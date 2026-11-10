Meski Sering Diuji, 7 Weton Ini Tetap Tegar dan Ikhlas Menjalani Kehidupan

JawaPos.com – Kesabaran dan keikhlasan merupakan dua sifat yang tidak mudah dimiliki setiap orang. Keduanya membutuhkan kekuatan hati, terutama ketika seseorang harus menghadapi berbagai persoalan, kekecewaan, hingga ujian kehidupan yang datang silih berganti.

Dalam budaya Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut dipercaya menyimpan gambaran mengenai watak, kepribadian, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Orang yang memiliki kesabaran tinggi biasanya mampu mengendalikan emosi, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tetap berusaha meskipun menghadapi banyak rintangan. Sementara itu, keikhlasan membuat seseorang lebih mudah menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki kehidupannya.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai karakter sabar, tulus, dan ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan hidup menurut Primbon Jawa.

Berikut daftar weton yang dianggap memiliki keteguhan hati dan kesabaran istimewa.

1. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat dan tidak mudah goyah ketika menghadapi keadaan sulit. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang setia, terutama dalam menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berbagai kegagalan yang pernah dialami tidak serta-merta membuat mereka kehilangan semangat. Justru, pengalaman tersebut sering dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri dan mencoba kembali.

Sikap suka menolong serta kemauan untuk terus berjuang menjadi salah satu kelebihan Selasa Pahing. Dengan ketekunan dan kemampuan yang dimiliki, mereka diyakini mampu membangun kehidupan yang lebih baik.

2. Senin Pahing Senin Pahing mempunyai neptu 13, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Menurut gambaran Primbon Jawa, orang dengan weton ini cenderung memiliki kepribadian tertutup dan lebih nyaman menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Kekecewaan maupun pengalaman kurang menyenangkan bisa menjadi bagian dari perjalanan yang harus dilewati.

Meski demikian, Senin Pahing dikenal mempunyai semangat kerja dan daya tahan mental yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah sekalipun pernah mengalami kegagalan atau dikecewakan orang lain.

Ketulusan dalam membantu sesama juga menjadi karakter yang menonjol. Sikap mandiri dan kegigihan tersebut dipercaya dapat menjadi bekal untuk mencapai keberhasilan.

3. Minggu Pon Weton Minggu Pon memiliki neptu 12, berasal dari hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Pon dengan nilai 7.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang aktif, tekun, dan memiliki kemauan besar untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting.

Dalam menghadapi masalah, pemilik weton ini dipercaya mempunyai ketahanan mental yang cukup kuat. Mereka tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai kesulitan dalam waktu panjang.

Karakter keras dan terkadang sulit menerima kritik memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, semangat untuk bangkit dari kegagalan menjadi salah satu keunggulan mereka.

Berkat ketekunan dan keberanian menghadapi tantangan, Minggu Pon diyakini mempunyai peluang untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

4. Kamis Wage Kamis Wage mempunyai jumlah neptu 12, yakni gabungan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini dikenal mempunyai budi pekerti baik serta kemampuan menghadapi tanggung jawab yang cukup besar.

Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah mengeluh ketika mendapatkan pekerjaan berat. Bahkan, ketika keadaan tidak sesuai harapan, mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada terus menyalahkan situasi.

Sifat sabar dan kebiasaan bersyukur menjadi keistimewaan Kamis Wage. Mereka juga dipercaya mampu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas sehingga tidak mudah merasa menjadi orang paling menderita.

Sikap tersebut membuat mereka dikenal sebagai pribadi yang tabah dan mampu menghadapi berbagai persoalan dengan pikiran lebih tenang.

5. Rabu Pon Rabu Pon mempunyai neptu 14, yang diperoleh dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Weton ini dipercaya memiliki kekuatan batin dan kesabaran yang cukup menonjol. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih memilih mengalah daripada memperpanjang perselisihan.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rabu Pon cenderung mengutamakan kerukunan dan keharmonisan. Mereka tidak selalu ingin memenangkan perdebatan karena menganggap kedamaian jauh lebih penting.

Selain itu, keyakinan dan doa menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi persoalan. Mereka berusaha menerima setiap kejadian dengan lapang dada sembari tetap menjalankan ikhtiar.

Kombinasi ketenangan, kesabaran, dan keyakinan tersebut dipercaya menjadi bekal bagi Rabu Pon untuk melewati berbagai ujian kehidupan.

6. Sabtu Pon Sabtu Pon mempunyai nilai neptu 16, yang berasal dari hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai ketabahan luar biasa. Mereka mampu bertahan dalam keadaan sulit dan tidak gampang kehilangan harapan.

Kerja keras menjadi salah satu karakter yang melekat pada Sabtu Pon. Ketika menghadapi masalah, mereka lebih memilih memikirkan solusi daripada menghabiskan waktu untuk meratapi keadaan.

Mereka juga dipercaya mempunyai pandangan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki batas dan kehidupan akan terus mengalami perubahan.

Keyakinan kepada Tuhan, disertai usaha yang konsisten, menjadi pegangan mereka dalam menjalani kehidupan. Sikap inilah yang membuat Sabtu Pon sering dikaitkan dengan karakter sabar dan ikhlas.

7. Senin Pon Senin Pon mempunyai neptu 11, hasil penjumlahan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki pembawaan rendah hati dan tidak terlalu suka memperbesar persoalan.

Mereka cenderung mengutamakan kebersamaan serta bersedia mengalah demi menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Dalam urusan pekerjaan dan karier, Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang gigih. Berbagai hambatan tidak membuat mereka mudah berhenti memperjuangkan cita-cita.

Kesabaran menjadi kekuatan utama ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai keinginan. Mereka juga dipercaya selalu berusaha melibatkan doa dan keyakinan kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan.

Perpaduan antara kerendahan hati, ketekunan, dan keikhlasan tersebut diyakini dapat mengantarkan Senin Pon menuju kehidupan yang lebih tenteram dan bahagia.