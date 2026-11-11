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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 17.03 WIB

Peruntungan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Besok shio Kuda mungkin akan mendapatkan dorongan kosmik yang menyenangkan.

Sedangkan besok biarkan hati shio Kambing menuntun jalan.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 12 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Pengalaman adalah guru terbaik.

Jika sesuatu berhasil di masa lalu, kemungkinan besar akan berhasil lagi.

Percayalah pada diri sendiri.

Anda hanya perlu merenung cukup lama untuk memunculkan kebijaksanaan sendiri.

Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Energi yang penuh semangat dan optimis mungkin akan mengajak Anda untuk melakukan aktivitas luar ruangan.

Kenakan sepatu terbaik dan mulailah berpetualang.

Bawalah bekal piknik dan orang yang Anda cintai.

Kuda - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Besok Anda mungkin akan mendapatkan dorongan kosmik yang menyenangkan.

Ini membuat Anda ingat bahwa ada seseorang yang memperhatikan Anda.

Ingatlah perasaan tersebut saat Anda sedang sedih dan mengutuk hidup.

Alam Semesta mendukung perkembangan dan pertumbuhan Anda.

Babi - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Anda mungkin perlu menyesuaikan cara berpikir jika ingin melewati hari esok.

Duduk-duduk sambil melamun mungkin tidak akan memberikan hasil yang Anda inginkan.

Anda harus mengejar sesuatu dengan kekuatan dan kehati-hatian.

Macan - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Merasa sedikit lebih baik daripada kemarin?

Jika Anda belum menyelesaikan masalah, besok adalah hari yang tepat untuk mengatasinya.

Bersikaplah realistis tentang apa yang mungkin dan tetaplah teguh pada pilihan Anda.

Saatnya untuk membuat beberapa keputusan.

Kambing - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Biarkan hatimu menuntun jalan.

Kekuatan, gairah, dan cinta ada di pihakmu.

Gunakanlah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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