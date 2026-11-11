Tak Perlu Minyak Banyak, Begini Cara Membuat Sosis Solo Basah yang Praktis dan Lezat

Resep Sosis Solo Basah yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah JawaPos.com – Sosis Solo menjadi salah satu jajanan tradisional khas Jawa Tengah yang memiliki banyak penggemar. Camilan berbentuk gulungan ini dikenal dengan kulit tipis yang membungkus isian daging berbumbu gurih. Umumnya, sosis Solo diolah dengan cara digoreng hingga permukaannya berwarna kuning kecokelatan. Namun, ada alternatif lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba, yakni sosis Solo basah dengan teknik memasak dikukus. Berbeda dari versi goreng, sosis Solo basah mempunyai tekstur kulit yang lebih lembut dengan isian ayam yang terasa gurih. Pengolahannya juga tidak membutuhkan banyak minyak sehingga bisa menjadi pilihan camilan bagi kamu yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, sosis Solo basah ternyata bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses pembuatannya pun cukup praktis dan cocok dicoba sendiri di rumah. Baca Juga:Dijamin Empuk dan Gurih! Resep Rendang Daging Sapi Khas Padang dengan Bumbu Melimpah Berikut bahan-bahan serta langkah membuat sosis Solo basah tanpa digoreng. Bahan-Bahan Sosis Solo Basah Bahan kulit: 3 butir telur ayam

2 sendok makan tepung terigu

50 ml air

½ sendok teh garam Bahan isian: 400 gram daging ayam

1 buah bawang bombay

5 siung bawang merah, cincang

4 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

½ sendok teh pala bubuk

Daun bawang secukupnya

1 sendok teh gula

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Sosis Solo Basah 1. Buat adonan kulit terlebih dahulu Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung terigu dengan air. Aduk sampai tidak ada bagian yang menggumpal, lalu sisihkan. Dalam wadah terpisah, pecahkan telur dan masukkan campuran tepung terigu tadi. Tambahkan garam, kemudian kocok hingga seluruh bahan tercampur rata. Agar tekstur kulit lebih halus, saring adonan menggunakan saringan sebelum dimasak. 2. Masak kulit sosis Solo Panaskan teflon dengan api kecil. Tuangkan adonan telur secukupnya, lalu ratakan hingga membentuk lapisan tipis. Masak sebentar sampai kulit matang dan bisa dilepaskan dari teflon. Angkat secara perlahan agar tidak robek, kemudian sisihkan. Ulangi sampai seluruh adonan habis. 3. Siapkan bumbu untuk isian ayam Berikutnya, siapkan bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih yang telah dicincang. Masukkan bawang bombay dan bawang putih ke dalam wajan atau panci, kemudian masak hingga layu dan harum. Tambahkan pala bubuk, lalu aduk sampai bumbu tercampur merata. 4. Campurkan seluruh bahan isian Siapkan wadah berisi daging ayam, kemudian masukkan tumisan bumbu yang sudah dibuat sebelumnya. Tambahkan telur, daun bawang, gula, garam, dan penyedap rasa sesuai takaran. Aduk semua bahan sampai tercampur rata sehingga bumbu meresap ke dalam adonan ayam. 5. Isi dan bentuk sosis Solo Ambil selembar kulit yang sudah dimasak, kemudian letakkan adonan isian ayam secukupnya di bagian tengah. Lipat bagian samping kulit, lalu gulung hingga membentuk sosis Solo. Untuk memastikan gulungan tidak terbuka, rekatkan bagian ujungnya menggunakan sedikit larutan tepung terigu. Lakukan langkah yang sama sampai seluruh kulit dan bahan isian habis. 6. Kukus hingga matang Susun sosis Solo yang sudah dibentuk ke dalam kukusan. Pastikan kukusan sudah panas sebelum digunakan agar proses pematangan berlangsung merata. Kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai bagian isiannya matang sempurna. Setelah itu, angkat dan biarkan sebentar sebelum disajikan. Sosis Solo basah tanpa digoreng pun siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama cabai rawit hijau agar sensasi gurihnya semakin nikmat. Cocok untuk Camilan Keluarga Sosis Solo basah bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang praktis dan mengenyangkan. Perpaduan kulit telur yang lembut dengan isian ayam berbumbu menciptakan rasa gurih yang cocok dinikmati kapan saja. Selain untuk konsumsi keluarga, resep ini juga bisa dijadikan inspirasi menu bekal maupun ide jualan makanan rumahan. Selamat mencoba!