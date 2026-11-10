3 Weton yang Banjir Rezeki saat Diragukan Banyak Orang, Akhir Tahun 2026 Jadi Momen Kebangkitan

JawaPos.com - Dipandang sebelah mata oleh orang lain tentu terasa tidak menyenangkan bagi yang mengalami.

Meski begitu, membuktikan kalau diri tak seperti yang disangkakan tentu akan jadi satu kelegaan dan kebanggaan tersendiri

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diramalkan jadi waktu saat keberuntungan dan nasib baik datang mengubah hidup.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan banjir rezeki saat diragukan banyak orang, ketika akhir tahun jadi momen kebangkitan.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage biasanya merupakan orang yang penyabar.

Sering kali mereka disepelekan banyak orang hanya karena kekurangan dari dalam diri yang dimiliki.

Meski begitu, kesabaran dan keengganan untuk memendam dendam justru diyakini akan berbuah manis kepada mereka.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini akan penuh rezeki sehingga banyak hal baik bisa diterima dan memberikan banyak perubahan.

2. Weton Rabu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Legi umumnya merupakan orang yang amanah.

Meski begitu, kerap kali mereka dipandang lain karena perbedaan yang dimiliki dari orang kebanyakan.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini akan jadi momen yang tepat untuk menjawab segala hal yang membuat mereka diperlakukan berbeda.

Mereka bisa menorehkan banyak prestasi diikuti oleh banyak rezeki yang mensejahterakan hidup serta secara tidak langsung memberikan dampak pada banyak orang.

3. Weton Jumat Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Pon biasanya merupakan orang yang tidak mudah menyerah.

Meski begitu mereka tetap kerap diragukan sebab kecakapan yang kurang dari dalam diri sekalipun ada kemauan kuat dalam diri.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini sendiri akan jadi periode ketika keberhasilan bisa diperoleh.

Kesungguhan dan kedisiplinan pun membuat mereka jadi pandai sampai pada akhirnya rezeki datang sendiri, mensejahterakan hidup sekalian membuktikan diri.