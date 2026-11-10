Punya Aura Menawan, 6 Weton Ini Dipercaya Tetap Terlihat Muda Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Setiap orang memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya terlihat menonjol di lingkungan sekitar. Ada yang dikenal karena penampilannya, sementara sebagian lainnya memiliki pembawaan menenangkan dan pesona alami yang membuat orang lain merasa nyaman.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter dan daya tarik seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perpaduan hari dan pasaran dipercaya menyimpan gambaran mengenai kepribadian, pembawaan, hingga energi yang dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan.

Menariknya, beberapa weton dianggap mempunyai keistimewaan berupa aura positif, sikap yang menenangkan, serta semangat hidup yang tidak mudah pudar. Hal-hal tersebut dipercaya membuat pemiliknya selalu terlihat segar dan memiliki karisma meskipun usia terus bertambah.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki pesona alami, pembawaan berkarisma, dan kesan awet muda. Berikut daftar weton yang dimaksud menurut kepercayaan tersebut.

1. Jumat Kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon sering digambarkan mempunyai pembawaan yang lembut, tenang, tetapi tetap memancarkan daya tarik kuat. Kehadirannya mampu memberikan kesan nyaman sehingga tidak sedikit orang merasa mudah akrab dengan mereka.

Dalam kepercayaan Jawa, Jumat Kliwon juga dikaitkan dengan karakter yang gemar menjalani kehidupan secara tenang dan tidak terlalu terburu-buru. Mereka cenderung menikmati proses serta berusaha menemukan kebahagiaan melalui hal-hal sederhana.

Sikap mudah bersyukur dan tidak terlalu memaksakan keadaan dipercaya menjadi salah satu hal yang membuat pemilik weton ini terlihat lebih rileks. Ketika pikiran dan perasaan terjaga, ekspresi wajah pun dapat terlihat lebih santai dan bersahabat.

Ketenangan serta senyum yang tulus menjadi daya tarik tersendiri bagi Jumat Kliwon. Tidak mengherankan jika mereka kerap dianggap memiliki pesona yang tetap terjaga seiring bertambahnya usia.

2. Selasa Wage

Selasa Wage dikenal memiliki karakter aktif, bersemangat, dan tidak mudah kehilangan motivasi. Mereka biasanya senang melakukan berbagai kegiatan serta kurang menyukai kehidupan yang terlalu monoton.

Kebiasaan bergerak dan memiliki banyak aktivitas membuat pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai energi positif. Mereka juga cenderung menikmati kesempatan untuk mencoba pengalaman baru yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain.

Selain itu, kedekatan dengan lingkungan sekitar dan kebiasaan menjalani aktivitas dengan penuh semangat dipercaya membuat Selasa Wage memiliki pembawaan yang selalu hidup.

Sikap ceria dan mudah tertawa juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Dalam pandangan tradisional, perpaduan antara semangat, aktivitas, dan suasana hati yang positif membuat mereka terkesan selalu fresh meskipun usia terus bertambah.

3. Kamis Pon

Kamis Pon sering dikaitkan dengan kepribadian yang teduh, penyayang, dan mempunyai ketenangan batin. Mereka dikenal mampu menghadirkan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Salah satu karakter yang menonjol dari weton ini adalah kesabaran. Mereka cenderung tidak mudah terpancing emosi dan berusaha menyelesaikan persoalan dengan pikiran yang lebih jernih.

Dalam kepercayaan Jawa, kemampuan menjaga perasaan dan tidak menyimpan dendam dianggap sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Kebiasaan tersebut membuat mereka lebih mudah menjalani hari tanpa dibebani konflik berkepanjangan.

Kamis Pon juga sering digambarkan menyukai kegiatan sederhana yang memberikan ketenangan, seperti berkebun, menikmati udara pagi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Pembawaan yang ramah, wajah yang teduh, dan kemampuan mendengarkan orang lain menjadi daya tarik yang membuat pemilik weton ini terlihat menawan.

4. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, yakni semangat tinggi sekaligus pembawaan yang penuh ketenangan. Kombinasi tersebut membuat mereka sering dianggap mempunyai karisma alami.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mudah menarik perhatian tanpa harus berusaha menjadi pusat perhatian. Senyum ramah dan sikap terbuka membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

Dalam penafsiran tradisi Jawa, Minggu Kliwon juga dikaitkan dengan kecenderungan memiliki suasana hati yang positif. Mereka berusaha melihat sisi baik dari berbagai keadaan dan tidak mudah kehilangan rasa syukur.

Sikap optimistis tersebut dipercaya memberikan pengaruh terhadap cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Wajah yang ekspresif dan pembawaan yang menyenangkan menjadi salah satu alasan mengapa weton ini sering dikaitkan dengan pesona yang tidak mudah pudar.

5. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing memiliki jumlah neptu 18, yang diperoleh dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini kerap dihubungkan dengan karakter yang kuat dan memiliki keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Pemilik Sabtu Pahing biasanya digambarkan sebagai sosok yang mempunyai semangat tinggi, tetapi tetap berusaha mengendalikan emosi ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga dipercaya menyukai kebiasaan hidup yang teratur dan berusaha menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Aktivitas fisik, kedisiplinan, serta kemampuan mengelola tekanan menjadi bagian dari karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Selain itu, senyum tulus dan sikap ramah membuat Sabtu Pahing mempunyai daya tarik tersendiri. Perpaduan antara ketegasan dan keramahan tersebut dipercaya menjadikan mereka terlihat berwibawa sekaligus menyenangkan.

6. Rabu Legi

Rabu Legi merupakan weton dengan jumlah neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Legi sebesar 5. Dalam tradisi Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter yang ramah, menyenangkan, dan memiliki pembawaan positif.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mudah menikmati kehidupan serta tidak terlalu larut dalam persoalan yang belum tentu terjadi. Kemampuan menemukan kebahagiaan dari hal sederhana membuat Rabu Legi dipercaya mempunyai suasana hati yang relatif menyenangkan.

Pemilik weton ini juga sering dikaitkan dengan semangat untuk terus belajar dan mencoba pengalaman baru. Mereka tidak mudah merasa puas dengan rutinitas yang sama dan senang mengembangkan kemampuan diri.