Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 18.29 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Ayam pada Selasa, 10 November 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus kondisi emosional.

Kebiasaan menyukai keteraturan dan keinginan menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan baik terkadang membuat kamu sulit berhenti memikirkan pekerjaan, bahkan ketika waktu beraktivitas sudah berakhir.

Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat waktu istirahat berkurang dan pikiran sulit merasa tenang.

Karena itu, penting bagi Shio Ayam untuk mulai membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan, kebutuhan pribadi, dan pemulihan energi.

Berikut ramalan kesehatan Shio Ayam pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Pemilik Shio Ayam sebaiknya tidak terus membawa beban pekerjaan ke dalam waktu pribadi.

Ketika seluruh aktivitas sudah selesai, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti memikirkan tugas yang belum dapat diselesaikan.

Kamu bisa membuat daftar pekerjaan yang masih tertunda agar tidak perlu terus mengingatnya sepanjang waktu.

Dengan mencatat prioritas untuk hari berikutnya, pikiran dapat lebih mudah beralih dari urusan pekerjaan menuju kegiatan yang membantu tubuh beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Ketelitian Membuka Peluang Kemajuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Ketelitian Membuka Peluang Kemajuan

Selasa, 10 November 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Keuangan Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Peluang Finansial Terjaga dengan Disiplin - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Peluang Finansial Terjaga dengan Disiplin

Selasa, 10 November 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Asmara Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Komunikasi Hangat Membawa Cinta Lebih Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Komunikasi Hangat Membawa Cinta Lebih Dekat

Selasa, 10 November 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore