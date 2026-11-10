Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 11 November 2026 | 02.00 WIB

3 Weton yang Banjir Rezeki saat Diragukan Banyak Orang, Akhir Tahun 2026 Jadi Momen Kebangkitan

Weton yang diramalkan banjir rezeki saat diragukan banyak orang, ketika akhir tahun jadi momen kebangkitan. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan banjir rezeki saat diragukan banyak orang, ketika akhir tahun jadi momen kebangkitan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dipandang sebelah mata oleh orang lain tentu terasa tidak menyenangkan bagi yang mengalami.

Meski begitu, membuktikan kalau diri tak seperti yang disangkakan tentu akan jadi satu kelegaan dan kebanggaan tersendiri

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diramalkan jadi waktu saat keberuntungan dan nasib baik datang mengubah hidup. 

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan banjir rezeki saat diragukan banyak orang, ketika akhir tahun jadi momen kebangkitan.

1. Weton Senin Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage biasanya merupakan orang yang penyabar.

Sering kali mereka disepelekan banyak orang hanya karena kekurangan dari dalam diri yang dimiliki. 

Meski begitu, kesabaran dan keengganan untuk memendam dendam justru diyakini akan berbuah manis kepada mereka.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini akan penuh rezeki sehingga banyak hal baik bisa diterima dan memberikan banyak perubahan.

2. Weton Rabu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Legi umumnya merupakan orang yang amanah.

Meski begitu, kerap kali mereka dipandang lain karena perbedaan yang dimiliki dari orang kebanyakan.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini akan jadi momen yang tepat untuk menjawab segala hal yang membuat mereka diperlakukan berbeda.

Mereka bisa menorehkan banyak prestasi diikuti oleh banyak rezeki yang mensejahterakan hidup serta secara tidak langsung memberikan dampak pada banyak orang.

3. Weton Jumat Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Pon biasanya merupakan orang yang tidak mudah menyerah.

Meski begitu mereka tetap kerap diragukan sebab kecakapan yang kurang dari dalam diri sekalipun ada kemauan kuat dalam diri.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini sendiri akan jadi periode ketika keberhasilan bisa diperoleh.

Kesungguhan dan kedisiplinan pun membuat mereka jadi pandai sampai pada akhirnya rezeki datang sendiri, mensejahterakan hidup sekalian membuktikan diri.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google

Tags

akhir tahun 2026wetonrezeki

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

3 Zodiak yang Finansialnya Membaik di Akhir Tahun 2026, Mulai November Duit Datang Lebih Banyak - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Finansialnya Membaik di Akhir Tahun 2026, Mulai November Duit Datang Lebih Banyak

Kamis, 12 November 2026 | 00.42 WIB

3 Shio yang Bisa Meraih Sukses dan Jadi Orang Besar di Masa Depan, Mulai Akhir Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Shio yang Bisa Meraih Sukses dan Jadi Orang Besar di Masa Depan, Mulai Akhir Tahun 2026

Kamis, 12 November 2026 | 00.25 WIB

3 Shio yang Dapat Banyak Macam Rezeki di Akhir Tahun 2026, Karier dan Tabungan Melejit Bersamaan - Image
Zodiak

3 Shio yang Dapat Banyak Macam Rezeki di Akhir Tahun 2026, Karier dan Tabungan Melejit Bersamaan

Rabu, 11 November 2026 | 02.03 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore