yang hangat juga dianggap menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan keberlimpahan dalam hidup mereka.