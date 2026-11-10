Rezeki dan Keberhasilan Mengiringi, Ini 13 Tanggal Lahir Istimewa Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Tanggal kelahiran sering kali menjadi hal menarik untuk dibicarakan karena sebagian masyarakat percaya bahwa angka tersebut menyimpan makna tersendiri. Bahkan, ada yang menghubungkannya dengan kepribadian, perjalanan hidup, hingga peluang keberhasilan seseorang pada masa mendatang.

Dalam tradisi Primbon Jawa, angka kelahiran dipercaya mempunyai simbol dan filosofi tertentu yang berkaitan dengan karakter serta keberuntungan. Sejumlah tanggal bahkan dianggap memiliki energi positif yang melambangkan kemudahan memperoleh rezeki, keharmonisan hubungan, dan kesuksesan dalam pekerjaan.

Kepercayaan tersebut membuat banyak orang penasaran apakah tanggal kelahirannya termasuk dalam kelompok yang dianggap istimewa.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, berikut 13 tanggal lahir yang dipercaya membawa keberuntungan dan memiliki karakter positif menurut Primbon Jawa.

1. Tanggal 1, 3, dan 5: Mandiri, Percaya Diri, dan Berjiwa Pemimpin

Orang yang lahir pada tanggal 1, 3, atau 5 dipercaya mempunyai karakter kuat serta keberanian dalam menentukan pilihan hidup.

Mereka biasanya tidak mudah bergantung kepada orang lain dan memiliki ambisi untuk mewujudkan cita-citanya. Sifat percaya diri yang dimiliki juga membuat mereka berani mengambil tanggung jawab dan menghadapi berbagai tantangan.

Meski terkadang terkesan keras kepala, mereka sebenarnya mempunyai sisi sensitif yang membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat.

Kemampuan berpikir kreatif dan keteguhan dalam menghadapi masalah menjadi kelebihan yang membuat kelompok tanggal lahir ini sering dianggap memiliki peluang besar untuk meraih keberhasilan.

2. Tanggal 2, 4, dan 6: Berhati Lembut dan Mudah Mendapatkan Simpati

Pemilik tanggal lahir 2, 4, atau 6 dikenal mempunyai pembawaan yang ramah, lembut, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Mereka cenderung memiliki kepekaan tinggi terhadap perasaan orang di sekitarnya. Karena sifat tersebut, mereka sering menjadi sosok yang menyenangkan untuk diajak berbicara maupun berbagi cerita.

Dalam kehidupan sosial, ketulusan dan kemurahan hati membuat mereka mudah memperoleh kepercayaan dari banyak orang.

Selain itu, kelompok ini dipercaya mempunyai bakat dalam bidang seni dan kreativitas, seperti musik, menulis puisi, hingga menghasilkan berbagai karya yang memiliki nilai keindahan.

3. Tanggal 7 dan 9: Cerdas, Penuh Semangat, dan Pantang Menyerah

Mereka yang lahir pada tanggal 7 atau 9 dipercaya mempunyai energi besar serta kemampuan berpikir yang cukup baik.

Karakter mereka dikenal aktif, penuh rasa ingin tahu, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Setelah mengalami kegagalan, mereka cenderung berusaha bangkit dan mencari cara lain untuk mencapai tujuan.

Kreativitas serta daya imajinasi yang kuat juga menjadi salah satu kelebihan kelompok ini.

Dalam dunia pekerjaan, mereka dianggap cocok menekuni bidang komunikasi, penulisan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan menyampaikan gagasan.

Sementara dalam hubungan pribadi, mereka dikenal penuh perhatian meskipun terkadang memiliki emosi yang cukup kuat. Kemampuan bersosialisasi membuat mereka berpeluang memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar.

4. Tanggal 11, 14, dan 16: Pekerja Keras dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan

Tanggal 11, 14, dan 16 dipercaya menggambarkan pribadi yang tekun, bertanggung jawab, serta menyukai kehidupan yang teratur.

Mereka biasanya mempunyai komitmen kuat terhadap pekerjaan dan tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap mempunyai potensi untuk berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan, seni, hingga usaha kreatif.

Selain pekerja keras, mereka juga dikenal menyukai kedamaian dan keharmonisan keluarga. Kedekatan dengan orang-orang terkasih menjadi salah satu hal yang dianggap penting dalam perjalanan hidupnya.

Kemampuan mengarahkan orang lain serta sikap disiplin membuat kelompok tanggal lahir ini dipercaya mampu menjadi sosok pemimpin yang dihormati.

5. Tanggal 13, 15, dan 17: Energik, Mudah Beradaptasi, dan Penuh Optimisme

Orang yang dilahirkan pada tanggal 13, 15, atau 17 dipercaya mempunyai kepribadian yang dinamis dan senang mencoba pengalaman baru.

Mereka tidak mudah merasa bosan dengan rutinitas yang monoton karena selalu tertarik mempelajari sesuatu yang berbeda.

Kemampuan beradaptasi yang baik membuat mereka relatif mudah menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru. Mereka juga dikenal komunikatif dan mampu membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Dalam bidang pekerjaan, kelompok ini dipercaya mempunyai potensi di sektor komunikasi, hiburan, dan industri kreatif. Sebagian juga digambarkan memiliki kemampuan vokal serta bakat dalam mengekspresikan diri.

Walaupun perjalanan hidupnya dipenuhi berbagai perubahan, semangat dan sikap optimistis menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat gigih dan kemampuan memanfaatkan peluang inilah yang sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan serta kelancaran rezeki.