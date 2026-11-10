Jangan Sembarangan Berkata! 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Doa dan Ucapan yang Mustajab

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dihubungkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga kekuatan batin.

Salah satu kepercayaan yang masih menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai sabda atau ucapan bertuah.

Konon, orang-orang dengan weton tertentu dikenal memiliki perkataan yang begitu kuat sehingga doa, nasihat, bahkan peringatannya dipercaya dapat menjadi kenyataan.

Mereka umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi setiap perkataannya memiliki makna mendalam dan mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Ada pula yang meyakini bahwa ucapan pemilik weton tersebut dapat membawa keberuntungan apabila disampaikan dengan niat baik. Sebaliknya, perkataan yang keluar ketika sedang marah dipercaya bisa mendatangkan kesialan menurut kepercayaan tradisional.

Dilansir dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal ucapan dan sabda. Berikut daftar lengkapnya.

1. Jumat Kliwon – Memiliki Kharisma dan Kekuatan Batin yang Kuat

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dalam tradisi Primbon Jawa.

Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon dipercaya menghasilkan pribadi dengan intuisi tajam serta pembawaan yang berwibawa.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai sosok yang tenang, tidak banyak bicara, dan lebih suka mengamati keadaan sebelum menyampaikan pendapat.

Namun, ketika berbicara, perkataannya sering dianggap memiliki pengaruh besar bagi orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga dipercaya mempunyai doa restu yang baik, terutama ketika diberikan kepada seseorang yang sedang memulai perjalanan hidup baru.

Tak heran jika dalam kepercayaan masyarakat Jawa, nasihat dan restu dari orang berweton Jumat Kliwon kerap dianggap memiliki nilai tersendiri.

2. Selasa Wage – Tegas dan Memiliki Perkataan yang Kuat

Pemilik weton Selasa Wage dikenal mempunyai karakter tegas, berpendirian kuat, dan tidak terlalu menyukai pembicaraan yang bertele-tele.

Mereka cenderung menyampaikan sesuatu secara langsung tanpa banyak menggunakan kata-kata tambahan.

Sifat tersebut membuat perkataannya terkadang terdengar keras, tetapi justru dianggap memiliki kekuatan tersendiri dalam kepercayaan Primbon Jawa.

Orang dengan weton ini juga digambarkan tidak mudah mengubah pendirian ketika sudah meyakini sesuatu.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dipercaya mempunyai ucapan yang mampu memberikan dorongan semangat maupun peringatan kepada orang lain.

Apabila digunakan untuk hal positif, perkataannya diyakini dapat menjadi sumber motivasi dan nasihat yang bermanfaat.

3. Rabu Pon – Bijaksana dan Dipercaya Memiliki Doa yang Baik

Rabu Pon dikenal sebagai weton yang identik dengan karakter seimbang, bijaksana, dan mampu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan maupun menyampaikan sesuatu.

Mereka lebih senang mempertimbangkan berbagai hal sebelum berbicara sehingga perkataannya sering dianggap mengandung nasihat yang mendalam.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Rabu Pon juga dikaitkan dengan kemampuan memberikan ketenangan melalui ucapan.

Doa dan restu yang disampaikan pemilik weton ini dipercaya membawa energi positif bagi orang-orang yang menerimanya.

Selain itu, mereka dianggap mampu memberikan peringatan dengan cara yang tidak menyakiti perasaan orang lain.

4. Kamis Legi – Tutur Katanya Menenangkan dan Penuh Makna

Kamis Legi termasuk weton yang sering digambarkan memiliki pembawaan ramah, lembut, dan menyenangkan.

Perpaduan hari Kamis dengan pasaran Legi dipercaya melahirkan pribadi yang mempunyai kebijaksanaan serta kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Mereka cenderung menggunakan kata-kata yang menenangkan ketika menghadapi persoalan.

Tidak hanya itu, pemilik weton ini juga dipercaya mempunyai doa restu yang membawa harapan baik, terutama bagi seseorang yang sedang merintis usaha atau memulai pekerjaan baru.

Dalam lingkungan sosial, mereka sering dianggap mampu menjadi penengah ketika terjadi perselisihan.

Kemampuan menjaga tutur kata dan memahami perasaan orang lain membuat nasihat mereka kerap dihargai.

5. Minggu Pahing – Berwibawa dengan Ucapan yang Menggerakkan Orang Lain

Minggu Pahing dipercaya memiliki karakter kuat dengan aura kepemimpinan yang cukup menonjol.

Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi percaya diri, berani mengambil keputusan, dan mempunyai pendirian yang kokoh.

Mereka juga memiliki kemampuan berbicara yang membuat orang lain tertarik untuk mendengarkan.

Ketika menyampaikan pendapat, perkataannya sering terdengar meyakinkan sehingga mampu membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ucapan pemilik Minggu Pahing dianggap mempunyai pengaruh kuat, terutama ketika berkaitan dengan motivasi dan nasihat kehidupan.

Namun, mereka juga diingatkan agar mampu mengendalikan emosi karena perkataan yang terlalu keras berpotensi melukai perasaan orang lain.

6. Senin Kliwon – Intuisinya Tajam dan Perkataannya Penuh Wejangan

Senin Kliwon kerap dihubungkan dengan kepekaan batin dan kemampuan memahami keadaan di sekelilingnya.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter yang cukup tenang, tetapi pemikirannya mendalam.

Mereka sering memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari orang lain.

Kepekaan tersebut membuat perkataannya terkadang dianggap sebagai nasihat yang datang pada waktu tepat.

Dalam tradisi kepercayaan Jawa, ucapan Senin Kliwon juga sering dikaitkan dengan doa perlindungan dan harapan baik.

Mereka dipercaya mampu memberikan ketenangan melalui nasihat sederhana, terutama kepada keluarga maupun orang-orang terdekat.

Karena itu, pemilik weton ini kerap dipandang sebagai sosok yang perkataannya layak direnungkan.

7. Sabtu Pon – Pendiam, Berwibawa, dan Dipercaya Memiliki Sabda Kuat

Sabtu Pon menjadi weton terakhir yang disebut mempunyai keistimewaan dalam hal ucapan menurut kepercayaan Primbon Jawa.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tenang, memiliki pembawaan kuat, serta tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain.

Mereka juga cenderung tidak banyak mengeluarkan kata-kata tanpa alasan yang jelas.

Namun, ketika menyampaikan sesuatu, perkataannya sering dianggap memiliki makna yang mendalam.

Dalam kepercayaan tradisional, doa dan restu dari pemilik Sabtu Pon dipercaya mempunyai kekuatan spiritual tersendiri.

Mereka juga diyakini mampu memberikan nasihat yang menjadi pengingat bagi orang lain ketika sedang menghadapi persoalan hidup.