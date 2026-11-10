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Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 22.28 WIB

Tidak Selalu Terlahir Kaya, 3 Shio Ini Dipercaya Bakal Berjaya Saat Menginjak Usia Dewasa

Ilustrasi shio yang akan sukses karena tangguh menghadapi hinaan dan ejekan (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang akan sukses karena tangguh menghadapi hinaan dan ejekan (freepik)

JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang mapan tidak selalu dimulai dari kondisi yang serba berkecukupan. Ada orang yang sejak kecil sudah menikmati kemudahan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakteristik tersendiri yang menggambarkan cara seseorang menghadapi tantangan, mengembangkan kemampuan, serta memanfaatkan kesempatan.

Menariknya, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung keberhasilan finansial ketika memasuki usia dewasa. Mulai dari keberanian mengambil keputusan, ketekunan dalam bekerja, hingga kecerdasan membaca peluang menjadi sifat yang sering dikaitkan dengan perjalanan menuju kemakmuran.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peluang meraih kesuksesan dan kehidupan berkecukupan saat dewasa. Ramalan tersebut dikaitkan dengan karakter, kerja keras, serta keberuntungan yang dipercaya menyertai perjalanan hidup mereka.

1. Shio Macan: Berani Mengambil Risiko dan Memiliki Jiwa Pemimpin

Orang yang berada di bawah naungan shio Macan dikenal memiliki kepribadian kuat, penuh keberanian, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka biasanya mempunyai kepercayaan diri tinggi serta dorongan besar untuk mewujudkan berbagai impian.

Dalam lingkungan pekerjaan maupun dunia usaha, karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk mencapai keberhasilan. Shio Macan cenderung menyukai tantangan baru dan tidak ragu mencoba peluang yang belum pernah dijalani sebelumnya.

Mereka juga sering digambarkan mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan tegas. Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, pemilik shio ini biasanya berani menyusun strategi dan berusaha mewujudkannya.

Saat memasuki usia dewasa, keberanian dan semangat juang tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan. Mereka berpotensi menempati posisi kepemimpinan atau mengembangkan usaha sendiri.

Namun, kemampuan mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru mengambil keputusan tetap menjadi hal penting agar ambisi besar dapat menghasilkan pencapaian jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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