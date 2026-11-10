Rezekinya Dipercaya Selalu Terbuka, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Pembawa Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap menjadi salah satu pedoman untuk mengenali karakter dan membaca gambaran perjalanan hidup seseorang.

Perhitungan weton sendiri berasal dari perpaduan tujuh hari dalam kalender Masehi dengan lima pasaran Jawa. Kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan watak, jodoh, hingga urusan rezeki.

Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah pancer rezeki. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya mempunyai jalan keberuntungan dan peluang kemakmuran dalam kehidupannya.

Beberapa weton bahkan diyakini memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kekayaan. Mulai dari kecerdasan membaca peluang, kemampuan membangun hubungan, hingga ketekunan dalam mengelola keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai energi rezeki istimewa dan kerap dikaitkan dengan kemakmuran menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki potensi kemakmuran melalui kebijaksanaan dan kemampuan membangun kepercayaan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa, tetapi tetap mampu bersikap lembut ketika berhadapan dengan orang lain. Mereka juga dianggap pandai membaca situasi sebelum menentukan keputusan.

Dalam urusan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya mendukung keberhasilan di bidang perdagangan, kepemimpinan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi.

Mereka cenderung tidak terburu-buru mengejar keuntungan. Sebaliknya, membangun hubungan baik dan menjaga kepercayaan menjadi salah satu cara yang diyakini dapat membuka kesempatan rezeki.

2. Rabu Wage

Weton Rabu Wage sering dikaitkan dengan datangnya kesempatan finansial dari arah yang tidak terduga.

Pemiliknya digambarkan mempunyai kemauan kuat dan keberanian untuk menghadapi perubahan. Mereka juga dipercaya mampu mempertahankan ketenangan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami pasang surut.

Peluang keberuntungan bisa datang melalui hubungan pertemanan, kerja sama, maupun kesempatan usaha yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Meski demikian, fokus dan konsistensi tetap menjadi hal penting. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Rabu Wage dipercaya memiliki peluang lebih baik ketika mampu menetapkan tujuan dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

3. Minggu Pon

Minggu Pon dikenal sebagai weton yang dikaitkan dengan kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan menyusun strategi.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai semangat tinggi untuk mencoba berbagai hal baru. Mereka juga tidak mudah puas dengan keadaan sehingga selalu terdorong mencari peluang yang lebih menjanjikan.

Karakter tersebut dipercaya cocok untuk mengembangkan usaha sendiri, terutama dalam bidang perdagangan, teknologi, maupun industri kreatif.

Perjalanan menuju kemakmuran mungkin tidak selalu berlangsung mulus. Namun, pengalaman dari kegagalan diyakini dapat membantu pemilik Minggu Pon menemukan strategi yang lebih tepat untuk mencapai kesuksesan.

4. Kamis Wage

Kamis Wage dipercaya memiliki karakter yang tenang, disiplin, dan cenderung berhati-hati dalam menjalani kehidupan.

Dalam urusan keuangan, mereka digambarkan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Sebaliknya, mereka lebih menyukai perencanaan yang teratur dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

Sifat tersebut membuat Kamis Wage sering dikaitkan dengan kemampuan menjaga kestabilan ekonomi.

Bidang pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, pengelolaan keuangan, dan kemampuan mengatur berbagai tanggung jawab dianggap sesuai dengan karakter weton ini.

Kemakmuran dalam kepercayaan tersebut bukan hanya berasal dari keberuntungan, tetapi juga dari kebiasaan mengelola penghasilan secara bijaksana.

5. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dianggap istimewa dalam pembahasan Primbon Jawa karena dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan daya tarik pribadi.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan memahami karakter orang lain serta membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Keunggulan tersebut dianggap dapat membuka kesempatan dalam dunia bisnis, seni, maupun bidang yang membutuhkan jaringan sosial luas.

Tidak jarang, keberuntungan Sabtu Kliwon digambarkan muncul melalui pertemuan dengan orang yang tepat atau kesempatan besar yang datang secara tidak terduga.

Dalam kepercayaan Primbon, kemampuan menjaga hubungan baik dan menggunakan kecerdasan secara bijaksana menjadi bagian penting dari perjalanan rezekinya.

6. Selasa Pahing

Selasa Pahing dikenal memiliki karakter pemberani, ambisius, dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai semangat besar untuk mencapai tujuan. Mereka tidak mudah berhenti hanya karena menemui hambatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Sifat pekerja keras tersebut membuat Selasa Pahing sering dikaitkan dengan peluang kesuksesan dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan industri kreatif.

Mereka juga dipercaya berani mengambil keputusan besar ketika melihat kesempatan yang menjanjikan.

Namun, keberanian tersebut perlu diimbangi dengan pertimbangan matang agar setiap langkah yang diambil tidak justru menimbulkan kerugian.

7. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon kerap dianggap sebagai weton yang mempunyai perpaduan karakter spiritual dan kemampuan memahami keadaan sekitar.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki intuisi yang cukup kuat sehingga mampu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk bertindak maupun menunggu.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, mereka digambarkan tidak selalu mengejar keuntungan secara terburu-buru. Mereka lebih mengutamakan ketenangan serta keyakinan sebelum mengambil keputusan.

Selain itu, niat baik dan kepedulian terhadap sesama juga sering dikaitkan dengan perjalanan rezeki Jumat Kliwon.