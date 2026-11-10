Konon Jadi Kesayangan Dewa Uang, 7 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur dari Tahun ke Tahun

seseorang yang dituntun dewa uang./Freepik/freepik JawaPos.com - Keberuntungan dalam urusan keuangan sering kali menjadi hal yang menarik untuk dibahas, terutama dalam kepercayaan astrologi Tiongkok. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam hal mencari serta mengembangkan kekayaan. Di antara 12 shio yang dikenal dalam penanggalan Tiongkok, ada beberapa yang kerap dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki. Mereka digambarkan memiliki kecerdasan, keberanian mengambil peluang, hingga kemampuan mengelola keuangan yang mendukung kehidupan lebih mapan. Tidak sedikit pula yang menganggap pemilik shio tertentu seolah mendapatkan perlindungan Dewa Uang. Berbagai kesempatan finansial dipercaya lebih mudah menghampiri mereka, sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial menjanjikan. Berikut ulasannya. 1. Shio Naga Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan. Pemilik shio Naga digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi, jiwa kepemimpinan, serta keberanian menghadapi tantangan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu melihat kesempatan bisnis yang mungkin dilewatkan orang lain. Mereka juga dipercaya cukup berani mengambil keputusan ketika menemukan peluang yang menjanjikan. Apabila diimbangi dengan perencanaan matang dan kemampuan mengelola risiko, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kestabilan finansial. 2. Shio Tikus Shio Tikus identik dengan kecerdikan, kecepatan berpikir, dan kemampuan menyusun strategi. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya mempunyai kepekaan untuk mengenali peluang yang dapat menghasilkan keuntungan. Sifat teliti dan kebiasaan mempertimbangkan berbagai kemungkinan membuat pemilik shio ini sering digambarkan pandai mengatur pemasukan maupun pengeluaran. Mereka juga tidak selalu tertarik memamerkan pencapaian finansial. Sebaliknya, membangun tabungan, mengembangkan aset, dan menjaga kestabilan ekonomi menjadi hal yang lebih penting. Karakter tersebut membuat shio Tikus kerap dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan kekayaan secara bertahap. 3. Shio Ular Berikutnya adalah shio Ular yang dikenal memiliki karakter tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Dalam hal mencari keuntungan, pemilik shio ini dipercaya mampu menganalisis keadaan sebelum menentukan langkah. Mereka cenderung memperhatikan peluang tersembunyi dan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Kemampuan berpikir strategis tersebut membuat shio Ular sering dikaitkan dengan kecerdasan dalam mengembangkan bisnis maupun mengelola investasi. Mereka juga digambarkan lebih menyukai perencanaan jangka panjang dibandingkan mengejar keuntungan sesaat. Tidak heran jika shio ini kerap diasosiasikan dengan kemapanan finansial. 4. Shio Babi Berbeda dengan beberapa shio yang dikenal penuh strategi, Babi justru sering digambarkan sebagai sosok ramah, santai, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber keberuntungan mereka. Sikap baik hati dan kemampuan membangun hubungan sosial membuat pemilik shio Babi berpeluang mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dalam astrologi Tiongkok, shio ini juga kerap dikaitkan dengan kelimpahan dan kehidupan yang berkecukupan. Mereka dipercaya memiliki jalan rezeki yang cukup baik, terutama ketika mampu menjaga hubungan positif dan memanfaatkan kesempatan yang datang. 5. Shio Kuda Shio Kuda melambangkan semangat, kebebasan, dan kerja keras. Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang aktif serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dalam mengejar kesuksesan finansial, mereka dipercaya mengandalkan usaha dan ketekunan. Mereka tidak keberatan menghabiskan waktu serta tenaga untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Selain itu, shio Kuda juga dikenal memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini membuat mereka dianggap lebih mudah menemukan peluang baru ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Perpaduan antara semangat bekerja dan keberanian mencoba hal berbeda dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 6. Shio Anjing Kejujuran dan kesetiaan menjadi dua karakter yang paling sering dilekatkan pada shio Anjing. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang dapat dipercaya serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, sifat tersebut dipercaya menjadi nilai tambah. Orang-orang di sekitarnya cenderung merasa nyaman menjalin kerja sama karena mereka dikenal menjunjung komitmen. Kepercayaan yang dibangun melalui hubungan baik dapat membuka kesempatan untuk memperoleh proyek, memperluas jaringan, hingga mengembangkan usaha. Shio Anjing juga tidak selalu digambarkan sebagai sosok yang mengejar kekayaan secara berlebihan. Mereka lebih mengutamakan kestabilan dan kehidupan yang aman secara finansial. 7. Shio Monyet Shio terakhir yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan finansial adalah Monyet. Dalam astrologi Tiongkok, hewan ini melambangkan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Pemilik shio Monyet digambarkan tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi tantangan. Mereka senang mencoba pendekatan baru dan mampu mencari alternatif ketika sebuah rencana tidak berjalan sesuai harapan. Karakter kreatif tersebut membuat mereka dianggap memiliki banyak peluang untuk memperoleh penghasilan, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun bidang lain yang membutuhkan inovasi. Mereka juga dikenal cukup lincah dalam membaca perubahan keadaan. Jika mampu mengarahkan kreativitas dan kecerdasannya secara konsisten, shio Monyet dipercaya mempunyai peluang untuk membangun kehidupan finansial yang semakin baik. Itulah tujuh shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Meski ramalan tersebut menarik untuk disimak, kondisi keuangan seseorang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kerja keras, kemampuan mengelola uang, kesempatan, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.