Rezeki dan Kemewahan Konon Mengiringi, 8 Weton Ini Masuk Daftar Balungan Sugih

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran tidak hanya digunakan untuk menentukan hari lahir seseorang, tetapi juga kerap menjadi bagian dari tradisi untuk membaca karakter dan peruntungan hidup.

Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah Balungan Sugih. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah tersebut merujuk pada gambaran seseorang yang dipercaya memiliki potensi menjalani kehidupan berkecukupan, bahkan bergelimang harta.

Weton yang masuk dalam kategori ini biasanya dikaitkan dengan berbagai karakter positif, mulai dari ketekunan bekerja, kecerdasan mengelola keuangan, kemampuan menjalin hubungan sosial, hingga keberanian menghadapi tantangan.

Tidak mengherankan jika pembahasan mengenai Balungan Sugih sering membuat masyarakat penasaran. Sebab, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan dan kemapanan finansial.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat delapan weton yang disebut memiliki keterkaitan dengan Balungan Sugih dan kehidupan penuh kemakmuran menurut Primbon Jawa. Berikut daftar beserta karakteristiknya.

1. Kamis Legi

Kamis Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kehidupan berkecukupan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai pribadi yang suka membantu, pekerja keras, serta memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh dan cenderung terus berusaha memperbaiki kehidupannya.

Sikap sabar dan konsisten menjadi karakter yang menonjol. Dalam menjalani pekerjaan maupun usaha, mereka dipercaya mampu menghadapi proses panjang tanpa mudah kehilangan semangat.

Kombinasi sifat dermawan dan ketekunan tersebut membuat Kamis Legi kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta kemakmuran dalam tradisi Primbon Jawa.

2. Jumat Pon

Pemilik weton Jumat Pon dipercaya mempunyai kemampuan sosial yang menjadi salah satu modal penting dalam membangun kesuksesan.

Dengan jumlah neptu 13, weton ini sering diasosiasikan dengan peluang baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun urusan keuangan.

Mereka digambarkan mudah menjalin komunikasi dan mempunyai lingkungan pergaulan yang cukup luas. Kemampuan membangun hubungan tersebut dapat membuka kesempatan untuk memperoleh pengalaman maupun kerja sama baru.

Selain itu, karisma yang dimiliki membuat orang lain cenderung merasa nyaman ketika berinteraksi dengan mereka.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan menjalin relasi inilah yang menjadi salah satu alasan Jumat Pon dikaitkan dengan kelancaran rezeki.

3. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai energi kuat dalam urusan kemakmuran.

Weton ini memiliki jumlah neptu 18 dan sering dikaitkan dengan karakter optimistis serta semangat tinggi dalam mengejar tujuan hidup.

Pemilik Sabtu Pahing digambarkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk memperbaiki keadaan.

Selain itu, kecakapan dalam mengatur keuangan dan menentukan prioritas dianggap menjadi nilai tambah bagi weton ini.

Karakter tersebut membuat Sabtu Pahing sering disebut mempunyai peluang untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera.

4. Sabtu Wage

Sabtu Wage juga masuk dalam daftar weton yang dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan finansial.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini mempunyai jumlah neptu 13. Pemiliknya digambarkan sebagai sosok yang tekun, memiliki perencanaan matang, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar cita-cita.

Mereka dipercaya cukup peka dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik juga membuat pemilik Sabtu Wage cenderung memikirkan masa depan secara serius.

Dengan ketekunan dan keberanian mengambil keputusan, weton ini kerap dikaitkan dengan peluang memperoleh kemapanan ekonomi.

5. Minggu Kliwon

Orang yang lahir pada Minggu Kliwon sering digambarkan memiliki kecerdasan dan kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Mereka dipercaya mampu menempatkan diri dalam berbagai lingkungan serta membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut membuat pemilik weton Minggu Kliwon dianggap berpeluang mendapatkan kepercayaan lebih besar, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat.

Selain kecerdasan, sikap rendah hati dan kemampuan menjaga hubungan sosial juga menjadi kelebihan yang sering dilekatkan pada weton ini.

Dalam tradisi Primbon Jawa, kombinasi karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan menuju kehidupan yang mapan dan berkecukupan.

6. Senin Pahing

Senin Pahing merupakan weton yang juga dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam hal rezeki dan kehidupan keluarga.

Pemilik weton ini digambarkan mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan urusan rumah tangga.

Mereka cenderung mengutamakan keharmonisan serta berusaha menciptakan kondisi kehidupan yang nyaman bagi orang-orang terdekat.

Kemampuan mempertimbangkan berbagai kebutuhan sebelum mengambil keputusan juga dipercaya menjadi salah satu keunggulan mereka.

Dalam urusan keuangan, Senin Pahing sering dikaitkan dengan kecermatan mengatur penghasilan dan mengelola kebutuhan keluarga.

7. Senin Wage

Weton Senin Wage dipercaya memiliki karakter tekun dan konsisten dalam menjalani berbagai tanggung jawab.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun harus melewati proses panjang untuk mencapai sesuatu.

Etos kerja yang kuat membuat pemilik weton ini dianggap mampu membangun kesuksesan melalui usaha yang dilakukan secara bertahap.

Selain itu, sifat dermawan dan perhatian terhadap kehidupan spiritual juga menjadi karakter yang kerap dikaitkan dengan Senin Wage.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keseimbangan antara usaha, kepedulian terhadap sesama, dan kehidupan batin dipercaya menjadi bagian dari jalan menuju kemakmuran.

8. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon melengkapi daftar weton Balungan Sugih yang dipercaya mempunyai potensi meraih kesuksesan finansial.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki tekad kuat, berani menghadapi kesulitan, dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menemui hambatan.

Mereka juga sering dikaitkan dengan kemampuan menjalankan usaha serta keberanian mengambil langkah untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Sifat pantang menyerah menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi Primbon Jawa, perpaduan antara keteguhan hati dan kerja keras tersebut membuat Selasa Kliwon dipercaya memiliki peluang untuk menikmati kehidupan yang makmur.