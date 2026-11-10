5 Shio yang Paling Disayang karena Sikapnya Hangat, Ramah, dan Penuh Keceriaan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Setiap orang mempunyai karakter dan daya tarik tersendiri ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ada pribadi yang dikenal karena keramahan, ada pula yang selalu berhasil menciptakan suasana menyenangkan sehingga kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. Sosok seperti ini biasanya memiliki sifat terbuka, mudah bergaul, serta mampu menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak heran jika mereka sering menjadi teman yang dicari dan kehadirannya selalu dinantikan dalam berbagai kesempatan. Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang identik dengan keramahan, keceriaan, dan ketulusan hati. Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang dikenal memiliki pesona positif sehingga mudah disukai dan mendapatkan tempat istimewa di hati banyak orang. 1. Shio Babi: Berhati Lembut dan Selalu Mengutamakan Ketulusan Orang yang lahir di bawah naungan Shio Babi dikenal mempunyai kepribadian hangat dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Mereka tidak segan memberikan bantuan ketika melihat orang lain sedang mengalami kesulitan. Bahkan, tidak jarang pemilik shio ini lebih memikirkan keadaan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Sikap tulus tersebut membuat Shio Babi sering dipercaya oleh lingkungan pertemanan maupun keluarga. Mereka juga dikenal jujur dan tidak suka mencari keuntungan dari kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Meski terkadang ketulusannya tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal, mereka tetap berusaha mempertahankan sifat baiknya. Inilah yang membuat Shio Babi kerap digambarkan sebagai sosok penuh kasih dan mudah mendapatkan simpati. 2. Shio Monyet: Humoris dan Selalu Berhasil Mencairkan Suasana Shio Monyet mempunyai karakter yang identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan selera humor yang tinggi. Pemilik shio ini biasanya pandai menemukan bahan pembicaraan menarik sehingga suasana yang awalnya terasa kaku bisa berubah menjadi lebih santai dan menyenangkan. Dalam kehidupan sosial, mereka juga dikenal mudah beradaptasi dengan orang baru. Kemampuan berkomunikasi dan ide-ide kreatif yang dimiliki membuat Shio Monyet tidak kesulitan membangun pertemanan. Tidak mengherankan jika mereka sering menjadi pusat perhatian dalam sebuah perkumpulan. Kehadirannya mampu menghadirkan tawa dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih bersemangat. 3. Shio Kelinci: Ramah, Penuh Empati, dan Membuat Orang Merasa Nyaman Berbeda dengan karakter yang gemar menjadi pusat perhatian, Shio Kelinci justru dikenal melalui sikapnya yang lembut dan menenangkan. Mereka mempunyai kepekaan terhadap perasaan orang lain sehingga cenderung berhati-hati ketika berbicara maupun bertindak. Pemilik shio ini juga berusaha menjaga hubungan baik dengan siapa pun tanpa membeda-bedakan. Sifat empatinya membuat Shio Kelinci sering menjadi tempat bercerita bagi teman atau anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah. Selain itu, mereka dikenal setia dalam menjalin hubungan dan tidak keberatan membantu ketika dibutuhkan. Kehangatan yang diberikan membuat banyak orang merasa dihargai dan diterima. 4. Shio Kuda: Mandiri, Bersemangat, tetapi Tetap Penuh Perhatian Shio Kuda dikenal mempunyai energi besar, semangat tinggi, dan karakter mandiri. Mereka biasanya senang melakukan berbagai aktivitas serta memiliki keinginan kuat untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebebasan. Namun, di balik kepribadiannya yang aktif, pemilik shio ini juga mempunyai sisi perhatian yang membuatnya disukai banyak orang. Mereka termasuk pribadi yang dapat diandalkan ketika teman atau keluarga sedang menghadapi persoalan. Shio Kuda tidak selalu memberikan banyak nasihat, tetapi lebih memilih menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata. Kemampuan memahami situasi dan memberikan dukungan pada waktu yang tepat menjadi salah satu kelebihan mereka. Tak heran jika Shio Kuda sering dianggap sebagai teman yang menyenangkan sekaligus dapat dipercaya. 5. Shio Naga: Berwibawa, Karismatik, dan Memiliki Sisi Penyayang Shio Naga sering dikaitkan dengan sosok yang percaya diri, berani, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Karismanya membuat mereka mudah mendapatkan perhatian ketika berada di tengah lingkungan sosial. Meski terlihat tegas dan memiliki pendirian kuat, pemilik shio ini dipercaya menyimpan kepedulian besar terhadap orang-orang terdekatnya. Mereka cenderung berusaha memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang yang dianggap penting dalam kehidupannya. Dalam sebuah kelompok, Shio Naga juga sering digambarkan mampu menciptakan suasana yang lebih terarah dan harmonis. Perpaduan antara ketegasan dan kepedulian membuat mereka dihormati sekaligus disayangi. Itulah lima shio yang menurut kepercayaan astrologi Tiongkok dikenal memiliki pesona positif dan mudah disukai banyak orang. Mulai dari ketulusan Shio Babi, keceriaan Shio Monyet, hingga kharisma Shio Naga, masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri. Meski demikian, karakter dan kepribadian seseorang tidak ditentukan sepenuhnya oleh shio. Sikap saling menghargai, ketulusan, kepedulian, serta cara memperlakukan orang lain tetap menjadi hal penting dalam membangun hubungan yang baik.