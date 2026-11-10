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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 21.10 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Bakal Dihujani Keberuntungan Finansial

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki kondisi keuangan yang stabil dan mendapatkan tambahan penghasilan tentu menjadi harapan banyak orang. Terlebih jika peluang tersebut datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan finansial. Ada kalanya seseorang diramalkan memperoleh kesempatan menguntungkan melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun bantuan dari orang lain.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan kondisi keuangan. Keberuntungan tersebut digambarkan bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bonus pekerjaan, kenaikan pendapatan, hingga munculnya kesempatan usaha yang menjanjikan.

Dilansir dari Sunsigns, terdapat enam shio yang diramalkan berpeluang mendapatkan keberuntungan finansial dan tambahan rezeki dari berbagai arah. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda dikenal mempunyai energi besar, jiwa mandiri, serta semangat tinggi dalam memperjuangkan keinginannya. Mereka biasanya tidak mudah puas dan selalu berusaha mencari jalan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Karakter pantang menyerah tersebut membuat Shio Kuda dikaitkan dengan peluang peningkatan finansial. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, tambahan penghasilan bisa datang melalui perkembangan karier, keberhasilan investasi, maupun pekerjaan sampingan yang mulai menunjukkan hasil positif.

2. Shio Monyet

Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Mereka juga dikenal cepat menangkap peluang serta mampu menemukan solusi ketika menghadapi persoalan.

Keunggulan tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju keberuntungan finansial. Peluang mendapatkan uang tambahan diperkirakan muncul melalui proyek kreatif, pengembangan bisnis, atau kesempatan menarik yang ditawarkan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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