Punya Energi Keberuntungan Kuat, 7 Weton Ini Diramalkan Banjir Rezeki Berulang Kali

JawaPos.com – Keberuntungan dan kelancaran rezeki menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa waktu kelahiran seseorang memiliki hubungan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang mendapatkan kemakmuran.

Dalam tradisi Jawa, perhitungan weton menjadi salah satu warisan budaya yang masih sering digunakan untuk mengenali karakter dan peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut menggabungkan hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai peruntungan istimewa. Pemiliknya digambarkan memiliki karakter pekerja keras, intuisi kuat, serta kemampuan menjalin hubungan baik yang dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan berpotensi memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Berikut daftar lengkapnya.

1. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Orang yang lahir dengan weton ini dikenal mempunyai ketekunan tinggi dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih bekerja dengan tenang serta lebih mengutamakan hasil daripada banyak berbicara.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Rabu Pon dipercaya mempunyai kemampuan melihat kesempatan yang bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Konsistensi menjadi salah satu kekuatan terbesar mereka. Meski hasil yang diharapkan tidak selalu datang dengan cepat, kesabaran dalam menjalani proses dipercaya mampu mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Kamis Kliwon

Kamis Kliwon mempunyai neptu 16, yang berasal dari nilai hari Kamis 8 dan pasaran Kliwon 8.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepekaan batin dan pemikiran mendalam. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan penting.

Keberuntungan Kamis Kliwon dalam kepercayaan Primbon Jawa tidak selalu berkaitan dengan uang atau kekayaan. Terkadang, keberuntungan tersebut hadir melalui pertemuan dengan orang-orang baik, kesempatan baru, maupun terhindar dari keputusan yang merugikan.

Kemampuan memahami keadaan dan mempertimbangkan risiko menjadi modal penting dalam perjalanan hidup mereka. Dengan kebijaksanaan tersebut, peluang memperoleh kemajuan dalam kehidupan pribadi maupun finansial dipercaya semakin terbuka.

3. Selasa Pahing

Weton Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, berasal dari hari Selasa dengan nilai 3 dan pasaran Pahing dengan nilai 9.

Karakter yang menonjol dari weton ini adalah kesabaran, keteguhan hati, serta semangat untuk terus berjuang meskipun keadaan tidak selalu mendukung.

Mereka biasanya tidak mudah kehilangan harapan ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya, pengalaman sulit justru dianggap sebagai pelajaran untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Dalam urusan rezeki, Selasa Pahing dipercaya mempunyai peluang memperoleh hasil besar setelah melalui perjuangan panjang.

Selain itu, keberanian dan keteguhan pendirian membuat mereka digambarkan berpotensi menjadi sosok berpengaruh, baik dalam dunia usaha maupun lingkungan sosial.

4. Jumat Legi

Jumat Legi memiliki neptu 11, hasil kombinasi hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Legi bernilai 5.

Weton ini dipercaya mempunyai karakter yang ramah, tulus, dan senang memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.

Salah satu keistimewaan Jumat Legi menurut kepercayaan Primbon Jawa adalah sifat dermawan yang dimilikinya. Mereka tidak selalu memikirkan keuntungan pribadi ketika membantu seseorang.

Bidang pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan, pendidikan, maupun kegiatan sosial dianggap sesuai dengan karakter tersebut.

Sikap suka berbagi dan menjaga hubungan baik dipercaya menjadi salah satu jalan terbukanya berbagai kesempatan. Rezeki pun digambarkan dapat hadir melalui hubungan sosial dan kebaikan yang dilakukan secara tulus.

5. Senin Kliwon

Senin Kliwon mempunyai neptu 12, berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Pemilik weton ini dikenal memiliki pembawaan yang tenang dan tidak terlalu suka mencari perhatian. Meski demikian, mereka sering dianggap mempunyai pengaruh tersendiri dalam lingkungan pergaulan.

Kepekaan dalam memahami keadaan menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Senin Kliwon. Mereka cenderung memikirkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan tersebut dianggap dapat membantu membuka peluang rezeki yang sebelumnya belum terlihat.

Mereka juga dipercaya memiliki intuisi yang cukup kuat ketika menghadapi persoalan penting. Jika diimbangi dengan pertimbangan rasional dan usaha yang konsisten, karakter ini dapat menjadi modal untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

6. Sabtu Wage

Sabtu Wage mempunyai total neptu 13, yang berasal dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Wage bernilai 4.

Weton ini identik dengan karakter tangguh, mandiri, dan memiliki daya juang tinggi. Mereka dikenal tidak gampang menyerah meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam perjalanan hidup.

Ketika satu jalan terasa sulit, pemilik Sabtu Wage dipercaya mampu mencari alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam bidang keuangan, weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan membangun kestabilan ekonomi secara bertahap. Mereka dianggap cocok mengembangkan usaha jangka panjang serta mengumpulkan aset melalui perencanaan yang matang.

Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu keunggulan mereka, selama tetap disertai perhitungan risiko yang baik.

7. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai jiwa kepemimpinan dan daya tarik sosial yang cukup kuat. Mereka mudah menjalin hubungan dengan orang lain serta memiliki kemampuan membangun kepercayaan.

Karakter tersebut membuat Minggu Pahing sering digambarkan mempunyai jaringan pertemanan dan relasi yang luas.

Dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial yang baik dapat menjadi jalan untuk menemukan kesempatan baru. Mulai dari peluang usaha, peningkatan karier, hingga kesempatan mengembangkan kemampuan diri.