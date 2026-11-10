Hidupnya Dipenuhi Keberuntungan, 4 Shio Ini Konon Jadi Kebanggaan dan Kebahagiaan Orang Tua

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, sementara lainnya dipercaya mempunyai sifat penyayang serta mudah mendapatkan keberuntungan. Menariknya, beberapa shio diyakini bukan hanya membawa kebaikan bagi kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi keluarga, terutama kedua orang tua. Hal tersebut dikaitkan dengan karakter pekerja keras, kepedulian, dan keinginan kuat untuk membalas jasa keluarga. Dalam kepercayaan fengshui dan astrologi Tiongkok, keberuntungan sering kali dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki pada Selasa (28/10), terdapat empat shio yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan berpotensi membawa kebahagiaan serta kesejahteraan bagi orang tuanya. 1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki karakter pekerja keras serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka umumnya lebih suka menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara. Dalam menjalani kehidupan, keluarga menjadi salah satu alasan terbesar bagi pemilik Shio Kerbau untuk terus berjuang. Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah melupakan pengorbanan orang tua. Ketika berhasil meraih kesuksesan, mereka cenderung ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, mulai dari membantu kebutuhan sehari-hari hingga memenuhi keinginan orang tua. 2. Shio Kuda Berikutnya ada Shio Kuda yang identik dengan kebebasan, semangat tinggi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai ambisi besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak mudah puas dengan keadaan dan selalu berusaha mencari kesempatan baru untuk mengembangkan kemampuan maupun memperbaiki kondisi ekonomi. Meski perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus, karakter pantang menyerah membuat mereka terus berusaha bangkit. Salah satu motivasi terbesarnya adalah membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukan dapat memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Ketika berhasil, pemilik Shio Kuda digambarkan ingin membalas dukungan orang tua dengan memberikan kehidupan yang lebih nyaman dan membanggakan keluarga.
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, sementara lainnya dipercaya mempunyai sifat penyayang serta mudah mendapatkan keberuntungan.
Menariknya, beberapa shio diyakini bukan hanya membawa kebaikan bagi kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi keluarga, terutama kedua orang tua. Hal tersebut dikaitkan dengan karakter pekerja keras, kepedulian, dan keinginan kuat untuk membalas jasa keluarga.
Dalam kepercayaan fengshui dan astrologi Tiongkok, keberuntungan sering kali dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki pada Selasa (28/10), terdapat empat shio yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan berpotensi membawa kebahagiaan serta kesejahteraan bagi orang tuanya.
1. Shio Kerbau
Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki karakter pekerja keras serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Mereka umumnya lebih suka menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara. Dalam menjalani kehidupan, keluarga menjadi salah satu alasan terbesar bagi pemilik Shio Kerbau untuk terus berjuang.
Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah melupakan pengorbanan orang tua. Ketika berhasil meraih kesuksesan, mereka cenderung ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, mulai dari membantu kebutuhan sehari-hari hingga memenuhi keinginan orang tua.
2. Shio Kuda
Berikutnya ada Shio Kuda yang identik dengan kebebasan, semangat tinggi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan.
Pemilik shio ini dipercaya mempunyai ambisi besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak mudah puas dengan keadaan dan selalu berusaha mencari kesempatan baru untuk mengembangkan kemampuan maupun memperbaiki kondisi ekonomi.
Meski perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus, karakter pantang menyerah membuat mereka terus berusaha bangkit. Salah satu motivasi terbesarnya adalah membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukan dapat memberikan kebahagiaan bagi keluarga.
Ketika berhasil, pemilik Shio Kuda digambarkan ingin membalas dukungan orang tua dengan memberikan kehidupan yang lebih nyaman dan membanggakan keluarga.
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Jawa Pos
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