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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 04.57 WIB

Jago Mengatur Uang, 4 Zodiak Ini Punya Potensi Besar Meraih Kesuksesan Finansial

Ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan finansial menjadi salah satu impian banyak orang. Untuk mencapainya, diperlukan berbagai hal, mulai dari kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, hingga kecermatan dalam melihat peluang yang bisa menghasilkan keuntungan.

Menariknya, dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam urusan finansial. Mereka digambarkan memiliki ambisi besar, pandai menyusun strategi, serta mampu memanfaatkan kemampuan diri untuk membuka jalan menuju kemapanan ekonomi.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat empat zodiak yang dikenal memiliki karakteristik pendukung kesuksesan finansial. Kepribadian mereka digambarkan berkaitan dengan kemampuan mengumpulkan kekayaan, membangun bisnis, hingga menikmati kehidupan yang penuh kemewahan.

Lantas, zodiak apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut empat zodiak yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kehidupan mapan dan bergelimang harta.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai zodiak yang mempunyai pemikiran praktis dan perencanaan matang, termasuk ketika berhadapan dengan urusan keuangan.

Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang. Sebaliknya, Taurus lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan memikirkan keuntungan untuk jangka panjang.

Sifat tekun, sabar, serta konsisten menjadi sejumlah karakter yang dianggap mendukung perjalanan finansial mereka. Taurus juga dikenal menyukai kenyamanan dan barang-barang berkualitas.

Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Venus yang sering dikaitkan dengan keindahan, kemewahan, dan kenikmatan hidup. Tidak mengherankan jika Taurus digambarkan mempunyai keinginan kuat untuk membangun kehidupan yang serba berkecukupan.

2. Leo

Leo merupakan zodiak yang identik dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan menarik perhatian orang lain.

Kepribadian tersebut dipercaya dapat menjadi modal penting dalam membangun kesuksesan, terutama di bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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