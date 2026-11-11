Ramalan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Kamis, 12 November 2026, diprediksi membawa energi kuat yang bisa membuka peluang sekaligus tantangan. Banyak orang akan merasa penuh semangat dan percaya diri pada hari itu.

Namun, ramalan Shio besok mengingatkan agar semangat tersebut tetap dikendalikan dengan bijak.

Setiap Shio punya hal berbeda yang perlu diperhatikan, mulai dari cinta, kesehatan, hingga keuangan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Kamis 12 November 2026.

1. Tikus

Waspadai tatapan iri dari orang sekitar karena rasa percaya diri Anda sedang meluap dan terasa kuat.

Energi logam yang terlalu keras mengarah ke dalam diri sehingga muncul risiko gesekan dengan lawan jenis.

Cobalah bersikap lebih lembut dan toleran serta jangan takut menunjukkan sisi rapuh Anda kepada orang terdekat.

Ubah pola makan dengan membuang lemak berbahaya, perbanyak vitamin C, dan jaga konsentrasi penuh saat siang.

Bila berselisih dengan anak, pahami diri sebab yang kuat menembus rintangan dan yang bijak sampai tujuan.

2. Sapi

Keinginan Anda berpeluang terkabul dan keberuntungan datang, tetapi jangan terburu-buru merayakan kemenangan di hari yang sama.

Sikap menantang bisa tidak disukai orang lain, jadi tampillah rendah hati dan tegas dalam hubungan pribadi.

Energi logam membantu Anda mengatasi kelemahan, jadi tetaplah menguasai diri meski keadaan Anda sedang tidak mendukung.

Bila kurang sehat, jangan mengobati sendiri atau abaikan gejala, lalu minum vitamin dan periksa ke dokter.

Kurangi pengeluaran tak perlu dan atur anggaran secara sistematis serta tetap waspada ketika persediaan sedang melimpah.

3. Macan

Keinginan Anda berpeluang terkabul, tetapi jangan cepat merayakan kemenangan dan tampillah lebih sederhana di depan orang.

Jika sedang jatuh cinta, jangan melawan perasaan sebab energi logam membantu melewati kesulitan dalam hubungan Anda.

Berhentilah mengekang diri dan biarkan gairah menguasai hati sebab kelelahan pikiran berlebih dapat memicu sakit kepala.

Lakukan peregangan tengah hari untuk membuang energi yang mandek karena suasana siang terlalu dinamis dan berubah-ubah.

Jangan lewatkan kesempatan bepergian, bergaul, dan mencoba hal baru sebab langit dari dasar sumur tampak sempit.

4. Kelinci

Keinginan berpeluang terkabul, tetapi jangan cepat bangga dan hindari sikap menantang yang membuat orang tidak suka.

Berikan perhatian lebih kepada orang tua dan kumpulkan keluarga untuk berembuk bersama secara terbuka di rumah.

Energi logam membuat ucapan Anda lebih berbobot sehingga kepemimpinan Anda mampu menyatukan seluruh kerabat dengan baik.

Pikiran terlalu lelah dapat memicu sakit kepala jadi lakukan pemanasan tengah hari untuk melepas energi mandek.

Keramahan tinggi membantu Anda meraih lebih banyak dan seutas tali lembut akan menyatu dengan macan perkasa.

5. Naga

Keinginan berpeluang terkabul, tetapi jangan merayakan kemenangan dan tahan sikap menantang agar orang lain tidak kesal.

Pengaruh energi logam membuat Anda tanpa sadar menyakiti pasangan sehingga hubungan cinta Anda bisa sedikit memburuk.

Jangan mencoba mengubah pasangan, justru ambillah langkah pertama untuk mendekat dan memperbaiki keadaan dengan penuh kelembutan.

Aromaterapi efektif meredakan gangguan saraf dan pijat dengan minyak esensial menjaga suasana hati baik serta tenang.

Bila ada peluang menghasilkan uang, kerjakanlah sebab kekayaan bagai angin lalu, jagalah keuangan agar tak kekurangan.

6. Ular

Berhati-hatilah terhadap tatapan iri sebab tenaga Anda melonjak dan membuat Anda ingin menaklukkan segalanya hari itu.

Hubungan pribadi sedang kurang tenang sehingga perselisihan dan salah paham sangat mungkin muncul di antara pasangan.

Energi logam yang keras tidak mendukung romansa dan hubungan bisa berakhir jika Anda tidak mengendalikan diri.

Pada malam rawat kulit dengan mandi uap karena alergi bisa muncul saat unsur logam tidak seimbang.