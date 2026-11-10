Hidupnya Dipenuhi Keberuntungan, 4 Shio Ini Konon Jadi Kebanggaan dan Kebahagiaan Orang Tua

Shio yang Membawa Kebahagiaan untuk Orang Tuanya. (unsplash.com) JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, sementara lainnya dipercaya mempunyai sifat penyayang serta mudah mendapatkan keberuntungan. Menariknya, beberapa shio diyakini bukan hanya membawa kebaikan bagi kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi keluarga, terutama kedua orang tua. Hal tersebut dikaitkan dengan karakter pekerja keras, kepedulian, dan keinginan kuat untuk membalas jasa keluarga. Dalam kepercayaan fengshui dan astrologi Tiongkok, keberuntungan sering kali dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki pada Selasa (28/10), terdapat empat shio yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan berpotensi membawa kebahagiaan serta kesejahteraan bagi orang tuanya. Baca Juga:Ramalan Shio Macan Besok Rabu 11 November 2026: Saatnya Menuntaskan Pekerjaan 1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki karakter pekerja keras serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka umumnya lebih suka menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara. Dalam menjalani kehidupan, keluarga menjadi salah satu alasan terbesar bagi pemilik Shio Kerbau untuk terus berjuang. Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah melupakan pengorbanan orang tua. Ketika berhasil meraih kesuksesan, mereka cenderung ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, mulai dari membantu kebutuhan sehari-hari hingga memenuhi keinginan orang tua. 2. Shio Kuda Berikutnya ada Shio Kuda yang identik dengan kebebasan, semangat tinggi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai ambisi besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak mudah puas dengan keadaan dan selalu berusaha mencari kesempatan baru untuk mengembangkan kemampuan maupun memperbaiki kondisi ekonomi. Meski perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus, karakter pantang menyerah membuat mereka terus berusaha bangkit. Salah satu motivasi terbesarnya adalah membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukan dapat memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Ketika berhasil, pemilik Shio Kuda digambarkan ingin membalas dukungan orang tua dengan memberikan kehidupan yang lebih nyaman dan membanggakan keluarga. 3. Shio Naga Dalam astrologi Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, kemuliaan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki ambisi serta kepercayaan diri tinggi. Orang yang memiliki Shio Naga dipercaya mempunyai keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Mereka tidak hanya ingin berhasil untuk kepentingan pribadi, tetapi juga berharap dapat membuat keluarga merasa bangga. Sifat kepemimpinan yang melekat pada shio ini membuat mereka kerap digambarkan sebagai sosok yang bisa diandalkan oleh anggota keluarga. Saat mencapai posisi yang lebih baik dalam kehidupan, mereka diyakini tidak melupakan orang-orang yang telah mendukung perjalanan mereka. Kesuksesan tersebut bahkan dianggap sebagai kebanggaan yang turut mengangkat nama baik keluarga. 4. Shio Babi Shio terakhir yang dipercaya membawa keberuntungan bagi keluarga adalah Shio Babi. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio ini sering dihubungkan dengan kemurahan hati, kasih sayang, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Pemilik Shio Babi digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penyayang, serta senang membantu orang lain. Mereka juga dipercaya memiliki peruntungan yang cukup baik sehingga kerap menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan hidup. Selain keberuntungan materi, sifat peduli terhadap keluarga menjadi salah satu karakter yang paling menonjol dari shio ini. Ketika mendapatkan rezeki lebih, mereka cenderung ingin berbagi dengan orang tua dan orang-orang terdekat. Bagi pemilik Shio Babi, kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tetapi juga bisa melihat keluarga hidup dengan tenang dan berkecukupan. Itulah empat shio yang dipercaya mempunyai peruntungan baik sekaligus berpotensi membawa kebahagiaan bagi orang tua. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kekayaan maupun masa depan seseorang. Kerja keras, kepedulian, dan bakti kepada orang tua tetap menjadi hal penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.