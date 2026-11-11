Peruntungan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Mungkin sudah saatnya bagi shio Tikus jujur pada diri sendiri.

Sedangkan shio Ayam hargai kemajuan yang bertahap.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 12 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Mungkin sudah saatnya Anda jujur pada diri sendiri.

Jujurlah pada diri sendiri tentang perubahan yang perlu Anda lakukan.

Keseimbangan adalah kuncinya.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Suara bising? Lalu lintas? Keramaian? Anda bertanya-tanya kapan dunia menjadi begitu menjengkelkan.

Habiskan hari Anda jauh dari hiruk pikuk.

Bahkan jika Anda sendirian, akan menyenangkan untuk melepaskan diri, mencabuti kesibukan, dan menyepi ke dalam keheningan batin.

Anjing - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain?

Apa yang menghalangi Anda?

Jika Anda khawatir orang-orang terdekat tidak ingin ikut, mungkin Anda harus bertanya kepada mereka sebelum membuat asumsi itu.

Perubahan bisa berdampak positif bagi karier Anda.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Bentrokan temperamen mungkin terjadi.

Anda mungkin tidak mengerti mengapa beberapa orang begitu kasar dan menyinggung.

Cobalah untuk mengabaikannya jika seseorang membuat Anda kesal dengan temperamennya yang cepat marah atau kejujurannya yang blak-blakan.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Di bawah pengaruh energi besok, Anda mungkin tertarik pada berbagai macam aktivitas.

Masalahnya? Anda mungkin tidak akan menyelesaikan banyak hal karena terlibat dalam begitu banyak hal yang berbeda.

Pilih satu. Fokuslah pada hal itu. Sempurnakanlah.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Ingin mengubah hidup Anda?

Memiliki rencana besar itu bagus, baik itu perubahan karier, perubahan dalam kehidupan pribadi, atau memulai rutinitas kebugaran baru.

Tetapi ketahuilah juga bahwa semuanya tidak akan terjadi dalam semalam.