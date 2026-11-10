Hidup Tak Selalu Mudah, 7 Weton Ini Konon Justru Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

JawaPos.com – Pergantian tahun sering menjadi momen bagi banyak orang untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus menyusun harapan baru. Berbagai pengalaman yang telah dilewati menjadi pelajaran untuk menghadapi kesempatan dan tantangan di masa mendatang.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih dipercaya memiliki kaitan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Melalui perhitungan hari dan pasaran kelahiran, Primbon Jawa memberikan berbagai penafsiran mengenai kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan rezeki.

Menariknya, ada sejumlah weton yang diyakini mempunyai kekuatan untuk bangkit setelah menghadapi berbagai kesulitan. Mereka dipercaya mampu mengubah pengalaman pahit menjadi peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki istimewa dan berpeluang membawa kesejahteraan bagi keluarga menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Minggu Legi – Pandai Mengelola Keuangan dan Memanfaatkan Peluang

Minggu Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai kemampuan berpikir tajam serta kecakapan dalam mengatur keuangan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Meskipun perjalanan awal mereka tidak selalu berjalan mulus, berbagai kesulitan justru dianggap mampu membentuk mental yang lebih tangguh.

Dalam urusan finansial, pemilik Minggu Legi diyakini memiliki kemampuan untuk bangkit ketika mengalami keterpurukan. Mereka tidak mudah menyerah dan cenderung mencari berbagai cara agar keadaan ekonomi menjadi lebih baik.

Karakter tersebut membuat Minggu Legi sering dikaitkan dengan sosok yang mampu membangun usaha, mengembangkan penghasilan, serta menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

2. Selasa Kliwon – Pemberani yang Mampu Bangkit dari Kegagalan

Selasa Kliwon dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki semangat merintis dan keberanian menghadapi tantangan.

Pemilik weton ini dipercaya tidak takut mencoba sesuatu yang baru, meskipun harus menghadapi risiko kegagalan. Mereka cenderung memiliki tekad kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Perjalanan hidup Selasa Kliwon sering digambarkan penuh ujian. Namun, pengalaman tersebut diyakini dapat menjadi bekal untuk membangun keberhasilan yang lebih besar.

Dalam bidang pekerjaan maupun bisnis, mereka dianggap mempunyai kemampuan untuk memulai kembali setelah mengalami kegagalan. Bahkan, menurut kepercayaan tersebut, kesuksesan yang diraih berpotensi membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan generasi berikutnya.

3. Rabu Wage – Jeli Melihat Kesempatan di Tengah Kesulitan

Rabu Wage termasuk weton yang dipercaya memiliki kemampuan menemukan peluang ketika berada dalam situasi sulit.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai naluri yang cukup baik dalam melihat kesempatan. Ketika orang lain hanya berfokus pada hambatan, mereka justru berusaha menemukan jalan lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam urusan keuangan, pemilik Rabu Wage dipercaya mampu membangun kembali kehidupannya meskipun pernah mengalami keterpurukan.

Menjelang pergantian tahun, weton ini juga sering dikaitkan dengan terbukanya kesempatan baru, khususnya dalam bidang usaha, pekerjaan, maupun pengembangan investasi.

Namun, kemampuan mempertimbangkan risiko dan mengambil keputusan secara matang tetap diperlukan agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan dengan baik.

4. Kamis Pahing – Berjiwa Pemimpin dan Memiliki Pandangan Jauh ke Depan

Kamis Pahing dipercaya mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat serta kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tegas, berpendirian, dan tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting.

Berbagai ujian kehidupan, baik yang berkaitan dengan keluarga maupun pekerjaan, dipercaya menjadi pengalaman yang membentuk kedewasaan mereka.

Dalam hal rezeki, Kamis Pahing sering dikaitkan dengan keberhasilan yang diperoleh melalui perencanaan dan ketekunan. Mereka diyakini mempunyai potensi untuk membangun usaha atau karier yang berkembang dalam jangka panjang.

5. Sabtu Kliwon – Dipercaya Memiliki Peruntungan dan Dukungan Leluhur

Sabtu Kliwon menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan energi spiritual dan keberuntungan dalam kepercayaan masyarakat Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat serta kemampuan menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Ada pula penafsiran yang menghubungkan Sabtu Kliwon dengan perlindungan leluhur dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki.

Keberuntungan mereka diyakini semakin terlihat ketika memasuki usia dewasa, terutama setelah mampu melewati berbagai tantangan hidup.

Dalam bidang pekerjaan, Sabtu Kliwon sering dikaitkan dengan peluang mendapatkan keuntungan melalui perdagangan, usaha kreatif, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Rezeki yang diperoleh juga dipercaya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan orang-orang terdekat.

6. Jumat Pon – Pribadi Tangguh yang Mampu Menjaga Kestabilan Hidup

Jumat Pon digambarkan sebagai weton yang mempunyai ketahanan mental kuat dan kemampuan menghadapi tekanan kehidupan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya sering mendapatkan berbagai pengalaman yang menguji kesabaran, terutama pada masa awal kehidupannya.

Namun, berbagai kesulitan tersebut dianggap dapat membentuk pribadi yang lebih matang, disiplin, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Jumat Pon juga diyakini memiliki kemampuan belajar yang baik serta mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kestabilan finansial. Mereka tidak hanya berusaha mendapatkan penghasilan, tetapi juga berupaya menjaga apa yang sudah berhasil dikumpulkan.

7. Senin Legi – Cerdas Mengatur Rezeki dan Pandai Memanfaatkan Kesempatan

Senin Legi menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan keuangan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki kecerdasan, pemikiran yang cukup terbuka, serta kemampuan memahami situasi dengan baik.

Walaupun tidak selalu menjalani kehidupan yang mudah, mereka dipercaya mampu menemukan solusi ketika menghadapi masalah. Kemampuan tersebut membuat Senin Legi sering dikaitkan dengan pribadi yang tidak gampang menyerah.

Keistimewaan lainnya terletak pada kemampuan mengelola hasil yang telah diperoleh. Mereka tidak hanya berusaha mencari sumber penghasilan baru, tetapi juga dianggap mampu menjaga dan mengembangkan kekayaan secara bertahap.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberhasilan tersebut bahkan diyakini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga dan keturunannya.