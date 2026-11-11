Penuh Wibawa dan Disegani Banyak Orang, 5 Weton Ini Dikaitkan dengan Khodam Naga Emas

JawaPos.com – Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Salah satu kepercayaan yang cukup menarik perhatian adalah hubungan antara weton dan sosok khodam Naga Emas.

Naga Emas sering digambarkan sebagai simbol kekuatan, kemuliaan, kewibawaan, serta kemakmuran. Sosok ini dipercaya memiliki energi spiritual yang mampu memancarkan pesona sehingga pemilik weton tertentu dianggap lebih mudah mendapatkan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Selain dikenal memiliki karakter kuat, beberapa weton juga dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Perpaduan antara keteguhan hati, kebijaksanaan, serta kepribadian yang menarik membuat weton tersebut kerap dikaitkan dengan simbol Naga Emas.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan khodam Naga Emas. Masing-masing mempunyai jumlah neptu dan karakteristik yang berbeda. Berikut ulasannya.

1. Kamis Legi

Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam gambaran karakter berdasarkan kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tekun, memiliki semangat tinggi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Mereka cenderung mempunyai prinsip hidup yang kuat dan tidak gampang mengikuti pengaruh negatif dari lingkungan. Keteguhan tersebut juga diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan secara lebih tenang.

Kamis Legi juga digambarkan sebagai sosok yang senang belajar dan terus mengembangkan kemampuan diri. Mereka tidak terlalu membutuhkan pengakuan orang lain karena lebih mengutamakan proses serta hasil dari usaha yang dilakukan.

Dalam kehidupan sosial, pemilik weton ini biasanya mudah diterima karena mempunyai sikap ramah dan mampu menjaga tata krama. Dari sisi keberuntungan, Kamis Legi dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki melalui berbagai kesempatan yang terkadang datang tanpa diduga.

2. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Weton ini sering digambarkan mempunyai karakter lembut, menenangkan, serta mampu memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya diibaratkan seperti cahaya yang memberikan ketenangan ketika orang lain sedang menghadapi kesulitan.

Pemilik Minggu Pahing juga dikenal tidak banyak berbicara. Namun, ketika menyampaikan sesuatu, perkataannya cenderung dipikirkan terlebih dahulu sehingga dapat memberikan kesan mendalam bagi lawan bicara.

Selain itu, mereka dipercaya mempunyai kecerdasan dan intuisi yang cukup kuat. Kemampuan membaca keadaan membuatnya lebih mudah memahami situasi serta menentukan langkah yang tepat.

Sifat peduli dan keinginan membantu sesama menjadi salah satu kelebihan yang menonjol. Tidak mengherankan jika dalam kepercayaan tersebut, Minggu Pahing dikaitkan dengan keberuntungan yang datang melalui hubungan baik, pertemuan berharga, maupun kesempatan baru.

3. Selasa Wage

Selasa Wage mempunyai neptu 7, yang berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Wage bernilai 4.

Meskipun memiliki jumlah neptu yang relatif kecil dibandingkan weton lainnya dalam daftar ini, Selasa Wage justru digambarkan menyimpan karakter yang istimewa.

Pemilik weton ini umumnya dikenal sederhana, tenang, dan tidak suka mencampuri urusan pribadi orang lain. Mereka juga mempunyai sifat setia, mudah memaafkan, serta senang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan Selasa Wage adalah kemampuannya menjaga kepercayaan. Mereka dianggap sebagai pribadi yang bisa diandalkan untuk menyimpan rahasia dan menjadi tempat bercerita bagi orang-orang terdekat.

Walaupun cenderung menghindari perselisihan, bukan berarti mereka tidak mempunyai batas kesabaran. Ketika merasa sangat kecewa atau tersakiti, emosi yang selama ini dipendam bisa muncul dengan kuat.

Untuk urusan rezeki, Selasa Wage dipercaya mempunyai perjalanan finansial yang berkembang secara bertahap. Sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam mengejar materi dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung kehidupannya.

4. Jumat Pahing

Jumat Pahing dikenal mempunyai jumlah neptu 15, hasil gabungan nilai hari Jumat sebesar 6 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam penafsiran primbon Jawa, angka tersebut sering dikaitkan dengan kekuatan karakter, daya tarik pribadi, serta potensi keberuntungan. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kepribadian yang mampu memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya.

Mereka biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tidak hanya pandai menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu memberikan nasihat dengan cara yang mudah diterima oleh orang lain.

Jumat Pahing juga dikenal mempunyai perpaduan sifat tegas dan rendah hati. Mereka bisa menunjukkan kewibawaan tanpa harus bersikap sombong atau merendahkan orang lain.

Dalam hal pekerjaan dan keuangan, weton ini dipercaya mempunyai peluang mencapai kehidupan yang berkecukupan. Namun, keberhasilan tersebut lebih sering dikaitkan dengan ketekunan, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus berusaha.

Kebiasaan membantu sesama juga menjadi karakter yang menonjol. Sikap baik tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah memperoleh dukungan dan pertolongan ketika menghadapi kesulitan.

5. Rabu Pahing

Rabu Pahing menempati urutan terakhir dengan jumlah neptu 16. Angka tersebut berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan kecerdasan, ketelitian, serta kemampuan memahami keadaan secara mendalam.

Pemilik Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tenang, ceria, dan cukup berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Mereka juga dikenal mudah bergaul sehingga dapat menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

Di balik pembawaannya yang santai, terdapat karakter yang kuat dan intuisi yang dianggap tajam. Mereka cenderung mampu mempertimbangkan persoalan menggunakan logika sekaligus memperhatikan perasaan orang lain.

Keistimewaan lainnya terletak pada kemampuan mengendalikan emosi. Ketika menghadapi tekanan atau perbedaan pendapat, Rabu Pahing lebih memilih menyelesaikan masalah melalui komunikasi dan pertimbangan yang matang.

Dalam urusan keberuntungan, weton ini dipercaya mempunyai banyak kesempatan untuk menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Rezeki dan kemakmuran juga sering dikaitkan dengan ketelitian serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang.