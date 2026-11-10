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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 21.34 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Rabu 11 November 2026: Keberuntungan Mencapai 71 Persen, Hasil Kerja Keras

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Ramalan Shio Anjing hari ini membawa energi positif untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghargai usaha yang telah dilakukan.

Periode ini menjadi waktu yang tepat untuk menuntaskan proyek tertunda, merayakan pencapaian penting, serta menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan. Hasil dari ketekunan selama ini berpeluang mulai terlihat.

Angka keberuntungan 2 menjadi simbol pentingnya kerja sama dan kemitraan. Sementara itu, warna merah dan arah timur dapat dijadikan pengingat untuk menjaga semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab.

Tingkat keberuntungan Shio Anjing mencapai 71 persen, sehingga upaya yang dilakukan secara konsisten berpotensi membuahkan hasil. Meski demikian, hindari keputusan impulsif dan jangan terburu-buru memulai komitmen baru.

Dilansir dari laman The Astro Scope, inilah ramalan lengkap dari Shio Anjing mulai  cinta hingga keuangan.

Cinta dan Hubungan

Dalam urusan asmara, kesetiaan dan perhatian Shio Anjing dapat memperkuat hubungan dengan pasangan.

Periode ini mendukung percakapan terbuka mengenai tujuan bersama, termasuk rencana yang ingin diwujudkan pada masa mendatang.

Jangan hanya mengandalkan kata-kata untuk menunjukkan kasih sayang karena perhatian sederhana juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Mengingat camilan favorit pasangan, mengajaknya berjalan santai, atau meluangkan waktu untuk berbincang tanpa gangguan merupakan beberapa cara sederhana untuk menjaga kedekatan.

Editor: Hanny Suwindari
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