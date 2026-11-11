Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 20.26 WIB

Penuh Wibawa dan Disegani Banyak Orang, 5 Weton Ini Dikaitkan dengan Khodam Naga Emas

weton khodam naga emas yang penuh wibawa, kharisma dan berlimpah harta (Freepik/ freepik) - Image

weton khodam naga emas yang penuh wibawa, kharisma dan berlimpah harta (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Salah satu kepercayaan yang cukup menarik perhatian adalah hubungan antara weton dan sosok khodam Naga Emas.

Naga Emas sering digambarkan sebagai simbol kekuatan, kemuliaan, kewibawaan, serta kemakmuran. Sosok ini dipercaya memiliki energi spiritual yang mampu memancarkan pesona sehingga pemilik weton tertentu dianggap lebih mudah mendapatkan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Selain dikenal memiliki karakter kuat, beberapa weton juga dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Perpaduan antara keteguhan hati, kebijaksanaan, serta kepribadian yang menarik membuat weton tersebut kerap dikaitkan dengan simbol Naga Emas.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan khodam Naga Emas. Masing-masing mempunyai jumlah neptu dan karakteristik yang berbeda. Berikut ulasannya.

1. Kamis Legi

Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam gambaran karakter berdasarkan kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tekun, memiliki semangat tinggi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Mereka cenderung mempunyai prinsip hidup yang kuat dan tidak gampang mengikuti pengaruh negatif dari lingkungan. Keteguhan tersebut juga diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan secara lebih tenang.

Kamis Legi juga digambarkan sebagai sosok yang senang belajar dan terus mengembangkan kemampuan diri. Mereka tidak terlalu membutuhkan pengakuan orang lain karena lebih mengutamakan proses serta hasil dari usaha yang dilakukan.

Dalam kehidupan sosial, pemilik weton ini biasanya mudah diterima karena mempunyai sikap ramah dan mampu menjaga tata krama. Dari sisi keberuntungan, Kamis Legi dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki melalui berbagai kesempatan yang terkadang datang tanpa diduga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Weton yang Dipercaya Dinaungi Khodam Semar pada 2026: Rezeki Cukup, Hati Tenang, dan Hidup Lebih Terarah - Image
Zodiak

7 Weton yang Dipercaya Dinaungi Khodam Semar pada 2026: Rezeki Cukup, Hati Tenang, dan Hidup Lebih Terarah

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.30 WIB

7 Weton Tibo Langit Punya Perlindungan dan Raih Kesuksesan Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

7 Weton Tibo Langit Punya Perlindungan dan Raih Kesuksesan Menurut Primbon Jawa

Jumat, 12 Juni 2026 | 16.57 WIB

Rezeki Mulai Terbuka! 5 Weton Ini Diramalkan Ketiban Hoki dan Keberuntungan di Bulan November - Image
Zodiak

Rezeki Mulai Terbuka! 5 Weton Ini Diramalkan Ketiban Hoki dan Keberuntungan di Bulan November

Rabu, 11 November 2026 | 21.04 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore