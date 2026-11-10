Rezeki Mengalir Deras, 10 Weton Ini Dipercaya Bakal Menikmati Masa Keemasan pada November

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga peluang keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih menjadi bagian dari kepercayaan budaya masyarakat.

Primbon Jawa mengenal berbagai penafsiran mengenai perjalanan rezeki dan keberuntungan berdasarkan weton. Dalam pandangan tersebut, kelancaran hidup tidak hanya dikaitkan dengan nasib, tetapi juga dengan kerja keras, ketekunan, doa, serta perilaku baik yang dilakukan seseorang selama menjalani kehidupan.

Memasuki bulan November, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang untuk mengalami perubahan positif, khususnya dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Ramalan ini menjadi salah satu gambaran kepercayaan tradisional mengenai datangnya masa keberuntungan bagi mereka yang terus berusaha.

Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton yang menurut ramalan Primbon Jawa diprediksi memperoleh kelimpahan rezeki dan berpeluang menikmati kehidupan lebih makmur pada November 2026. Berikut daftar lengkapnya:

1. Senin Pahing

Orang yang lahir pada Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga dikenal mampu berpikir kreatif serta jeli membaca kesempatan yang muncul.

Dalam ramalan Primbon Jawa, November 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi pemilik weton ini. Berbagai usaha yang telah dirintis sebelumnya dipercaya berpeluang memberikan hasil menggembirakan, termasuk peningkatan pemasukan dan perkembangan karier.

2. Selasa Legi

Pemilik weton Selasa Legi dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial. Kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain menjadi salah satu kelebihan yang dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha mereka.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, bulan November membawa peluang keberuntungan yang cukup besar. Ketekunan dalam bekerja yang diimbangi dengan doa diyakini dapat membuka kesempatan baru, bahkan meningkatkan kedudukan dan kesejahteraan hidup.

3. Selasa Pon

Selasa Pon dikenal memiliki karakter penuh semangat, percaya diri, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Mereka juga kerap digambarkan mempunyai kemampuan dalam melihat peluang, terutama ketika berkaitan dengan kegiatan bisnis atau pekerjaan.

Pada November 2026, weton ini diramalkan berpotensi mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Peluang tersebut dipercaya dapat membawa perkembangan dalam usaha, memperbaiki kondisi keuangan, serta membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

4. Rabu Pon

Pribadi dengan weton Rabu Pon sering dikaitkan dengan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mengutamakan kejujuran serta berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk meraih keberhasilan. Primbon Jawa meramalkan bahwa November 2026 dapat menjadi masa ketika kerja keras pemilik weton Rabu Pon mulai menunjukkan hasil. Kelancaran pekerjaan dan peningkatan penghasilan menjadi keberuntungan yang diharapkan datang.

5. Rabu Legi

Orang yang lahir pada Rabu Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang ringan tangan dan senang membantu orang lain. Sifat ramah serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar membuat mereka mudah mendapatkan simpati dari banyak orang.

Dalam ramalan tradisional Jawa, kebaikan hati yang disertai kegigihan dalam bekerja dipercaya menjadi jalan datangnya keberuntungan. November 2026 disebut berpotensi menghadirkan rezeki yang lebih baik, terutama bagi mereka yang konsisten menjalankan usaha dan tidak melupakan doa.

6. Kamis Pahing

Weton Kamis Pahing identik dengan semangat juang yang kuat dan keteguhan dalam menghadapi berbagai persoalan. Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keyakinan besar terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Menurut perhitungan Primbon Jawa, pemilik weton ini berpeluang menikmati hasil dari perjuangan panjangnya pada November 2026. Usaha yang selama ini dilakukan dipercaya dapat mendatangkan perkembangan positif, baik dari segi pekerjaan maupun kondisi finansial.

7. Kamis Wage

Pemilik weton Kamis Wage sering digambarkan sebagai orang yang berhati-hati, bijaksana, dan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting.

Sikap penuh perhitungan tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengelola peluang dengan lebih baik. Dalam ramalan November 2026, Kamis Wage disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dari kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

8. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon dipercaya mempunyai karakter optimistis dan kreatif. Mereka juga dikenal memiliki kemauan kuat untuk mencapai sesuatu serta tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan.

Memasuki November 2026, weton ini diramalkan mendapatkan peluang yang dapat membawa perubahan positif. Kemampuan membaca kesempatan dan konsistensi dalam bekerja diyakini menjadi faktor yang mendukung datangnya kemakmuran serta peningkatan kesejahteraan.

9. Sabtu Pahing

Orang dengan weton Sabtu Pahing kerap diasosiasikan dengan karakter rajin, cerdas, dan mampu mempertimbangkan sesuatu secara matang. Selain itu, mereka juga digambarkan memiliki kepedulian sosial serta senang berbagi dengan sesama.

Primbon Jawa mengaitkan perpaduan antara ketekunan dan kemurahan hati dengan peluang datangnya keberuntungan. Pada November 2026, Sabtu Pahing termasuk weton yang diramalkan berpotensi memperoleh kelancaran rezeki dan perkembangan kehidupan finansial.

10. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon menjadi weton terakhir yang masuk dalam daftar ramalan keberuntungan November 2026. Pemilik weton ini dipercaya memiliki sifat sabar, tekun, dan mampu menghadapi berbagai persoalan dengan kepala dingin.