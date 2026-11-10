Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Paling Beruntung dalam Urusan Finansial

seseorang yang digandrungi kekayaan./Freepik/elements JawaPos.com – Keberuntungan dalam kehidupan terkadang hadir melalui cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ada orang yang membutuhkan perjuangan panjang untuk mencapai kemapanan, tetapi ada pula yang seolah selalu menemukan kesempatan baik di tengah perjalanan hidupnya. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan simbol shio berdasarkan tahun kelahiran. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung datangnya rezeki, kemakmuran, serta berbagai kesempatan menguntungkan. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki peluang menikmati keberuntungan finansial. Mereka digambarkan seolah mendapat perhatian khusus dari Dewi Fortuna, simbol keberuntungan yang dipercaya membawa kemudahan dan kelimpahan dalam kehidupan. Setiap shio mempunyai keistimewaan tersendiri. Ada yang dikenal tekun membangun kekayaan, memiliki kecerdikan dalam membaca peluang, hingga mudah memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut lima shio yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut astrologi Tiongkok. 1. Shio Kerbau – Ketekunan yang Membuka Jalan Menuju Kemakmuran Shio Kerbau dikenal sebagai simbol kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan lebih memilih menyelesaikan sesuatu secara bertahap. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kestabilan finansial. Keberuntungan Kerbau digambarkan datang melalui perkembangan karier, peluang mendapatkan jabatan lebih tinggi, maupun usaha yang semakin berkembang. Meskipun tidak terlalu suka mencari perhatian, hasil kerja yang konsisten membuat mereka berpotensi mendapatkan kepercayaan lebih besar dari orang lain. Dalam ramalan ini, Kerbau juga disebut mempunyai kesempatan meningkatkan kekayaan apabila berani mengambil peluang dengan perhitungan matang. Kuncinya adalah tidak gegabah ketika menghadapi risiko dan tetap mempertahankan kedisiplinan dalam mengelola keuangan. 2. Shio Ular – Cerdik Membaca Peluang dan Menyusun Strategi Pemilik Shio Ular dikenal mempunyai pemikiran analitis, intuisi yang kuat, serta kecenderungan berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak selalu mengejar peluang yang terlihat besar di permukaan. Sebaliknya, Shio Ular dipercaya mampu memperhatikan kesempatan kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dalam urusan finansial, karakter tersebut dianggap mendukung kemampuan mereka dalam merencanakan bisnis, menjajaki kerja sama, maupun mempertimbangkan peluang investasi. Menurut ramalan astrologi Tiongkok, keberuntungan Shio Ular dapat muncul ketika mereka berada di waktu yang tepat untuk mengambil keputusan penting. Kesempatan yang datang pun berpotensi memberikan hasil menjanjikan apabila diimbangi pengelolaan modal yang bijaksana. 3. Shio Kuda – Energi Besar yang Mengantarkan pada Kesuksesan Shio Kuda identik dengan semangat, kebebasan, dan keberanian mencoba berbagai pengalaman baru. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang aktif serta tidak betah terlalu lama berada dalam situasi yang monoton. Sifat dinamis tersebut dipercaya dapat membuka banyak kesempatan, terutama dalam dunia pekerjaan dan bisnis. Shio Kuda cenderung berani mengambil langkah ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan. Keberuntungan mereka dalam ramalan ini berkaitan dengan perkembangan karier, perluasan usaha, hingga kesempatan membangun jaringan profesional yang lebih luas. Kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan banyak orang juga dianggap sebagai salah satu keunggulan mereka. Melalui relasi tersebut, Shio Kuda berpotensi menemukan peluang baru yang mendukung peningkatan penghasilan. 4. Shio Kambing – Ketulusan Hati yang Mendatangkan Banyak Dukungan Shio Kambing sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, penuh perhatian, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mudah membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Mereka juga cenderung menghargai kerja sama dan tidak keberatan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, keberuntungan Shio Kambing sering dikaitkan dengan datangnya bantuan maupun kesempatan dari orang-orang di sekitarnya. Peluang tersebut bisa berupa tawaran pekerjaan, proyek baru, kemitraan bisnis, hingga sumber penghasilan tambahan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Sikap terbuka dan kemampuan menjaga hubungan baik dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera. 5. Shio Babi – Simbol Kelimpahan dan Keberuntungan Finansial Shio Babi dikenal sebagai lambang kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam kepercayaan astrologi Tiongkok. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan kehidupan yang berkecukupan. Mereka digambarkan mempunyai peluang menikmati hasil kerja keras melalui peningkatan pendapatan maupun perkembangan aset. Keberuntungan Shio Babi dalam ramalan ini tidak hanya berkaitan dengan banyaknya pemasukan, tetapi juga kemampuan menjaga keseimbangan keuangan. Peluang usaha yang menguntungkan, perkembangan investasi, serta kondisi ekonomi yang semakin stabil disebut dapat menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kemakmuran. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, Shio Babi dipercaya berpotensi menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera. Kelima shio tersebut memiliki gambaran keberuntungan yang berbeda-beda menurut astrologi Tiongkok. Ada yang dikaitkan dengan ketekunan, kecerdikan, keberanian mengambil peluang, hubungan sosial, hingga simbol kelimpahan. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Kerja keras, kemampuan mengelola uang, serta kecermatan dalam memanfaatkan kesempatan tetap menjadi faktor penting untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.