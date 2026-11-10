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Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 20.42 WIB

5 Shio yang Paling Disayang karena Sikapnya Hangat, Ramah, dan Penuh Keceriaan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai karakter dan daya tarik tersendiri ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ada pribadi yang dikenal karena keramahan, ada pula yang selalu berhasil menciptakan suasana menyenangkan sehingga kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman.

Sosok seperti ini biasanya memiliki sifat terbuka, mudah bergaul, serta mampu menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak heran jika mereka sering menjadi teman yang dicari dan kehadirannya selalu dinantikan dalam berbagai kesempatan.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang identik dengan keramahan, keceriaan, dan ketulusan hati.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang dikenal memiliki pesona positif sehingga mudah disukai dan mendapatkan tempat istimewa di hati banyak orang.

1. Shio Babi: Berhati Lembut dan Selalu Mengutamakan Ketulusan

Orang yang lahir di bawah naungan Shio Babi dikenal mempunyai kepribadian hangat dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

Mereka tidak segan memberikan bantuan ketika melihat orang lain sedang mengalami kesulitan. Bahkan, tidak jarang pemilik shio ini lebih memikirkan keadaan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri.

Sikap tulus tersebut membuat Shio Babi sering dipercaya oleh lingkungan pertemanan maupun keluarga. Mereka juga dikenal jujur dan tidak suka mencari keuntungan dari kebaikan yang diberikan kepada orang lain.

Meski terkadang ketulusannya tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal, mereka tetap berusaha mempertahankan sifat baiknya. Inilah yang membuat Shio Babi kerap digambarkan sebagai sosok penuh kasih dan mudah mendapatkan simpati.

2. Shio Monyet: Humoris dan Selalu Berhasil Mencairkan Suasana

Shio Monyet mempunyai karakter yang identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan selera humor yang tinggi.

Pemilik shio ini biasanya pandai menemukan bahan pembicaraan menarik sehingga suasana yang awalnya terasa kaku bisa berubah menjadi lebih santai dan menyenangkan.

Dalam kehidupan sosial, mereka juga dikenal mudah beradaptasi dengan orang baru. Kemampuan berkomunikasi dan ide-ide kreatif yang dimiliki membuat Shio Monyet tidak kesulitan membangun pertemanan.

Tidak mengherankan jika mereka sering menjadi pusat perhatian dalam sebuah perkumpulan. Kehadirannya mampu menghadirkan tawa dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih bersemangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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