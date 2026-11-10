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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 18.27 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Anjing Selasa, 10 November 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Ramalan Shio Anjing. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Anjing. (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Anjing pada Selasa, 10 November 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan, waktu istirahat, dan ketenangan pikiran.

Rasa tanggung jawab yang tinggi membuat kamu cenderung berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang terdekat, bahkan ketika kondisi tubuh sendiri mulai membutuhkan perhatian.

Sikap peduli tersebut memang menjadi kelebihan, tetapi jangan sampai membuat kamu terus memaksakan diri hingga kehilangan kesempatan untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan Shio Anjing pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Pemilik Shio Anjing sebaiknya mulai mengatur kembali jadwal harian agar aktivitas yang dijalani tidak menghabiskan seluruh waktu dan tenaga.

Keinginan membantu keluarga, teman, atau rekan kerja terkadang membuat kamu sulit menolak permintaan meskipun sedang memiliki banyak pekerjaan.

Namun, kamu perlu memahami bahwa menjaga kesehatan diri sendiri juga merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.

Berikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat ketika aktivitas mulai terasa melelahkan.

Jangan membiasakan diri menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam apabila tugas tersebut masih bisa diatur kembali tanpa menimbulkan masalah.

Editor: Novia Tri Astuti
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