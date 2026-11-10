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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 20.40 WIB

Hidup Tak Selalu Mudah, 7 Weton Ini Konon Justru Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

seseorang yang mengalami banjir rezeki di akhir tahun./Freepik/z99zoom - Image

seseorang yang mengalami banjir rezeki di akhir tahun./Freepik/z99zoom

JawaPos.com – Pergantian tahun sering menjadi momen bagi banyak orang untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus menyusun harapan baru. Berbagai pengalaman yang telah dilewati menjadi pelajaran untuk menghadapi kesempatan dan tantangan di masa mendatang.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih dipercaya memiliki kaitan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Melalui perhitungan hari dan pasaran kelahiran, Primbon Jawa memberikan berbagai penafsiran mengenai kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan rezeki.

Menariknya, ada sejumlah weton yang diyakini mempunyai kekuatan untuk bangkit setelah menghadapi berbagai kesulitan. Mereka dipercaya mampu mengubah pengalaman pahit menjadi peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki istimewa dan berpeluang membawa kesejahteraan bagi keluarga menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Minggu Legi – Pandai Mengelola Keuangan dan Memanfaatkan Peluang

Minggu Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai kemampuan berpikir tajam serta kecakapan dalam mengatur keuangan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Meskipun perjalanan awal mereka tidak selalu berjalan mulus, berbagai kesulitan justru dianggap mampu membentuk mental yang lebih tangguh.

Dalam urusan finansial, pemilik Minggu Legi diyakini memiliki kemampuan untuk bangkit ketika mengalami keterpurukan. Mereka tidak mudah menyerah dan cenderung mencari berbagai cara agar keadaan ekonomi menjadi lebih baik.

Karakter tersebut membuat Minggu Legi sering dikaitkan dengan sosok yang mampu membangun usaha, mengembangkan penghasilan, serta menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

2. Selasa Kliwon – Pemberani yang Mampu Bangkit dari Kegagalan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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