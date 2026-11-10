3 Weton yang Banjir Rezeki saat Diragukan Banyak Orang, Akhir Tahun 2026 Jadi Momen Kebangkitan

JawaPos.com - Dipandang sebelah mata oleh orang lain tentu terasa tidak menyenangkan bagi yang mengalami.

Meski begitu, membuktikan kalau diri tak seperti yang disangkakan tentu akan jadi satu kelegaan dan kebanggaan tersendiri

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diramalkan jadi waktu saat keberuntungan dan nasib baik datang mengubah hidup.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan banjir rezeki saat diragukan banyak orang, ketika akhir tahun jadi momen kebangkitan.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage biasanya merupakan orang yang penyabar.

Sering kali mereka disepelekan banyak orang hanya karena kekurangan dari dalam diri yang dimiliki.

Meski begitu, kesabaran dan keengganan untuk memendam dendam justru diyakini akan berbuah manis kepada mereka.