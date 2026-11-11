Penuh Wibawa dan Disegani Banyak Orang, 5 Weton Ini Dikaitkan dengan Khodam Naga Emas

JawaPos.com – Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Salah satu kepercayaan yang cukup menarik perhatian adalah hubungan antara weton dan sosok khodam Naga Emas.

Naga Emas sering digambarkan sebagai simbol kekuatan, kemuliaan, kewibawaan, serta kemakmuran. Sosok ini dipercaya memiliki energi spiritual yang mampu memancarkan pesona sehingga pemilik weton tertentu dianggap lebih mudah mendapatkan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Selain dikenal memiliki karakter kuat, beberapa weton juga dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Perpaduan antara keteguhan hati, kebijaksanaan, serta kepribadian yang menarik membuat weton tersebut kerap dikaitkan dengan simbol Naga Emas.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan khodam Naga Emas. Masing-masing mempunyai jumlah neptu dan karakteristik yang berbeda. Berikut ulasannya.

1. Kamis Legi

Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam gambaran karakter berdasarkan kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tekun, memiliki semangat tinggi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Mereka cenderung mempunyai prinsip hidup yang kuat dan tidak gampang mengikuti pengaruh negatif dari lingkungan. Keteguhan tersebut juga diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan secara lebih tenang.

Kamis Legi juga digambarkan sebagai sosok yang senang belajar dan terus mengembangkan kemampuan diri. Mereka tidak terlalu membutuhkan pengakuan orang lain karena lebih mengutamakan proses serta hasil dari usaha yang dilakukan.