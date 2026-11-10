Dinaungi Energi Kekayaan, 7 Shio Ini Diprediksi Bakal Ketiban Rezeki Besar

JawaPos.com – Memiliki kekayaan melimpah dan kehidupan finansial yang mapan tentu menjadi impian banyak orang. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkannya, mulai dari bekerja keras, membangun usaha, hingga mencari peluang investasi yang menguntungkan.

Dalam astrologi Tiongkok dan pembacaan tarot, keberuntungan finansial juga kerap dikaitkan dengan energi yang dimiliki seseorang berdasarkan shio kelahirannya.

Menariknya, ada sejumlah shio yang dalam ramalan terbaru disebut sedang memiliki pancaran energi kemakmuran cukup kuat. Mereka digambarkan berpeluang menemukan kesempatan baru, memperoleh keuntungan dari kerja sama, hingga menikmati hasil dari usaha yang telah dibangun sebelumnya.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat tujuh shio yang diramalkan memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan kekayaan. Pembacaan tarot tersebut juga menghadirkan kartu-kartu khusus yang menggambarkan perjalanan finansial masing-masing shio.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Monyet (Monkey)

Shio Monyet dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang baik. Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang pandai melihat kesempatan, terutama dalam urusan pekerjaan dan bisnis.

Dalam pembacaan tarot kali ini, Shio Monyet diwakili oleh kartu The Chariot. Kartu tersebut melambangkan kemenangan, tekad kuat, serta kemampuan mengendalikan arah kehidupan.

Artinya, pemilik shio ini diramalkan memiliki kesempatan untuk mencapai kemajuan finansial melalui usaha, investasi, maupun kerja sama bisnis.

Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan fokus dan keberanian mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan mengendalikan diri juga menjadi faktor penting agar kesempatan yang datang tidak terbuang sia-sia.

2. Shio Ular (Snake)

Pemilik Shio Ular identik dengan kecermatan, kecerdasan, dan kebiasaan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak. Mereka tidak mudah tergoda oleh keuntungan instan karena lebih menyukai keputusan yang telah diperhitungkan.

Kartu The Lovers menjadi simbol yang muncul dalam pembacaan tarot untuk shio ini. Kartu tersebut berkaitan dengan hubungan harmonis, keselarasan, dan keputusan yang melibatkan kepercayaan.

Dalam urusan keuangan, hal ini ditafsirkan sebagai peluang mendapatkan keuntungan melalui kemitraan atau kolaborasi yang tepat.

Shio Ular juga diramalkan dapat memperoleh kemajuan ketika mampu membangun hubungan profesional yang saling menguntungkan. Karena itu, memilih rekan kerja dan mitra bisnis secara cermat menjadi hal yang perlu diperhatikan.

3. Shio Macan (Tiger)

Shio Macan memiliki karakter pemberani, penuh semangat, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka juga sering diasosiasikan dengan jiwa kepemimpinan serta kepercayaan diri yang tinggi.

Dalam ramalan tarot, shio ini mendapatkan kartu The Strength yang melambangkan kekuatan batin, keberanian, dan kemampuan mengendalikan emosi.

Kartu tersebut menggambarkan bahwa peluang kesuksesan finansial Shio Macan berkaitan dengan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Karismanya juga dipercaya dapat membantu mereka menarik perhatian dan kepercayaan orang lain. Meski begitu, pemilik shio ini perlu mengendalikan ego serta tidak terburu-buru mengambil keputusan agar setiap peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4. Shio Anjing (Dog)

Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang setia, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kejujuran. Mereka biasanya memiliki komitmen kuat terhadap pekerjaan maupun usaha yang sedang dijalankan.

Kali ini, kartu The Moon muncul sebagai simbol perjalanan Shio Anjing. Dalam tarot, kartu tersebut sering dikaitkan dengan intuisi, ketidakpastian, dan proses memahami sesuatu yang belum terlihat jelas.

Ramalan ini menggambarkan bahwa perjalanan finansial Shio Anjing mungkin tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi sebelum memperoleh hasil yang diharapkan.

Namun, kreativitas, kesabaran, dan kemampuan membaca keadaan dipercaya dapat membantu mereka menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

5. Shio Ayam (Rooster)

Shio Ayam dikenal memiliki kedisiplinan tinggi, teliti, serta perhatian terhadap detail. Mereka juga sering digambarkan sebagai pekerja keras yang ingin memberikan hasil terbaik dalam setiap tanggung jawab.

Dalam pembacaan tarot, kartu The Temperance menjadi simbol bagi shio ini. Kartu tersebut menggambarkan keseimbangan, kesabaran, dan kemampuan mengatur berbagai aspek kehidupan.

Bagi Shio Ayam, ramalan ini diartikan sebagai peluang untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Keberhasilan finansial diperkirakan dapat diperoleh melalui pengelolaan keuangan yang teratur dan konsistensi dalam bekerja.

Selain itu, mereka perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Jangan sampai ambisi mengejar penghasilan justru membuat kondisi diri terabaikan.

6. Shio Kambing (Goat)

Pemilik Shio Kambing sering dikenal mempunyai kepekaan tinggi, kreativitas, dan kemampuan memahami sesuatu dari sudut pandang berbeda.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap cocok mengembangkan usaha yang berkaitan dengan ide-ide kreatif, seperti seni, desain, maupun industri yang membutuhkan inovasi.

Dalam ramalan kali ini, Shio Kambing disebut memiliki peluang menemukan sumber penghasilan baru dari bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Kesempatan tersebut juga dapat muncul melalui proyek bersama atau tawaran kerja sama yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Karena itu, keberanian mencoba pengalaman baru menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki. Keluar dari zona nyaman dipercaya dapat membuka kesempatan menuju kehidupan finansial yang lebih baik.

7. Shio Kelinci (Rabbit)

Shio Kelinci identik dengan sifat tenang, bijaksana, dan penuh pertimbangan. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam menentukan langkah karena lebih menyukai proses yang terencana.

Kartu The Hermit menjadi simbol yang mewakili perjalanan Shio Kelinci dalam pembacaan tarot ini. Kartu tersebut menggambarkan introspeksi, kebijaksanaan, serta proses menemukan jawaban melalui pemahaman diri.

Dalam urusan keuangan, simbol tersebut ditafsirkan sebagai hasil dari kesabaran dan usaha jangka panjang.

Pemilik Shio Kelinci diramalkan berpeluang menikmati hasil dari berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan. Meski perkembangannya mungkin tidak terlihat secara langsung, konsistensi dan kemampuan menentukan prioritas dipercaya dapat membawa perubahan positif.

Mereka juga disarankan untuk tidak mudah terpengaruh oleh keputusan orang lain ketika sedang membangun masa depan finansial.