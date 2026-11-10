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Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 23.09 WIB

Dinaungi Energi Kekayaan, 7 Shio Ini Diprediksi Bakal Ketiban Rezeki Besar

Ilustrasi Miliarder Berkat Kerja Keras (Freepik) - Image

Ilustrasi Miliarder Berkat Kerja Keras (Freepik)

JawaPos.com – Memiliki kekayaan melimpah dan kehidupan finansial yang mapan tentu menjadi impian banyak orang. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkannya, mulai dari bekerja keras, membangun usaha, hingga mencari peluang investasi yang menguntungkan.

Dalam astrologi Tiongkok dan pembacaan tarot, keberuntungan finansial juga kerap dikaitkan dengan energi yang dimiliki seseorang berdasarkan shio kelahirannya.

Menariknya, ada sejumlah shio yang dalam ramalan terbaru disebut sedang memiliki pancaran energi kemakmuran cukup kuat. Mereka digambarkan berpeluang menemukan kesempatan baru, memperoleh keuntungan dari kerja sama, hingga menikmati hasil dari usaha yang telah dibangun sebelumnya.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat tujuh shio yang diramalkan memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan kekayaan. Pembacaan tarot tersebut juga menghadirkan kartu-kartu khusus yang menggambarkan perjalanan finansial masing-masing shio.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Monyet (Monkey)

Shio Monyet dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang baik. Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang pandai melihat kesempatan, terutama dalam urusan pekerjaan dan bisnis.

Dalam pembacaan tarot kali ini, Shio Monyet diwakili oleh kartu The Chariot. Kartu tersebut melambangkan kemenangan, tekad kuat, serta kemampuan mengendalikan arah kehidupan.

Artinya, pemilik shio ini diramalkan memiliki kesempatan untuk mencapai kemajuan finansial melalui usaha, investasi, maupun kerja sama bisnis.

Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan fokus dan keberanian mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan mengendalikan diri juga menjadi faktor penting agar kesempatan yang datang tidak terbuang sia-sia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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