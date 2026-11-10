5 Weton yang Konon Dilindungi Leluhur, Hidupnya Dipenuhi Hoki dan Kemudahan Rezeki

Ilustrasi weton sakti akan kaya raya sedari dini. (Freepik) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki makna tersendiri karena dipercaya dapat menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari lahir dan pasaran Jawa ini kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari jodoh, pekerjaan, hingga urusan rezeki. Setiap weton memiliki nilai neptu dan penafsiran yang berbeda dalam Primbon Jawa. Ada yang digambarkan mempunyai karakter kuat, berjiwa pemimpin, serta dikenal memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bahkan, sejumlah weton dipercaya mempunyai peruntungan istimewa sehingga pemiliknya sering dikaitkan dengan kemudahan dalam mencari rezeki dan menghadapi kesulitan. Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang diyakini memiliki energi spiritual kuat serta sering disebut sebagai pembawa keberuntungan menurut Primbon Jawa. 1. Senin Pahing, Dipercaya Memiliki Perlindungan dan Keteguhan Batin Senin Pahing menjadi salah satu weton yang dianggap istimewa dalam kepercayaan Primbon Jawa. Weton ini mempunyai jumlah neptu 13, yang kerap dikaitkan dengan kekuatan batin dan karakter yang tangguh. Orang yang lahir pada Senin Pahing digambarkan sebagai pribadi yang berani, mempunyai pendirian kuat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka cenderung memiliki tekad besar untuk mewujudkan sesuatu yang sudah menjadi tujuan hidupnya. Dalam hal keberuntungan, pemilik weton ini dipercaya kerap mendapatkan pertolongan ketika berada dalam keadaan sulit. Bahkan, ada kepercayaan yang mengaitkannya dengan perlindungan leluhur sehingga mereka dianggap tidak mudah terpuruk dalam menghadapi persoalan. Sementara dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Senin Pahing diyakini memiliki peluang meraih kesuksesan melalui kerja keras, konsistensi, serta kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain. 2. Rabu Pon, Punya Intuisi Tajam dan Pandai Menghadapi Masalah Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14 dan sering dihubungkan dengan keseimbangan antara kemampuan berpikir dan ketenangan batin. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai sifat bijaksana, sabar, serta mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Mereka juga cenderung tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik. Keistimewaan Rabu Pon menurut kepercayaan Primbon Jawa terletak pada kemampuan menemukan jalan keluar saat menghadapi persoalan. Mereka dianggap mempunyai intuisi yang baik sehingga mampu melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengambil keputusan secara lebih matang. Tidak heran jika Rabu Pon kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. 3. Jumat Legi, Berhati Baik dan Dipercaya Mudah Mendapat Rezeki Jumat Legi merupakan weton dengan jumlah neptu 11. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter penyayang, tulus, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Orang yang lahir pada Jumat Legi biasanya digambarkan sebagai pribadi yang ringan tangan dan senang membantu orang lain. Sikap tersebut membuat mereka mudah mendapatkan simpati serta dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Dalam hal rezeki, Jumat Legi dipercaya mempunyai peruntungan yang cukup baik. Meski tidak selalu hidup dalam kemewahan, pemilik weton ini diyakini mampu mencukupi kebutuhan hidupnya melalui berbagai jalan. Kebaikan hati dan hubungan sosial yang terjaga juga dianggap menjadi salah satu faktor yang membuka banyak kesempatan dalam kehidupan mereka. Bahkan, ada kepercayaan bahwa pertolongan kerap datang ketika mereka sedang menghadapi kesulitan. 4. Selasa Kliwon, Berjiwa Pemimpin dan Memiliki Mental Kuat Selasa Kliwon mempunyai jumlah neptu 11, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Weton ini sering digambarkan memiliki karakter tegas, berani, serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang cukup menonjol. Mereka juga dipercaya mempunyai mental kuat sehingga tidak gampang kehilangan semangat ketika menghadapi tekanan. Perjalanan hidup pemilik Selasa Kliwon diyakini tidak selalu berjalan mulus. Namun, berbagai tantangan justru dianggap dapat membentuk ketahanan diri dan membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan. Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, keberuntungan Selasa Kliwon dipercaya mulai terlihat ketika mereka mampu melewati masa-masa sulit. Ketekunan dan keberanian mengambil peluang menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan kesuksesan weton ini. 5. Kamis Wage, Membawa Ketenangan dan Dipercaya Punya Rezeki Baik Kamis Wage menjadi weton terakhir yang disebut memiliki peruntungan istimewa. Dengan jumlah neptu 12, weton ini kerap dikaitkan dengan keseimbangan, ketenangan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Pemilik Kamis Wage digambarkan sebagai sosok yang mudah bergaul, mempunyai karisma, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya mempunyai peluang mendapatkan penghasilan melalui berbagai jalan. Bahkan, beberapa kemudahan diyakini bisa datang dari kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Tidak hanya soal materi, Kamis Wage juga sering dikaitkan dengan kehidupan hubungan yang harmonis. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang setia dan mampu memberikan rasa nyaman kepada pasangan maupun keluarga. Meski demikian, pemilik weton ini tetap perlu menjaga semangat dan tidak mudah terlena dengan keadaan yang sudah nyaman agar peluang baik dapat terus dimanfaatkan. Itulah lima weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan istimewa menurut penafsiran Primbon Jawa. Perlu diingat, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai nasib, rezeki, ataupun masa depan seseorang. Usaha, doa, dan sikap bijak dalam menjalani kehidupan tetap menjadi hal yang penting.