Bakal Panen Rezeki! 5 Weton Ini Disebut Punya Peluang Besar Meraih Kekayaan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai jalan rezeki dan proses mencapai kesuksesan yang tidak selalu sama. Sebagian harus melewati perjalanan panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya, sementara yang lain bisa menemukan kesempatan besar ketika berada di waktu yang tepat.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu istilah yang dikenal dalam tradisi tersebut adalah tirta kinasih, yang dipercaya melambangkan energi positif dan keberkahan dalam kehidupan.

Keberhasilan finansial tidak semata-mata berkaitan dengan keberuntungan. Kemampuan mengembangkan potensi, membaca kesempatan, mengambil keputusan, serta konsistensi dalam bekerja juga menjadi faktor penting yang dapat mengantarkan seseorang menuju kehidupan lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang menikmati peningkatan karier dan kondisi keuangan. Kelima weton ini digambarkan mempunyai karakter serta potensi yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Senin Wage – Memiliki Jiwa Pemimpin dan Berpeluang Menduduki Jabatan Tinggi Orang yang lahir dengan weton Senin Wage dalam kepercayaan Primbon Jawa digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa dan kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu mengemban tanggung jawab dalam lingkungan pekerjaan. Mereka juga dinilai mempunyai potensi untuk membangun hubungan profesional yang baik sehingga kesempatan mengembangkan karier semakin terbuka.

Dalam ramalan ini, Senin Wage disebut berpeluang mendapatkan peningkatan jabatan, mulai dari posisi pengawas hingga tingkat manajerial. Seiring bertambahnya tanggung jawab, kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar, bonus, maupun fasilitas pekerjaan juga dipercaya semakin terbuka.

Pesan Finansial:

Manfaatkan tambahan penghasilan untuk membangun aset dan mempersiapkan investasi jangka panjang. Tetap kendalikan pengeluaran agar peningkatan pendapatan tidak diikuti gaya hidup konsumtif.

2. Rabu Pon – Pekerja Tekun dengan Kemampuan Beradaptasi Tinggi Weton Rabu Pon digambarkan sebagai sosok yang memiliki etos kerja baik, teliti, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.

Kemampuan mempelajari hal baru dan kecermatan dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi keunggulan yang dipercaya dapat mendukung perjalanan karier mereka. Karakter ini membuat Rabu Pon digambarkan berpotensi mendapatkan kepercayaan lebih besar dari lingkungan profesional.

Menurut ramalan Primbon Jawa, masa keberuntungan Rabu Pon dapat ditandai dengan terbukanya kesempatan promosi, tawaran pekerjaan dengan pendapatan lebih menjanjikan, hingga peluang mendapatkan pemasukan tambahan melalui pekerjaan sampingan.

Pesan Finansial:

Tingkatkan pemahaman mengenai pengelolaan uang dan perencanaan keuangan. Sebelum memilih investasi, pelajari risiko serta sesuaikan dengan kemampuan finansial agar kondisi ekonomi tetap terjaga.

3. Jumat Kliwon – Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki dari Berbagai Sumber Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan rezeki menurut kepercayaan Primbon Jawa.

Pemilik weton ini digambarkan tidak hanya mengandalkan pekerjaan utama untuk memperoleh penghasilan. Mereka juga dipercaya mempunyai ketertarikan terhadap dunia usaha dan kemampuan melihat peluang yang bisa dikembangkan menjadi sumber pemasukan baru.

Ketika memasuki periode keberuntungan, Jumat Kliwon diramalkan berpotensi memperoleh keuntungan melalui kerja sama bisnis, proyek bernilai besar, maupun kesempatan usaha yang sebelumnya belum terpikirkan.

Peningkatan pendapatan tersebut juga dipercaya dapat membantu mereka mengumpulkan berbagai aset sebagai bekal kehidupan mendatang.

Pesan Finansial:

Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Bangun pemasukan tambahan secara terencana dan sisihkan sebagian uang untuk dana darurat sebagai perlindungan ketika menghadapi situasi tidak terduga.

4. Minggu Pahing – Kreativitas Menjadi Modal Meraih Kesuksesan Pemilik weton Minggu Pahing dalam ramalan Jawa dikenal memiliki karakter kreatif, pandai berkomunikasi, dan mempunyai pemikiran yang berorientasi pada masa depan.

Potensi tersebut membuat mereka digambarkan cocok menekuni pekerjaan yang membutuhkan ide segar dan kemampuan berinovasi. Beberapa bidang yang dianggap sesuai antara lain seni, desain, pemasaran, serta industri hiburan.

Ketika kemampuan tersebut berkembang dengan baik, berbagai kesempatan profesional dipercaya dapat menghampiri Minggu Pahing. Mulai dari kenaikan jabatan, kontrak kerja bernilai tinggi, royalti, hingga peluang memperoleh penghasilan melalui karya dan popularitas.

Pesan Finansial:

Kelola setiap pemasukan dengan perencanaan yang jelas. Jangan mudah menghabiskan uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Terus tingkatkan keterampilan agar peluang karier dan penghasilan dapat berkembang.

5. Selasa Kliwon – Berjiwa Strategis dan Pandai Mengambil Keputusan Weton Selasa Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pemikiran tajam, tegas, dan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan.

Dalam lingkungan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya menjadi modal untuk menangani tanggung jawab besar. Mereka juga dinilai mempunyai potensi memimpin tim, mengatur strategi, serta menyelesaikan persoalan yang membutuhkan ketelitian.

Berkat kemampuan tersebut, Selasa Kliwon diramalkan berpeluang mengalami perkembangan karier yang menjanjikan. Kesempatan mendapatkan kenaikan gaji, mengelola proyek penting, hingga membangun usaha sendiri disebut dapat menjadi jalan menuju peningkatan finansial.

Pesan Finansial:

Susun target keuangan untuk jangka pendek maupun panjang. Pertimbangkan setiap keputusan yang berkaitan dengan uang dan hindari mengambil risiko finansial hanya karena tergiur keuntungan besar.